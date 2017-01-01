Дорогие дороги На какие дорожные проекты в 2019 году будет потрачено больше всего денег

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В Перми начинается очередной дорожно-строительный период. На прошлой неделе глава Перми Дмитрий Самойлов на своей странице в Instagram отметил, что нынешний сезон будет очень напряжённым из-за реконструкции, капремонта и ремонта крупных артерий города. По словам главы Перми, «работы с перекрытием Северной дамбы, улиц Уральской, Островского, проводившиеся в предыдущие два года, были репетицией перед работами, которые предстоит выполнить в ближайшие годы». «Новый компаньон» подготовил топ-5 самых дорогих проектов 2019 года.

По итогам 2018 года в нормативном состоянии находятся 55,2% автомобильных дорог Перми. Это на 1,5% больше чем в 2017 году

Фото: Константин Долгановский

1 Реконструкция ул. Революции от ЦКР до ул. Сибирской с обустройством трамвайной линии (первый этап)

Пересечение Компроса и ул. Революции

Цель

В ходе реконструкции улицу Революции расширят до четырёх полос: по две в прямом и обратном направлении. В середине трассы проложат трамвайные пути. Они соединят существующие рельсы на ул. Куйбышева и ул. Сибирской, что позволит оптимизировать существующие маршруты и снизить простои трамваев за счёт дополнительного объезда. После реконструкции улица Революции на участке от ул. Куйбышева до ул. Сибирской станет улицей с двусторонним движением и появится ранее недоступный поворот с Комсомольского проспекта на ул. Революции в сторону ЦКР.

Перечень и сроки работ

Для реконструкции участка ул. Революции от ЦКР до ул. Сибирской уже выбраны два подрядчика. ООО «Дортехинжиниринг» занимается обустройством дорожного полотна: до 1 июля подрядчик должен закончить работы на участке от Комсомольского проспекта до ул. Сибирской, а до конца 2019 года — на участке от ул. Куйбышева до Компроса. ООО «ТехДорГрупп» будет монтировать рельсы и контактную сеть для трамваев. Работы по установке контактной сети планируется начать 1 июля 2019 года и закончить до 15 октября 2021 года.

Финансирование на 2019 год

757,6 млн руб.

ул. Героев Хасана

2 Реконструкция ул. Героев Хасана от ул. Хлебозаводской до ул. Василия Васильева

Цель

Реконструкция участка от ул. Хлебозаводской до ул. Василия Васильева является частью масштабного проекта по расширению ул. Героев Хасана, которая соединяет центр Перми и выезд на трассу Пермь — Екатеринбург. Участок от ул. Хлебозаводской до ул. Василия Васильева планируется расширить до шести полос движения, а также сделать тротуары и велодорожки.

Перечень и сроки работ

В муниципальной программе «Организация дорожной деятельности в городе Перми» говорится, что контракт с подрядчиком на проведение реконструкции должны заключить до конца июня. В этом году на участке выполнят подготовительные работы и переустройство коммуникаций, в 2020 году уложат земляное полотно, а в 2021-м введут участок трассы в эксплуатацию.

Финансирование на 2019 год

248,6 млн руб.

ул. Карпинского

3 Реконструкция ул. Карпинского от ул. Архитектора Свиязева до ул. Советской Армии

Цель

В муниципальной программе «Градостроительная деятельность на территории города Перми» говорится, что ул. Карпинского является одной из главных дорожных артерий, связывающих районы города. При этом дорога имеет ширину всего в две полосы. В ходе реконструкции дорогу планируется расширить до четырёх полос с возможностью проезда грузового и общественного транспорта. Также там появятся пешеходные тротуары и велосипедное движение.

Перечень и сроки работ

Как указано в муниципальной программе «Организация дорожной деятельности в городе Перми», аукцион планируется объявить в середине июня. Контракт должны заключить в августе-сентябре, чтобы за октябрь-декабрь 2019 года подрядчик провёл восстановление трассы и расчистку полосы отвода.

Финансирование на 2019 год

230 млн руб.

ул. Крупской

4 Капитальный ремонт ул. Уральской от ул. Парковой до ул. Розалии Землячки (участок от ул. Крупской до ул. Розалии Землячки, ул. Крупской от ул. Уральской до ул. Лебедева)

Цель

Ремонт ул. Уральской является продолжением капитального ремонта Северной дамбы.

Перечень и сроки работ

Подрядчиком является ООО «ДСТ-Строй». В прошлом году компания полностью переустроила на участке от ул. Крупской до ул. Розалии Землячки коммуникации водоснабжения, водоотведения, тепло- и электроснабжения. Этой весной на участке должны уложить верхний слой асфальта и установить бордюры. Также, как сообщает пресс-служба администрации Перми, подрядчик уже начал работы на ул. Крупской на участке от ул. Уральской до ул. Лебедева: с 10 марта там идут работы по устройству ливневой канализации. В сентябре 2019 года, согласно графику производства строительно-монтажных работ, дорожники завершат работы по устройству тротуаров и укладке трамвайных плит.

Финансирование на 2019 год

138,7 млн руб.

Комсомольский проспект

Фото: Константин Долгановский

5 Капитальный ремонт Комсомольского проспекта от ул. Монастырской до ул. Чкалова

Цель

Проект разработали с целью вернуть Компросу исторический вид к 300-летию города, а также соединить аллеи проспекта пешеходными переходами, чтобы пермяки перестали нарушать правила дорожного движения.

Перечень и сроки работ

Аукцион на проведение капитального ремонта ещё не объявлен. Но, как сообщил на своей странице в Instagram Дмитрий Самойлов, комплексное благоустройство Компроса от Соборной площади до ул. Пермской начнётся после Дня города. В 2020 году начнут реализацию следующего этапа — от ул. Пермской до ул. Революции. Полностью обновить территорию Компроса планируется к 300-летию города.

Финансирование на 2019 год

108,1 млн руб.

Стоимость работ взята из муниципальной программы «Организация дорожной деятельности в городе Перми» и плана-графика для обеспечения нужд субъекта РФ и муниципальных нужд, опубликованного на сайте госзакупок.

Визуализация Комсомольской площади

Дмитрий Самойлов, глава Перми:

— Два предыдущих дорожных сезона с перекрытием Северной дамбы, улиц Уральской, Островского были репетицией перед работами, которые предстоит выполнить в ближайшие годы. Сейчас объявлены конкурсные процедуры на все объекты дорожного ремонта в рамках нацпроекта. Уже к концу апреля будут определены подрядные организации. Такое раннее размещение конкурсной документации позволит начать ремонт уже в мае при наступлении устойчивой положительной температуры воздуха.