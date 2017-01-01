Успех национального масштаба Эксперты высоко оценили рост производительности труда на «Уралбумаге»

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В Перми 26 апреля работала группа контроля за исполнением нацпроектов президиума Генсовета партии «Единая Россия». В её составе — члены Совета Федерации и депутаты Госдумы. Большой интерес для гостей представлял проект повышения производительности труда. Комиссия побывала на предприятиях, участвующих в нацпроекте, первым из которых стало ООО «Уралбумага» (входит в ГП «ПЦБК»).

Фото: Константин Долгановский

ООО «Уралбумага» сосредоточено на производстве гофротары. Это одно из передовых и крупнейших в России предприятий целлюлозно-бумажной отрасли. Здесь установлено современное оборудование ведущих западных компаний, которое соответствует всем европейским стандартам. Линии цеха гофротары позволяют учесть любые потребности заказчиков в ящиках сложной конфигурации, состава, оформления, гибко подходить к объёмам и ассортименту продукции.

Осенью 2017 года ПЦБК вошла в федеральный проект повышения производительности труда. Пилотной площадкой для реализации проекта стало производство гофротары. Почти 400 сотрудников площадки прошли обучение. Модернизация подходов к труду здесь шла по всем направлениям: сокращение потерь времени при простое, погрузке продукции, перенастройке и наладке оборудования, оптимизация запасов сырья, логистика, внедрение «умной» системы 5С на всех рабочих местах и многое другое — всего 22 «подпроекта».

Как рассказал в ходе встречи генеральный директор ПЦБК Александр Сухановский, работа по «перестройке сознания» работников для осознанного принятия ими принципов бережливого производства была наиболее сложной, но одновременно и самой благодарной. Сегодня все сотрудники не только активно вовлечены в процессы повышения производительности, но и чувствуют личную заинтересованность в нём. Поощряются эффективные рацпредложения, премируется увеличение плановых показателей. В результате вырос уровень удовлетворённости персонала своей работой и условиями труда. Недавний опрос показал, что таких сотрудников на производстве гофротары — более 75%, что для отечественных предприятий чрезвычайно высокий показатель.

Что касается экономического эффекта, то по итогам 2018 года производительность труда выросла на 10%, незавершённое производство сократилось на 53%. На 56% сократилось время протекания процессов. В 2019 году запланировано повышение производительности ещё на 15%.

Резервы для такого роста по-прежнему существуют. Директор цеха гофротары Андрей Третьяков показывает на большой ребристый барабан — гофрокассету — и рассказывает, как благодаря несложному решению удалось сократить время, требующееся для её замены в машине, на две минуты. «Казалось бы, что такое две минуты? Но в год это даёт дополнительное производство продукции на сумму примерно 25 млн руб.», — поясняет менеджер.

Таких примеров в ходе встречи руководители приводили десятки. Оценивая ход преобразований в сфере повышения производительности труда в ПЦБК, ещё осенью прошлого года директор департамента производительности и эффективности Минэкономразвития России Юлия Урожаева назвала «Уралбумагу» одним из самых успешных предприятий программы. Опыт пермских бумажников сегодня перенимают в госкорпорации «Росатом», сотрудники которой помогали ПЦБК на старте проекта.

Участники группы контроля за исполнением нацпроектов президиума Генсовета партии «Единая Россия» также остались довольны визитом в ПЦБК. Подводя его итоги, гости говорили, что приятно удивлены вовлечённостью работников в производственные процессы. Члены комиссии отметили современный экономический, экологический и социальный подход к производству. Один из участников делегации выразил желание направить своих сотрудников для обмена опытом с ПЦБК.

В свою очередь, генеральный директор ПЦБК Александр Сухановский, беседуя с депутатами Госдумы, рассказал о ряде сложностей, связанных с несовершенством нормативной базы. Урегулирование ряда законодательных препятствий поможет не только предприятию, но и всей целлюлозно-бумажной отрасли развиваться более динамично. Участники встречи будут прорабатывать эти вопросы в парламенте и профильных министерствах.

Напомним, партия «Единая Россия» в 2019 году запустила всероссийский партийный контроль за реализацией нацпроектов. Экспертный отчёт с рекомендациями и результаты контроля будут направлены премьер-министру Дмитрию Медведеву.