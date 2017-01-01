«Через годы, через расстоянья» Законодательное собрание Пермского края отметило 25-летний юбилей

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В апреле 2019 года парламенту Пермского края исполнилось 25 лет, поэтому состоявшееся 18 апреля пленарное заседание стало юбилейным. За четверть века парламентарии шести созывов приняли более 3 тыс. законов, ставших правовой базой региона, и выработали свои собственные парламентские традиции. Нынешние депутаты также собираются придерживаться принципов конструктивного диалога с исполнительной властью и не снижать темпов работы.

Максим Решетников, Юрий Медведев, Николай Девяткин и Валерий Сухих

Фото: Константин Долгановский

Как всё начиналось

В 1993 году в соответствии с новой Конституцией РФ возникла необходимость формирования законодательного органа власти на региональном уровне.

В марте 1994 года прошли выборы в Законодательное собрание Пермской области, и 6 апреля 1994 года состоялось первое заседание нового парламента.

Первый председатель областного парламента Евгений Сапиро отмечал, что «Законодательное собрание, с одной стороны, явилось преемником бывшего областного Совета народных депутатов, с другой стороны, стало принципиально новой формой представительной власти».

Председатель Законодательного собрания (2000—2012 годы) Николай Девяткин, который в 1994—1997 годах занимал должность заместителя председателя областного парламента, говорит, что хорошо помнит свой первый рабочий день. «Зашёл в кабинет, выглядываю в окно, а там туман, такое душевное состояние. Там бастуют, тут на рельсах лежат, там сахара нет, там — табака. Что делать? Как писать законы? Два месяца ходил из угла в угол, а потом начал входить в системную работу: мне поручили писать Устав Пермской области, и начала работу группа по его подготовке. Вот тогда туман с точки зрения законотворчества и разошёлся», — рассказывает Николай Девяткин.

Фото: Константин Долгановский

По его словам, после принятия устава стало понятно, что делать дальше. Депутаты начали без особых дискуссий принимать каждый месяц по два-три закона и к началу 1996 года обеспечили область нормативной базой, регламентирующей функционирование органов государственной власти и местного самоуправления.

Спикер краевого парламента Валерий Сухих отметил, что Законодательное собрание было первопроходцем во многих направлениях — в масштабах всей страны. В 1994 году депутаты одними из первых в России приняли закон о снижении налогов на прибыль. В 1999 году — закон, установивший региональную прибавку к пенсиям сотням тысяч пермяков. В 2008 году — целевую программу обеспечения жильём молодых семей, которая сняла одну из самых острых социальных проблем. А через несколько лет депутаты Пермского края одними из первых приняли решение о региональных выплатах за первого ребёнка.

Всего за 25 лет существования Законодательного собрания через «школу краевого парламента» прошли 205 человек. За четверть века депутаты приняли более 3 тыс. законов, ставших правовой базой региона. При этом, по словам Валерия Сухих, парламент всегда достойно отвечал на вызовы времени. В частности, Законодательное собрание стало одним из первых органов власти, который сформировал единое информационное пространство для взаимодействия всех участников законодательного процесса.

Отмечаем юбилей

После своего доклада о деятельности правительства губернатор Максим Решетников поздравил депутатов Законодательного собрания всех созывов с 25-летием краевого парламента и пожелал «не терять темп». «Краевой парламент уже четверть века является эффективной площадкой для обсуждения самых острых вопросов и выработки взвешенных решений. Законодательное собрание всегда в некотором смысле дополняет то, чего не хватает исполнительной власти. Например, когда исполнительная власть становится малоактивной, депутаты тормошат чиновников и задают им неудобные вопросы. Когда же исполнительная власть, наоборот, «улетает в облака», Законодательное собрание приземляет её и просит заниматься реальными проектами», — отметил глава региона.

После поздравлений Максим Решетников вручил Николаю Девяткину благодарственное письмо губернатора Пермского края «за вклад в развитие регионального законотворчества и активную деятельность, направленную на эффективную работу Законодательного собрания». При этом Максим Решетников заявил, что именно Николаю Девяткину он обязан своим трепетным отношением ко всем без исключения представительным органам, поскольку тот своим авторитетом и щепетильностью к общественным интересам заложил в нём основы глубокого уважения к Законодательному собранию.

Председатель законодательного собрания первого созыва Евгений Сапиро и его заместитель Николай Девяткин

Затем председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих вручил председателю краевого парламента второго созыва Юрию Медведеву почётный знак «За заслуги в развитии законодательства». Юрий Медведев отметил, что парламент — это фундамент стабильности любого региона и от работы депутатов зависит настоящее и будущее края.

Также Валерий Сухих вручил Максиму Решетникову книгу «История. Решения. Парламент. Четверть века», которую написали известные пермские писатели и журналисты специально к юбилею Законодательного собрания. Валерий Сухих подчеркнул, что это не просто юбилейная книга, а интересная летопись региона периода 1994—2019 годов, где жизнь страны показана через историю края, а жизнь региона — через призму решений краевого парламента. Книга содержит уникальные фотографии, информацию о важнейших и ярких событиях, комментарии и интервью политиков. По словам председателя парламента, позднее эта книга появится в библиотеках, в том числе электронных. «Очень надеемся, что книга станет успешным учебным пособием по истории Пермского края», — сообщил он.

Дополнением к юбилею стала фотовыставка в музее краевого парламента, посвящённая 25-летию Законодательного собрания. На фотографиях представлена работа депутатов разных созывов. Среди чёрно-белых и цветных фото интересные события того времени: официальные визиты первых лиц государства, репортажи с рабочих заседаний и выездных мероприятий.