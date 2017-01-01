Акцент — на музыку

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В Перми открывается Дягилевский фестиваль — крупнейшее культурное событие года, единственный пермский фестиваль по-настоящему международного масштаба. Дело не в размахе, не в размере финансирования, не в количестве зрителей — по всем этим критериям пермский фестиваль уступает аналогичным событиям в столицах и тем более в Европе. Дело в исполнительском уровне, в качестве программы, в её исключительной рафинированности.

Здесь нет ни одного случайного события. Все спектакли и концерты гарантируют публике эксклюзивный эстетический опыт, ради которого преданные зрители фестиваля год из года приезжают из разных городов и стран. С каждым годом всё яснее, что у главного пермского фестиваля есть особый вкус и аромат — а это верный знак, что есть и аддикты этого вкуса и аромата.

Дягилевский фестиваль проводится с 2003 года, но в ежегодном режиме — с 2011-го, когда к руководству им приступил Теодор Курентзис. Ежегодный режим — принципиальная установка худрука, и это довольно жёсткое расписание: к подготовке очередного фестиваля приступают, когда предыдущий ещё не кончился, ведь у хедлайнеров выступления на годы вперёд расписаны. Неудивительно, что каждый фестиваль имеет особенности, проистекающие из объективных обстоятельств.

Прошлогодний Дягилевский фестиваль имел очевидный театральный крен: концертов, особенно масштабных, было меньше, чем в предыдущие два года, зато было много перформансов и театральных постановок. В фестивале 2018 года приняли участие главные харизматики мирового театра XXI века: Ален Платель, Робер Лепаж, Ромео Кастеллуччи; молодые российские режиссёры представили новинки в жанре перформанса.

Нынешний фестиваль как бы отыгрывается за прошлый год. Театральных событий лишь два — «Старик и море» Анатолия Васильева и балет «Шахерезада» в постановке Алексея Мирошниченко. При этом первый — это моноспектакль, а второй пермяки уже видели. Зато концерты — один другого сенсационнее. Виртуозы уровня «бог» и ведущие композиторы ХХ и XXI веков представлены, пожалуй, как нигде в мире. В программе — сплошные музыкальные премьеры, российские и мировые, а также единичные события, которые не повторятся больше нигде и никогда. Пытаться выбрать главное — непростая и неблагодарная задача.

Ещё одна особенность и важная привлекательная черта нынешнего фестиваля — рекордное количество событий с личным участием Теодора Курентзиса.

Как всегда в последние годы, многие концерты фестиваля пройдут поздним вечером, ночью или даже ранним утром. Поэтому по-прежнему актуален прошлогодний призыв, который подарил фестивалю хореографический спектакль Алена Плателя Nicht Schlafen, — «Не спать!»