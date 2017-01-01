Требования к экс-глава НПФ «Стратегия» снижены на 141 млн рублей Пермский краевой суд сократил сумму ущерба, нанесённого вкладчикам действиями Петра Пьянкова

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Фото: Наталья Тимофеева

Сегодня, 10 апреля, Пермский краевой суд рассмотрел апелляцию экс-главы «Стратегии» на решение Ленинского районного суда. Решением суда сумма ущерба снижена на 141 млн рублей.

Представитель Петра Пьянкова в суде, адвокат Ольга Лабутина заявила, что она и её клиент не в полной мере довольны решением суда. Будет ли защита подавать кассационную жалобу в вышестоящую инстанцию, по словам адвоката, они решат после консультаций с Петром Пьянковым.

Ольга Лабутина, адвокат:

— Мы настаивали на том, чтобы взыскание суда было обращено исключительно на ценные бумаги, которые были переведены на счета третьих лиц, и пересмотре решения суда о взыскании 220 млн руб. Апелляционная инстанция снизила указанный размер до 79 млн в соответствии с исковыми требованиями потерпевшего, то есть «Агентства страхования вкладов».

Также суд снял арест с части активов Пьянкова и отправил этот вопрос на пересмотр в Ленинский районный суд.

Отметим, что Пётр Пьянков уже находится в колонии, поэтому «присутствовал» на заседании с помощью Scype. В этот раз Пётр Пьянков воспользовался своим правом и выступил с последним словом, в котором, в частности, отметил, что «в суде возникло общее понимание».

«Я готов отвечать за всё, что совершил сам, но отвечать за бездействие или неправомочные действия конкурсного управляющего мне бы не хотелось. — сказал осуждённый. — Надеюсь на законное решение суда».

Напомним, в марте 2016 года Центральный банк РФ аннулировал лицензию негосударственного пенсионного фонда «Стратегия» на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию граждан. По сведениям Банка России, из 4,2 млрд руб. накоплений обязательного пенсионного страхования в НПФ недоставало около половины. В результате от действий НПФ в Прикамье пострадали более 70 тыс. вкладчиков.

Бывшему генеральному директору фонда Петру Пьянкову предъявили обвинение в хищении средств НПФ «Стратегия» на сумму более 220 млн руб., отмывании средств на 150 млн руб. и незаконном образовании юридических лиц. В декабре 2018 года по совокупности преступлений суд приговорил его к четырём годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 2 млн руб. Второй обвиняемый по делу «Стратегии» — бизнесмен Дмитрий Щукин — избежал наказания, сопряжённого с лишением свободы, и получил штраф в размере 490 тыс. руб.

11 марта в Пермский краевой суд поступила апелляционная жалоба от стороны защиты экс-гендиректора «Стратегии». Адвокат Петра Пьянкова не согласен с суммой требований и утверждает, что суд дважды взыскал ущерб. Сроки заключения защита обжаловать не собирается.

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