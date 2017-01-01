Мир человека — мир людей В галерее «Марис-Арт» открылась выставка к 75-летию профессора Георгия Чагина

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Фотовыставка названа автором, Валерием Заровнянных, «Мир по имени Георгий Чагин», и это отличное название, потому что речь идёт именно о мире — о тех ценностях, о тех важных обстоятельствах, которые составляли мир замечательного человека. Это не просто портреты профессора Георгия Чагина, не просто рассказ о его делах, это показ той реальности, которую незабвенный профессор умел как никто очеловечить и одушевить.

Фото: Валерий Заровнянных

На протяжении 15 лет Валерий Заровнянных путешествовал по Пермскому краю и за его пределами вместе с Чагиным. Всё началось с рыбалки: ежегодно в августе небольшая мужская компания отправлялась в малодоступные уголки на севере Пермского края, где удила рыбу, запасала грибы, слушала нескончаемые рассказы Георгия Николаевича об этих местах. Историк и фотограф оказались единомышленниками: вскоре Заровнянных стал отправляться с Чагиным и в научные экспедиции. Они объездили, наверное, все заброшенные храмы Пермского края, занимались этнографическими исследованиями среди коми-пермяков, коми-язьвинцев и бардымских татар — народа гайнэ, предприняли экстремальный переход с Колвы на Печору, пройдя историческим путём, по которому шло освоение Прикамья русскими. Они путешествовали по заповедникам — Вишерскому и Печоро-Илычскому, по священным вершинам манси, по Соловецким островам и Валааму.

Понятно, что фотографий, связанных с Чагиным, у Заровнянных великое множество. Для того чтобы отобрать лучшие, фотограф пригласил сурового специалиста — куратора Вадима Зубкова. Получилась компактная и в то же время многосторонняя экспозиция.

У самого входа в галерею посетителей встречает Чагин, бредущий через лес в ярком голубом дождевике. Следующее фото — уже из серии «мир»: на фоне полуразрушенного, теряющегося в тумане храма с простодушным любопытством на фотографа уставилась деревенская дворняжка.

Ныроб. Родные края Георгия Чагина, где он был несметное количество раз

Так и построена эта выставка: портреты Чагина, репортажные снимки из его экспедиций, с экскурсий, которые он проводил, с тех самых ежегодных рыбалок, и всё это перемежается пейзажами умопомрачительной красоты и душевности, такими кадрами, в которые хочется немедленно броситься и раствориться. Особенно много, разумеется, Чердыни и Ныроба — родных мест Чагина, где он бывал несметное количество раз.

Вспоминая Чагина, зритель не может в то же время не поражаться таланту фотографа, запечатлевшего его жизнь: вот, к примеру, кадр в Никольском храме в Ныробе. Чагин показывает рукой куда-то вверх, может быть, на знаменитую фреску со святым Христофором-псоглавцем, а вокруг него, как благодать, струятся солнечные лучи из окон.

Георгий Николаевич на фото присутствует то с деревянной корягой-«короной» на голове, то с самодельной дудочкой из борщевика, то во время татарского обряда «гусиная помочь», то в качестве собеседника последнего обитателя старинного села Большой Кикус, то ныряя в ледяную воду Онежского озера... Во всём этом столько ощущения жизни, столько вкуса к ней! Невозможно поверить, что Чагина уже нет на этом свете. Всё ещё невозможно.

25 апреля профессору Георгию Николаевичу Чагину исполнилось бы 75 лет. Накануне этой даты, 24 апреля, в Чердыни откроются мемориальные Чагинские чтения, и выставка «Мир по имени Георгий Чагин» будет там демонстрироваться.