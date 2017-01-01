«Олег мог и делал» В Перми презентовали последнюю книгу политолога Олега Подвинцева

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На прошлой неделе состоялась презентация личного архива знаменитого политолога Олега Подвинцева, а заодно его последней, посмертной книги «Империя и споры о ней». Знаковое событие быстро превратилось в «домашнее»: вечер был больше наполнен воспоминаниями о политологе, чем о его трудах. Причина прежде всего в дате: Подвинцев ушёл из жизни ровно год назад — 22 апреля 2018 года — в возрасте 55 лет.

Фото: Константин Долгановский

Личное превзошло общественное

Небольшой актовый зал Пермского государственного архива социально-политической истории был полон. Очевидно, что в жизни почти каждого из присутствовавших Олег Подвинцев сыграл важную роль.

По сути, все воспоминания о Подвинцеве можно чётко разделить на две части: Олег Борисович как политолог и как политконсультант. Именно так о нём вспоминали близкие и коллеги.

Удивительно, но столь известный учёный был «закрыт» для окружающих. Почти никто не помнит, чтобы во время учёбы он рассказывал что-то личное. И в этот вечер многое восполнила вдова знаменитого пермского политолога Ирина Подвинцева (она же является главным архивистом отдела комплектования ПермГАСПИ). Всего лишь несколько фактов, которые ставят всё на свои места: к девяти годам Олег знал все страны и все национальные флаги; в вузе шёл на красный диплом, но всё испортила единственная четвёрка, и понятно, что она была по военной подготовке; был фанатом Великобритании с детства, а его дипломная работа касалась политики британских консерваторов (отсюда становится понятным, почему он всё время говорил о британском консерватизме).

«В 1979 году в школе №93, где учился Олег Борисович, старшей пионервожатой была Галина Коротаева. Она вспоминала, что ей однажды неожиданно пришлось заменить учителя истории. «Но я совсем не готова к уроку», — возразила вчерашняя выпускница вуза. «А ты вызови к доске Подвинцева, он у тебя весь урок и займёт», — посоветовала ей коллега. И так всё и произошло», — со слезами на глазах рассказывает Ирина Подвинцева.

Профессор Павел Рахшмир назвал Олега Подвинцева одним из своих лучших учеников: «Мы с ним быстро сошлись, его интересовала политика Великобритании, а меня — британский консерватизм».

Супруга Олега Борисовича вспоминает, что у него было ещё как минимум две большие страсти — кино и путешествия. «Никакого интернета и видео тогда не было. Я подсчитала, что Олег за месяц в кинотеатрах посмотрел 18 кинофильмов. Причём он не просто смотрел, а писал (в стол. — Ред.) рецензии и выставлял оценки просмотренному», — вспоминает Ирина Подвинцева.

Что касается путешествий, то счёт странам идёт не на один десяток. Но здесь главное не количество, а качество. Например, одним из важнейших событий в жизни политолога была встреча с Иноком Пауэллом (один из идеологов тори 1960-х годов, бывший министр здравоохранения Великобритании).

Фанатизм Подвинцева в науке хорошо демонстрирует один факт. По воспоминаниям супруги, когда Олег Борисович должен был в 2003 году открывать Пермский филиал Института философии и права УрО РАН по исследованию политических институтов и процессов, он просил жену не рожать. «Ты только не рожай, дай мне институт открыть», — с юмором говорил Подвинцев. «Через два дня после открытия родился Антоша», — добавляет Ирина Владимировна.

Пустующее место политконсультанта

Не менее интересно было слушать воспоминания об Олеге Борисовиче как о политконсультанте. Не секрет, что он в разной степени участвовал во всех местных выборах начиная с конца 1980-х годов.

«У него было нестандартное мышление. Помню, бывали ситуации, когда, казалось, не было выхода. А Олег вдруг предлагал нечто такое, что все хватались за голову — никто до такого не додумывался, — вспоминает депутат Пермской гордумы третьего—шестого созывов Александр Буторин. — Я четыре раза баллотировался в качестве депутата и всегда выигрывал. И ключевая роль в этом всегда принадлежала Подвинцеву».

Но, пожалуй, самую полную и показательную характеристику политологу дал председатель Пермской гражданской палаты Игорь Аверкиев: «Прошёл год с его смерти, а я часто слышу фразы: «вот бы у Олега спросить», «вот Олег бы посоветовал», «было бы неплохо с Олегом проконсультироваться». Его место до сих пор не занято. Он всегда следовал своей гражданской позиции. Вообще, Олег — олицетворение того, как можно остаться человеком, гражданином в авторитарном государстве. Возьму на себя смелость сказать, что сейчас редкий политолог согласится кого-то консультировать и защищать, если это может повредить его репутации. Олег мог и делал».

Кстати, одним из увлечений Подвинцева было коллекционирование предвыборных агитационных материалов. Пожалуй, самым показательным было воспоминание его супруги: «Как-то детям на Новый год подарили шоколадку. На ней был изображён Владимир Плотников в костюме Деда Мороза. Конечно, детям нельзя было есть шоколад, но Олег, как увидел шоколадку в их руках, закричал: «Не приближаться!» Конечно же, никто «не съел» Плотникова, и он его «сберёг» для коллекции».

Книга как подарок

«Я знаю двух ведущих специалистов по империям в России. Подвинцев — один из двух», — ёмко даёт характеристику коллеге член-корреспондент РАН Виктор Руденко.

Безусловно, главным в науке для Олега Борисовича была империя. Не конкретная (хотя конкретная, британская), а сам феномен этого вида устройства государства и общества. Не удивительно, что последняя, посмертная, 180-я (при жизни он выпустил в свет 179 монографий, статей и так далее) его публикация посвящена любимому детищу. Да, он не успел написать её при жизни, но почти сделал это. Коллегам осталось лишь доделать пару штрихов и собрать средства на издание книги «Империя и споры о ней», которую и презентовали на мероприятии. Правда, она была в единственном экземпляре, поэтому желающих её полистать было хоть отбавляй.

«Он говорил об империях со студенческих времён и пронёс интерес к ним до последнего дня. Помню, он как-то перелистывал книгу воспоминаний Егора Гайдара и тут вдруг начал тыкать пальцем в какой-то абзац и с юмором произнёс: «Он украл у меня идею!» — вспоминает бывший декан историко-политологического факультета, ныне заведующий кафедрой новейшей истории России Игорь Кирьянов.

По его словам, Подвинцев даже написал свою последнюю книгу так же, как вёл дискуссии об империях: главы подразумевают диалог с читателем.

Кстати, по словам Кирьянова, книга не будет продаваться в магазинах, а будет в свободном доступе в архиве и в муниципальных библиотеках. Также книгу будут дарить тому, кто пожертвует практически любую сумму в фонд им. Олега Подвинцева. Из этого фонда будут выдаваться стипендии лучшим студентам. В библиотеках книга появится, скорее всего, в мае.