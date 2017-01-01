Совсем-совсем последняя В галерее «Уникум» открылась прощальная выставка Натальи Корчёмкиной и Инны Роговой

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Название «Шкафландия» настраивает на шутливый лад и создаёт ощущение домашнего уюта. Вся выставка выдержана именно в этом настроении: она камерная, уютная и очень забавная. Подобные выставки уже и не делают иначе как в виде инсталляций: в самом деле, не выстраивать же рядами в застеклённых витринах фарфоровых мышей, котов, ангелов и чайники с человеческими лицами! Пусть лучше разбредутся по шкафу, устроят свой быт на его полках...

Фото: Вадим Зубков

Куратор Вадим Зубков наполнил экспозицию обыденными предметами и мелочами — от венского стула, на спинку которого как бы небрежно брошен клетчатый плед, до раритетного издания стихов Маршака — потрёпанной книжечки в мягком переплёте, изданной в Ленинграде в 1944 году (!). Персонажи, созданные художницами-керамистками в разные годы, расположились на полках этажерки, на подоконнике, на всевозможных ящичках, а большой фарфоровый кот свернулся калачиком на том самом венском стуле. Экспозиция — как бы фрагмент из жизни маленьких сказочных людей и животных, и вряд ли кто-то удивится, если на следующий после вернисажа день они будут стоять немножко иначе, демонстрируя свободу воли и охоту к перемене мест.

Разглядывая небольшие композиции (кот и мышь притаились по разные стороны от подарочной коробки с бантом, и оба ждут, кто первый высунется; мышонок стоит у входа в керамический домик и как будто просится внутрь; фарфоровый ангел устроился на развороте фотоальбома о Пермской галерее, где изображён пермский деревянный ангел), посетитель и не догадывается, что все работы — из разных лет, из разных серий, из разных коллекций. Это остатки наследия Натальи Корчёмкиной и Инны Роговой, которые перебрались на ПМЖ в Болгарию. Нынче зимой они побывали в Перми — продавали квартиры, улаживали ещё какие-то дела, но больше приезжать не обещают. Пока были здесь, неистребимая привычка работать заставила их немного полепить, благо нашлось небольшое частное предприятие по изготовлению керамики для масс-маркета, где были и печи, и запасы глины. В «уникумовской» экспозиции есть и эти работы.

Единое настроение «Шкафландии» придают фигурки мышей, взятые из композиции Натальи Корчёмкиной «Похороны кота», повторяющей сюжет известного лубка. Эти мыши «разбежались» по всей экспозиции, настраивая зрителя на позитив, недаром выставка открылась 1 апреля и в среде гостей вернисажа получила шутливое название «Всеобщее помышательство». А между тем среди работ есть весьма серьёзные, даже философские. Это и композиция «Ноша», показывающая людей за тяжёлой работой, которую Вадим Зубков полагает отсылкой к теме ГУЛАГа; и парные скульптуры «День Победы» и «Награды деда», и «пласт» (плоская скульптура-картина) «Ноев ковчег».

Экспозиция получилась монографической и очень полной, несмотря на свою компактность. По ней можно изучить эволюцию стилей художниц, узнать их любимые темы. Здесь есть, например, скульптурный пейзаж Натальи Корчёмкиной «Островок», сделанный ещё в 1987 году и посвящённый Санкт-Петербургу. Можно увидеть «Трёх философов», «Трёх сестёр» и «Вишнёвый сад»: последнее — керамическая имитация театральной декорации, которую нужно рассматривать со всех сторон, чтобы найти забытого в шкафу Фирса. Здесь есть и целая коллекция оригинальных ваз, подсвечников и чайников.

Всё это выставляется, увы, в последний раз. По уверению Вадима Зубкова, «совсем-совсем последний».