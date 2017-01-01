От дорог до промышленности Какие вопросы рассмотрят на юбилейной «пленарке» Законодательного собрания

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В апреле 2019 года парламенту Пермского края исполняется 25 лет. Юбилейное заседание Законодательного собрания пройдёт 18 апреля. Самым значимым событием этого заседания станет доклад губернатора Максима Решетникова о результатах деятельности краевого правительства. Также депутаты проголосуют за создание Нытвенского городского округа, смягчат требования для заключения специнвестконтрактов, рассмотрят законопроект об увеличении штрафа за безбилетный проезд и заслушают двух министров по вопросам реализации крупных инвестпроектов в сфере строительства дорог и объектов общественной инфраструктуры.

Зал заседаний действующего созыва

Фото: Сергей Федосеев

Парламент как гарант

Первое заседание нового законодательного органа состоялось 6 апреля 1994 года.

По словам председателя Законодательного собрания Валерия Сухих, 25 лет назад парламент Прикамья начал свою работу в интересных исторических условиях. «Депутатский корпус тогда стал инициатором важных изменений в регионе. И за эти четверть века депутаты шести созывов приняли более 3 тыс. различных законов, создали и ведут большие общественные проекты, каждый из которых — шаг к улучшению жизни в крае. Сегодня Законодательное собрание — это не только парламентский центр региона, но и конструктивная площадка для диалога и взаимодействия, гарант соблюдения интересов жителей Прикамья», — отметил спикер.

Примечательно, что именно на юбилейном заседании парламента с докладом выступит губернатор Пермского края Максим Решетников. Валерий Сухих считает, что такой формат взаимодействия исполнительной и законодательной ветвей власти хорош тем, что позволяет определить цели и задачи развития края на ближайшую перспективу. Отметим, что в прошлом году губернатор выступил с отчётом о деятельности правительства за 2017 год в конце мая. В этот раз, вероятно, послание решили перенести на более ранний срок, чтобы глава региона мог поздравить депутатов с 25-летием Законодательного собрания и грядущим Днём российского парламентаризма (27 апреля). Выступление губернатора традиционно пройдёт в Органном зале.

Так выглядел зал заседаний третьего созыва

Фото: пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

В очередь к микрофону

В рамках «правительственного часа» перед депутатами выступят сразу несколько высокопоставленных чиновников: вице-премьер краевого правительства, министр строительства и архитектуры Михаил Сюткин и министр транспорта Николай Уханов. Они расскажут о реализации крупных инвестпроектов автодорожного строительства и строительства объектов общественной инфраструктуры. Предполагается, что эти темы вызовут у депутатского корпуса повышенное внимание и докладчики получат множество вопросов по поводу сроков строительства дорог или объектов спорта, образования и здравоохранения в разных частях Пермского края.

После должен выступить руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю Виталий Костарев, который представит информацию о работе ведомства. Учитывая, что на прошлой неделе в пермской школе №107 после питания в столовой ученики массово обратились за медицинской помощью, можно предположить, что депутаты спросят у главы краевого Роспотребнадзора, как ведомство контролирует качество школьного питания и как сделать этот процесс более эффективным.

Нытва, специнвестконтракты и штрафы для «зайцев»

Согласно плану правительства края, в 2019 году осталось создать два городских округа — Нытвенский и Александровский. Планировалось, что законопроект о создании Нытвенского городского округа рассмотрят на мартовской «пленарке», но Земское собрание района попросило перенести рассмотрение инициативы на апрель — в Нытвенском районе ждали одобрения для получения статуса территории опережающего социально-экономического развития и боялись, что в случае смены административного устройства муниципалитету придётся заново отправлять заявку. В итоге 30 марта Дмитрий Медведев подписал постановление правительства РФ о создании ТОСЭР «Нытва», и теперь муниципалитету ничто не мешает вступить в объединительные процессы. Поэтому ожидается, что законопроект примут в двух чтениях большинством голосов.

Ещё один документ, который примут в апреле в первом чтении, — законопроект о пересмотре порядка установления налоговых льгот для предприятий, с которыми заключён специальный инвестиционный контракт. Инициатива внесена вице-спикером краевого парламента Игорем Папковым, председателем комитета по экономической политике, промышленности и налогам Татьяной Миролюбовой, руководителем комитета по бюджету Еленой Зыряновой, председателем комитета по госполитике Александром Бойченко, депутатами Ириной Ивенских и Георгием Ткаченко. Изменения предусматривают исключение из определения инвестиционного проекта требования о наличии дохода от реализации промышленной продукции, произведённой в рамках проекта, в размере не менее 90% от всех доходов предприятия. Ожидается, что смягчение требований для заключения специнвестконтрактов будет стимулировать реализацию новых промышленных проектов и в конечном итоге увеличит налоговые поступления в бюджет края.

В конце пленарного заседания Законодательное собрание рассмотрит в первом чтении проект закона, который введёт административную ответственность за нарушение правил перемещения, хранения и возврата задержанных транспортных средств и отсутствие карты маршрута при осуществлении регулярных пассажирских перевозок.

После вступления законопроекта в силу специализированная организация будет нести ответственность за причинение повреждений при эвакуации и во время хранения задержанного транспортного средства: для должностных лиц — от 5 тыс. до 10 тыс. руб., для юридических лиц — от 15 тыс. до 30 тыс. руб. В свою очередь, штраф за перевозку пассажиров общественным транспортом в нарушение утверждённой карты маршрута для водителя составит от 3 тыс. до 5 тыс. руб., а для компании-перевозчика — от 10 тыс. до 15 тыс. руб.

Кроме того, законопроектом предлагается увеличить сумму штрафа за безбилетный проезд и провоз багажа сверх установленных норм без оплаты в городском общественном транспорте до 1 тыс. руб. Сейчас сумма штрафа составляет всего 100 руб. Отметим, что скоро в Перми стартует пилотный проект по внедрению на некоторых автобусных маршрутах системы бесплатных пересадок, который, в свою очередь, является частью масштабного проекта — новой системы пассажироперевозок. И с учётом того, что власти края и города в будущем хотят отказаться от услуг кондукторов, увеличение штрафа для «зайцев» является логичным шагом на пути к новой системе пассажироперевозок.