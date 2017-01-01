«Значит, людям это нужно» В Перми ищут баланс интересов при размещении НТО

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После «выговора» со стороны губернатора Пермского края Максима Решетникова о том, что власти Перми провалили коммуникацию по теме НТО, городские чиновники и депутаты активизировались. На последнем заседании Пермской городской думы первый заместитель главы администрации Перми Виктор Агеев выступил с отчётом по этой теме, также на ближайшее время запланировано несколько круглых столов с представителями бизнеса и публичные слушания, где обсудят изменения в Правила благоустройства территории города. Интересно, что, пока городские власти выстраивают эту коммуникацию, торги на новые участки фактически не проводятся (только на палатки, лотки и вендинг), тогда как снос существующих киосков идёт активно.

Фото: Константин Долгановский

С августа 2018 года по март 2019 года администрация Перми провела 12 аукционов на размещение НТО по новой схеме, на которые было выставлено 421 место, сообщил первый замглавы городской администрации Виктор Агеев. По результатам торгов заключено 190 договоров, доходы в бюджет составили 5,1 млн руб. Однако сейчас ряд аукционов приостановлены до тех пор, пока в правила благоустройства не будут внесены изменения, касающиеся внешнего вида киосков и павильонов. По тем объектам, к которым такие требования не предъявляются (вендинговые автоматы, палатки и лотки), аукционы проводятся.

Как выяснил «Новый компаньон», по требованию прокуратуры Пермского края нормы постановления краевого правительства от 28 ноября 2017 года №966-п «Об утверждении порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов» в части внешнего вида киосков стали носить рекомендательный характер. Напомним, конкурс по разработке внешнего вида киосков краевой минстрой провёл год назад. До 1 мая администрация Перми должна была внести в гордуму свой проект решения на этот счёт. Но на апрельском заседании депутаты по просьбе мэрии перенесли срок до 1 июля 2019 года. По словам первого вице-спикера Дмитрия Малютина, «пока вопрос недостаточно проработан, а к его решению депутаты хотят подойти осознанно».

Вместе с тем Виктор Агеев неслучайно привёл данные о торгах с августа прошлого года. «Новый компаньон» проанализировал информацию о торгах на муниципальной торговой площадке администрации Перми и выяснил, что в этом году мэрия провела только один аукцион, разыграв лотки для цветов и других растений на Северном кладбище. В результате по пяти лотам из восьми был определён победитель, получивший лотки по минимальной цене — 8,2 тыс. руб. В случае заключения договора он должен заплатить в городскую казну 41,2 тыс. руб. за год. По трём лотам торги не состоялись. Ещё два аукциона (четыре палатки и девять вендинговых автоматов) запланированы на 15 и 20 мая.

Если проведение торгов на размещение НТО фактически приостановлено, демонтаж киосков и павильонов идёт активно. С начала года и по 19 апреля 2019 года в реестр самовольно установленных и незаконно размещённых движимых объектов на территории города Перми было внесено 47 НТО, в том числе 24 киоска и 19 павильонов. Некоторые из них уже снесены, другие — на очереди. По данным администрации Перми, за первые два с половиной месяца 2019 года только с муниципальных земель было демонтировано 58 НТО, за весь 2018 год — 693. Районные администрации выписали более 70 предписаний о демонтаже НТО только с муниципальной земли.

Впрочем, по мнению городских властей, киосков в Перми пока хватает. По минимальному нормативу обеспеченности НТО в Перми должно быть не менее 127 киосков печати, 74 киосков с общественным питанием, 685 киосков по продаже продовольственных товаров и сельхозпродукции. По словам Виктора Агеева, на 15 апреля 2019 года продовольственные товары продавали 335 НТО на муниципальной и 632 на частной земле, общественное питание предоставляли 36 НТО на муниципальной и 83 на частной земле, печатную продукцию на муниципальной земле реализовывали 128 НТО, ещё 97 — на частной.

В последнее время тема размещения киосков в Перми является одной из самых обсуждаемых. Во время своей инстаграм-конференции и в ходе отчёта перед депутатами Законодательного собрания губернатор Максим Решетников заявил, что чиновникам не хватает коммуникации с предпринимателями по этой теме: «В сфере НТО явно коммуникацию провалили, не отладили. И сейчас этим вопросом надо заниматься уже в авральном режиме. Коллеги, мы с вами вместе должны в первую очередь помочь чиновникам на местах отладить эту коммуникацию. Если мы хотим роста доверия к власти и движения вперёд, а это без доверия невозможно, эта коммуникация должна работать как часы». По словам Максима Решетникова, «чиновники не объясняют ни жителям, где они будут покупать продукты, хлеб, молоко, в том случае если «нестационарка» переедет в другие места, ни предпринимателям, какие есть возможности для приобретения участков». Глава региона порекомендовал на порядок улучшить качество работы с городскими сообществами.

Для того чтобы найти компромисс, ещё в марте организовали рабочую группу с участием владельцев НТО при бизнес-омбудсмене Перми Анатолии Маховикове. Сейчас к этой теме, по всей видимости, подключились депутаты гордумы. По словам Дмитрия Малютина, нужно попытаться найти баланс интересов. С этой целью в мае нынешнего года пройдёт серия круглых столов с предпринимателями, депутатами, собственниками земель и представителями мэрии. «Безусловно, надо навести в городе эстетический порядок. Внешний вид НТО зачастую город не украшает, а скорее портит. Но раз население привыкло покупать там, значит, людям это нужно. Тем более что есть территории на окраинах, не обеспеченные торговыми площадями», — считает Малютин.

На 20 мая запланированы публичные слушания, где обсудят изменения в Правила благоустройства территории города Перми. Кроме внешнего облика НТО, поднимут вопросы, касающиеся требований к внешнему облику фасадов зданий, а также вопросы о порядке демонтажа вывесок и их внешнем облике.