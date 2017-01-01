Краем газа Темпы газификации Пермского края выросли в два раза

Твитнуть Поделиться Поделиться

Выступая перед депутатами Законодательного собрания Пермского края с ежегодным отчётом 18 апреля, губернатор Пермского края Максим Решетников отметил, что в сфере газификации региону удалось существенно продвинуться вперёд. Количество подключений, равно как и количество построенных газопроводов выросло кратно. И это результат совместной работы газовиков и правительства. Проблемой пока остаётся задолженность за газ со стороны ряда теплоснабжающих организаций. Тем не менее, лавинообразный прирост задолженности удалось существенно снизить.

Максим Решетников, губернатор Пермского края:

— Примером программы, где мы совершили очевидный рывок, является наша программа газификации. За два года мы построили в два раза больше, чем тем же периодом ранее. Количество домов, подключённых к газу, выросло в три раза. Работа идёт по всем направлениям. Увеличено финансирование из краевого бюджета (с 200 млн до 500 млн руб. в год). Удалось договориться с «Газпромом» об увеличении финансирования программы строительства межпоселковых газопроводов до 700 млн руб., что на 160 млн руб. больше, чем в прошлом году. Всего на три года выделили на это из разных источников 5,7 млрд руб. Это в два раза больше, чем за прошлый период.

Есть ещё одна новая программа, направленная в том числе на недопущение образования задолженности перед газовиками. Это програм ма модернизации системы теплоснабжения: три года, 1,5 млрд руб., 13 территорий, где живут 400 тыс. человек. Наша задача — модернизировать самые неэффективные объекты, те, которые сейчас генерируют долги по газу (в основном муниципальные предприятия).

Сейчас ставим для себя планку — подключать к газу не менее 7—8 тыс. домов в год. Но по мере развития программы растёт запрос населения на газификацию. За первый квартал в крае уже подключили к газу 1136 домов. При дальнейшем формировании программы строительства мы будем выбирать те проекты, которые предполагают подключение наибольшего количества домов в расчёте на рубль инвестиций из бюджета.

Сергей Черезов, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Пермь», АО «Газпром газораспределение Пермь»:

— С правительством Пермского края мы пришли к конструктивному взаимодействию по двум ключевым вопросам — снижению задолженности и газификации. В целом мы фиксируем улучшение платёжной дисциплины, следствием чего стало снижение прироста долгов ТСО. Тем не менее задолженность за газ остаётся очень высокой. Однако совместная системная работа с краевым правительством даёт свои плоды. 1,5 млрд руб., выделяемые на модернизацию системы теплоснабжения, должны принести результат. Что касается газификации, то крайне важна своевременная подготовка потребителей к приёму газа в соответствии с планом-графиком синхронизации. На этом направлении также принято важное решение. В феврале Законодательное собрание утвердило ещё одно предложение губернатора — на три года дополнительно выделяется 900 млн руб. по программе газификации.