Роман Водянов: Цель — вдохновить предпринимателей Депутат Законодательного собрания, вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» — о том, как и зачем изменился проект для предпринимателей «Бизнес Среда»

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«Бизнес Пикник» — 2018

— В декабре 2017 года Пермское региональное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» запустило проект «Бизнес Среда». Какова его цель и кому он может быть полезен?

— Проект был создан для тех, кто только собирается открыть своё дело, а также для предпринимателей, которые хотят перезагрузить свой бизнес, получить новые знания, опыт, совет специалистов. Цель проекта — не только вдохновить людей на открытие собственного дела, но и поддержать действующих предпринимателей, обучить их современным технологиям ведения бизнеса.

— Расскажите об основных событиях «Бизнес Среды» прошлого сезона.

— «Бизнес Среда» 2017/18 состояла из двух частей — образовательного и телевизионного проектов. На протяжении пяти месяцев мы показывали в эфире регионального телевидения цикл из 25 передач о предпринимателях Пермского края в формате «один день из жизни». Образовательный проект включал в себя восемь образовательных семинаров. В нём приняли участие более 2 тыс. человек, ещё порядка 150 тыс. уникальных посетителей просмотрели материалы о нём в интернете. Итогом проекта стало масштабное мероприятие «Бизнес Пикник». Оно состоялось в июне прошлого года на площадке Digital Port и собрало более 2500 предпринимателей не только из Пермского края, но и других регионов России. В нём также приняли участие представители органов власти различных уровней.

— В декабре 2018 года проект «Бизнес Среда» вернулся в новом формате. В чём его отличие от предыдущего?

— Действительно, Пермское региональное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» и онлайн-университет для малого бизнеса BIZZON совместно с правительством Пермского края при поддержке УФНС по Пермскому краю разработали новый формат. Он состоит из двух направлений — популяризация и акселерация. Формируя эти направления, мы отталкивались от нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Популяризация предполагает проведение мастер-классов для действующих предпринимателей по наиболее актуальным темам: франчайзинг, продажи, ди­джитал-маркетинг, пиар, бизнес-аналитика. Эксперты из различных сфер бизнеса не только дают теоретические знания, но и на практических занятиях объясняют, как улучшить, автоматизировать и изменить свой бизнес. Такие встречи проходят раз в две недели, по средам.

Второй формат проекта, акселерация, — бесплатные программы для старшеклассников, людей старшего возраста и женщин — тех, кто только задумывается об открытии собственного дела. Все три обучающие программы — нестандартные. Каждая имеет свой профиль и особенности, учитывающие специфику аудитории. Эти программы разработаны онлайн-университетом для малого бизнеса BIZZON специально для проекта «Бизнес Среда».

— В чём их суть?

— Участникам предложена образовательная траектория, в рамках которой они шаг за шагом создают свои бизнес-проекты. Сначала придумывают и оценивают бизнес-идею, затем учатся анализировать рынок и формировать уникальное торговое предложение, создавать сайты для своего бизнеса и продвигать себя в интернете. В этом им помогают бизнес-наставники и успешные предприниматели Перми. Например, старшеклассники обучаются юридическому оформлению сайтов и узнают о кредитных возможностях для малого бизнеса. Люди старшего поколения могут познакомиться с налогообложением, получить навыки ведения бухгалтерии, научиться маркетингу и продвижению товара через соцсети. Программа для женщин включает в себя семинары о том, как создать свой бизнес с нуля. Ведут её успешные бизнесвумен Перми.

— В прошлом году вы завершили первый сезон проекта мероприятием «Бизнес Пикник». Ждать ли нам пикник в этом году?

— Да, но планы теперь ещё масштабнее! В этом году на одной площадке мы планируем собрать более 3 тыс. предпринимателей. Помимо участия в образовательных программах для предпринимателей, участники бизнес-акселераторов представят свои проекты, а лучшие из них получат гранты на открытие своего дела. Более подробная информация скоро появится на сайте sreda59.ru. Ждём всех 15 июня!