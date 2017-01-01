Время песен Музыкальные школы и вузы Перми отметили юбилеи концертами

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За прошедшую неделю состоялась серия концертов, которые формально являлись традиционными отчётными, какие все музыкальные учебные заведения проводят ежегодно, но по сути — настоящими, «взрослыми» концертами, достойными внимания истинных меломанов. В этом году Пермский музыкальный колледж, хоровая капелла мальчиков и юношей и консерваторское отделение Пермского института культуры отмечают юбилеи и по этому случаю расстарались: престижные площадки, амбициозные программы, звёздные солисты. Между собой они не сговаривались, но стихийно получился мини-фестиваль.

Поёт Екатерина Федотова

Фото: Алексей Таран

Парад достижений открыл институт культуры, точнее, его консерваторское отделение, которое руководство вуза предпочитает амбициозно именовать Пермской консерваторией. Пусть фактически это не совсем так (всё-таки в дипломах выпускников написано «институт», а не «консерватория»), но нельзя не согласиться, что стратегия продвижения своего главного проекта выбрана ректором Людмилой Дробышевой-Разумовской верная: пусть пока учредитель — Минкульт РФ — не считает создание отдельного музыкального вуза в Перми целесообразным, но надо побольше говорить о нём, не подвергать его реальность сомнению — и он постепенно материализуется. В начале ведь, как известно, было слово, а настойчивое, часто звучащее слово имеет обыкновение превращаться в факт.

Консерваторское отделение ПГИК отмечает пятилетие, но его прообраз — исполнительский факультет — существует уже не первое десятилетие, что позволило вузу привлечь к юбилейному отчётному концерту выдающихся выпускников, которые уже успели сделать профессиональную карьеру. Структура концерта — образец изобретательности и конструктивного подхода к организации подобных событий: он был как бы в трёх отделениях, но по факту первое и третье отделения стали прологом и эпилогом к основному действию.

Музыка началась ещё в фойе, благо в Органном зале филармонии оно просторное. За полчаса до основного концерта заиграл оркестр народных инструментов, его поддержали фольклорные ансамбли, ведь исполнительские дисциплины в ПГИКе начинались именно с «народников», они — старейшие, Людмила Дробышева-Разумовская даже назвала их со сцены «бессмертными»; после же окончания основной программы гости вечера вернулись в фойе, где зазвучали джаз и эстрада: в этих жанрах Пермской консерватории тоже есть что предъявить придирчивому слушателю.

Концерт был динамичным, энергичным, живым, шёл бойко, а неизбежные технические паузы декан факультета повышения квалификации Екатерина Баталина-Корнева, по совместительству — опытный ведущий музыкальных событий, заполняла уместным и ненавязчивым конферансом.

В программе было много примечательного. Прибыли из Москвы активно работающие в столице виртуозы — джазовый пианист Виталий Коваленко, выпускник 2005 года (его сын Александр, тоже пианист, но пока начинающий, в это время как раз направлялся на Дельфийские игры в Ростов-на-Дону), и аккордеонист Дмитрий Пономарёв, выпускник 2010 года, а также певица Татьяна Снегирёва, солистка театра «Зазеркалье» (Санкт-Петербург), выпускница 2014 года.

Вокалисты в этот вечер очень радовали. Во время эстрадно-джазового «после­словия» отменно пели выпускница Евгения Коломейцева и студентка Валерия Мчелидзе, у обеих очень интересные голоса с необычными тембрами и уже что-то вроде мастерства в джазовой подаче музыки. В основном — классическом — концерте студентка Екатерина Федотова второй год подряд отправляет в нокаут всех присутствующих в зале знатоков и любителей пения, равно как и полных профанов: это не просто певица, это явление. Высокая, яркая, эффектная блондинка обладает редчайшим голосом — контральто. Несомненно, этот голос нужно тщательно «огранить», но, судя по арии Орфея из одноимённой оперы Глюка, которую она спела в Органном зале, видно, что девушка на верном пути. Может, она ещё станет российской сенсацией, но лучше молчать, чтобы не сглазить!

Концерт стал достойной генеральной репетицией большого юбилейного вечера, который вуз собирается организовать в 2020 году, когда ПГИКу исполнится 45 лет.

Пермский музыкальный колледж старше Пермской консерватории аж в 19 раз: ему исполняется 95 лет, так что его концерт, прошедший ровно через сутки после «консерваторского», тоже был генеральной репетицией — 100-летнего юбилея.

Юбилей — не повод для критики, поэтому скажем так: колледжу следует как можно чаще давать большие концерты, чтобы научиться динамично выстраивать программу, и постараться избегать пауз, которые затянули вечер в полтора раза. Но, если отвлечься от технических и организационных моментов, новому худруку Валерию Платонову и относительно новому директору Анне Жаровой удалось достойно показать результаты своих недолгих трудов, да ещё на главной сцене города — в Пермском театре оперы и балета.

В колледже студентов в несколько раз больше, чем на консерваторском отделении ПГИКа, поэтому для концерта удалось собрать несколько достойных и довольно больших коллективов: оркестр русских народных инструментов, два камерных оркестра — хорошо известный «А + B» под руководством Алексея Проскурнина и новый, организованный Платоновым; камерный хор «Кама кантабиле» и биг-бенд под управлением Евгения Манцирина. Правда, последний — ровно тот же коллектив, что «зажигал» накануне на концерте ПГИКа, и солистка та же — Евгения Коломейцева, но это и закономерно: выпускники колледжа часто продолжают учёбу в институте.

Сольные же выступления принадлежали исключительно лауреатам международных конкурсов, чемпионам Дельфийских игр и стипендиатам «Новых имён». Их в колледже, как оказалось, много.

Программа была очень амбициозная. Достаточно сказать, что камерный оркестр замахнулся на модный минимализм — сочинение Джованни Соллима с двумя солирующими виолончелями, а хор — на свиридовский цикл «Отчалившая Русь», известный в исполнении Хворостовского. Ну, солировавший выпускник колледжа, артист Татарского театра оперы и балета им. Мусы Джалиля Юрий Ившин — совсем не Хворостовский, совсем. Но похвальна уже смелость, с которой колледж берётся за серьёзную музыку, а отточить исполнение ещё успеют до 100-летия.

Завершил стихийный фестиваль совместный симфонический концерт Пермского театра оперы и балета и хоровой капеллы мальчиков и юношей, и о нём хотелось бы писать много, серьёзно, вдумчиво и отдельно, потому что это было ярчайшее событие концертной повестки города — без всяких скидок на специфику образовательного учреждения. Впервые в Перми была исполнена Пятая симфония Моисея (Мечислава) Вайнберга, и это был идеальный выбор — исключительно красивое, глубокое и эмоциональное сочинение, в котором важнейшая партия принадлежит детскому хору. Питомцам директора Ларисы Носковой и худрука Дмитрия Батина пришлось попытаться понять, что такое Холокост, и понимание это пришло с замечательными, внятными, лёгкими по форме и сдержанно трагичными стихами идишских поэтов и мелодичной, полной тонких отсылок к фольклору музыкой Вайнберга.

Во главе Большого симфонического театрального оркестра встал Валерий Платонов, который прекрасно знает этот коллектив и умеет заставить его красиво звучать. Первая из пяти частей симфонии — это практически сплошные соло, и оркестранты играли так, будто это их последнее соло. В то же время в этой музыке совсем нет беспросветности: исследователи творчества Вайнберга — а его музыка в наши дни переживает второе рождение — отмечают, что он любил финалы, построенные на мажоре, полные света и оптимизма, и Симфония №5 — отличный пример этого.

Во втором отделении была исполнена Фантазия Бетховена для фортепиано, хора и оркестра, в которой звучит иной хор: не только детский, но и взрослый мужской, а это важно для капеллы, при которой существует хор выпускников. Солистом тоже стал выпускник этой школы — аспирант Московской консерватории Влади­слав Паутов, замечательный пианист, что видно даже в не самой сложной фортепианной партии этого произведения. Хор из Фантазии до минор — это прообраз оды «К радости», и он ещё раз подчеркнул, что вечер посвящён молодости, свету, надеждам на прекрасное творческое будущее каждого из юных хористов, певших с таким обаятельным энтузиазмом.