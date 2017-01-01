Ангельское шоу Дизайнеры Алексей Ворон, Евгения Гребенщикова и Иван Алёшин устроили весенний показ даже не на вокзале, а в электричке — новой «Ласточке»

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Вокзал Пермь II, конечно, не самое гламурное место в городе, а тут посреди белого субботнего дня случилось нашествие стильной публики. Народ штурмовал новую электричку «Ласточка», но ехать никуда не собирался. Все пришли на показ коллекции Алексея Ворона «Будь, ангелом будь». Вот именно так, с волюнтаристской запятой после первого глагола. Несмотря на то что в тот же день проходил «Тотальный диктант», никто не стал спорить о пунктуации: авторский знак, имеет право…

Фото: Константин Долгановский

Про Ворона в «Ласточке» каламбурить не будем, но показ достоин подробного рассказа. Алексей Ворон — один из немногих действующих пермских дизайнеров, которые устраивают показы достаточно регулярно, но и он последний раз провёл масштабное дефиле почти два года назад, так что уважающие себя модники нынешний «весенний призыв» не проигнорировали. Тем более что место было выбрано необычное: как правило, Ворон показывает свои коллекции в кафе и банкетных залах.

Генеральным спонсором модного шоу стало АО «Пермская пригородная компания», а как бы иначе всё это можно было устроить? Да, европейские дизайнеры проводили модные шоу в аэропортах, на Великой китайской стене, в вагонах метро… Но, кажется, про электричку никто не вспомнил. И зря, как выяснилось.

Фото: Константин Долгановский

Показ начался далеко не сразу, и вовсе не потому, что модная публика имеет привычку опаздывать, а дизайнеры любят задерживаться. Первыми пришли аниматоры — «бабушки», торгующие пирожками, «буфетчицы» с лимонадом, «цыганки» с пёстрыми украшениями; затем всем гостям вручили стильный «фэшн-ланч», пустили девушек с «самолётными» тележками, обеспечившими публику напитками, и даже музыкант со скрипкой прошёл по вагонам, отчаянно фальшивя. Особенно убедителен был аниматор-«контролёр» в хаки. Пригрозил, что шоу не начнётся, пока все не предъявят билеты, и даже «прикопался» к зрительнице, пришедшей с дочкой: требовал предъявить свидетельство о рождении, «а то вдруг вы чужого ребёнка пытаетесь за рубеж вывезти».

Однако шоу началось вовремя, и публика наконец увидела новую коллекцию Алексея Ворона.

Фото: Константин Долгановский

Нам показали коллекцию сложную, в которой дизайнер прекрасно уловил наступающее настоящее — тренды, которые дошли ещё не до всех. Это был очень густой замес из разных стилей, превращённый в совершенно непривычный образ. Длина колебалась от миди до макси, но, в общем и целом, всё явно стремилось к удлинённому силуэту. Это ровно то, чего все ждут, подустав от громоздкой большеразмерности. Порадовала разнофактурность: трикотаж, неопрен, современные блестящие материалы, прозрачные ткани, искусственный мех. Естественно, к этому прилагалась многослойность. Туники, плащи, платья, рубашки — всё было.

Особенно эффектно смотрелись жилеты с удлинённым воротом — с запáхом, с утеплением. Это отличная замена давно вышедшим из моды жилетикам из натурального меха. Да, мы привыкли к тёплым безрукавкам, любим их и хотим.

Фото: Константин Долгановский

Асимметричные вещи, кажется, преобладали: этот глобальный тренд был удачно воплощён в «ангельской» коллекции.

Было много чёрного и розового. Такое столкновение, конечно, заставляет вспомнить о грустных эмо. Ещё много серого, фиолетового и серебристого, немного аквамарина и очень много полосатого: полоски сталкивались друг с другом в сложном крое, в причудливой геометрии, и это делало вещи нескучными. Мы не будем шутить про «полосатый рейс» — это были хорошие серебристые полоски на чёрном.

Фото: Константин Долгановский

Декор, в котором Ворон традиционно силён, включал аппликации и пайетки — силуэты ангельских крылышек то на спине, то на груди, от символических очертаний до вполне натуралистичных, с дотошно выписанными пёрышками.

О чудесных украшениях из английских булавок нельзя не сказать. Не все и не сразу разглядели булавки, а вот эстетичность и яркость в глаза бросились.

Шоу не было затянутым, а впечатлений осталось множество. Хотим снова собираться в самых необычных местах по таким же приятным поводам.

Фото: Константин Долгановский

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