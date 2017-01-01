Владимир Епанов: Мы наконец-то выстраиваем полноценную вертикаль «Молота» Министр физической культуры и спорта Пермского края — о массовом спорте, проблемах в «Молоте-Прикамье» и планах провести соревнования мирового значения

Твитнуть Поделиться Поделиться

Фото: Алёна Ужегова

— В последние годы заметен очевидный тренд популяризации массового спорта: марафоны, семейные фестивали и т. д. Скажите, как с этим обстоят дела в Пермском крае?

— В регионе стоит амбициозная задача — к 2024 году минимум 55% населения должны систематически заниматься физкультурой или спортом. По итогам 2018 года таких жителей насчитывается 36,4%, годом ранее было 33,5%. Мы улучшаем показатели, но, естественно, нужно сделать качественный скачок. Для этого мы создали дорожную карту и по годам расписали, каким образом должны выйти на необходимый показатель. Конечно же, для этого нужна и соответствующая инфраструктура. Назову общие цифры: к 2024 году должно быть оборудовано более 250 спортивных объектов общего доступа — уличные площадки, тренажёры и т. д. Так, в прошлом году было построено 64 площадки и отремонтированы спортзалы в общеобразовательных школах, где по вечерам жители могут заниматься физкультурой под присмотром инструкторов. В 2019 году таких площадок будет уже более 100.

Для популяризации массового спорта параллельно с реализацией четырёх краевых программ — «Тренер нашего двора», «Школьный спортивный клуб», «Мы выбираем спорт» и «Организация занятий для населения на базе образовательных организаций» — мы продолжаем организовывать фестивали, соревнования и марафоны.

Проводятся такие фестивали и соревнования, как Пермский международный марафон, полумарафон «Забег.рф» (в этом году Пермь впервые примет в нём участие), также недавно состоялся турнир «Золотая шайба», лыжный городской спринт, соревнования по лыжным гонкам на призы Леонова — Беляева, которые планируем сделать ежегодными. Сюда же входит и система физкультурно-спортивного воспитания ГТО. При выполнении нормативов комплекса ГТО на знак отличия школьники могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ, а взрослые — скидки в фитнес-центры и скидочные купоны на приобретение спорттоваров.

Соревнования должны проходить зрелищно, ярко и интересно, чтобы люди, пришедшие на мероприятие, в итоге захотели заниматься физкультурой и спортом.

— Поясните, что значит занимающиеся спортом и физкультурой? Если я один раз в год приду в спортзал, то попаду в эти 55% ?

— К этой категории относятся те, кто минимум три раза в неделю занимается спортом по одному часу. Не обязательно одним видом спорта. Условно говоря, человек может в понедельник сходить в бассейн, в среду — в спортзал, а в субботу — прокатиться на лыжах. К сожалению, у нас показатели в муниципалитетах различаются: где-то в спорт уже вовлечено 40% жителей, а где-то — 16%. Нам нужно «подтянуть» как первую, так и вторую категорию.

Ещё одна важная задача — функционирование объектов. Одно дело — построить объект, другое — обеспечить его эффективное использование. Да, мы можем «нагрузить» его заданиями и соревнованиями, но они же не проводятся постоянно. Зачастую между мероприятиями объекты пустуют либо расписание спортивных занятий там выстроено неправильно. Чтобы не было этих негативных моментов, нам нужны кадры, грамотные управленцы. И задача на ближайшие годы — воспитать такие менеджерские кадры.

— Какова обеспеченность спортивной инфраструктурой в регионе?

— По статистическим данным, в Прикамье показатель обеспеченности спортивной инфраструктурой — 57%. Это очень приличный показатель в рамках всей России. Но если смотреть глубже, то становится очевидно, что есть, например, стадион, но он в плохом состоянии или в нём много чего не хватает по сравнению с современными объектами, которые мы сегодня строим.

— По каким видам объектов наблюдается наибольшее «проседание»?

— В крае не хватает бассейнов и ледовых площадок. В количественном отношении у нас 68 бассейнов и девять ледовых арен.

— Какие спортивные объекты могут служить примером?

— Биатлонный комплекс и комплекс трамплинов в Чайковском одни из лучших в России и, возьму на себя смелость заявить, в мире. В Чусовом очень сильная школа фристайла и санного спорта «Огонёк». Это существующие объекты, но у нас есть и амбициозные планы по реконструкции имеющихся и строительству новых комплексов.

— Например?

— Недавно в муниципальную собственность выкуплен манеж «Спартак», и мы планируем сделать его центром лёгкой атлетики в дополнение к легкоатлетическому манежу «Красава». В ближайшее время начнём строить центр фигурного катания. Точное место пока на стадии согласования. Кроме того, частные инвесторы будут строить два ледовых центра фигурного катания — в Индустриальном районе и в районе «Авторадио». Также в планах строительство тренировочного ледового хоккейного центра. Место для него сейчас обсуждается, но в качестве варианта рассматривается микрорайон Ива. Все эти объекты должны быть построены в ближайшие два-три года. Что касается края, то скоро будет сдан ледовый дворец в Губахе, также готовится документация по сдаче подобного объекта в Березниках. Помимо полноразмерной хоккейной площадки там будет порядка 200 зрительских мест. Также приступили к строительству ледового дворца в Соликамске.

Если говорить о более крупных объектах, то мы не отказываемся от идеи строительства санно-бобслейной трассы в Чусовом. В стадии переговоров выкуп нескольких лыжных баз, в том числе базы отдыха «Пермские медведи». Они станут основой для занятия лыжным спортом и на массовом, и на профессиональном уровне.

— От спортивных функционеров, да и от многих болельщиков, слышал, что городу не хватает вместительной универсальной площадки, на которой можно проводить и соревнования, и концерты. Не так давно, после баскетбольного матча Россия — Финляндия, губернатор намекнул, что этот вопрос обсуждается. Так ли это?

— Учитывая возможности, мы считаем, что пока оптимально выкупить в краевую собственность УДС «Молот» и довести его реконструкцию до конца. На самом деле это не такой уж старый объект, и при должном ремонте он может ещё лет 20 полноценно функционировать.

— Есть ли в планах проведение в Пермском крае больших соревнований по какому-нибудь популярному, желательно олимпийскому, виду спорта?

— Такие планы есть. Например, у нас есть почти все условия для проведения этапа Кубка мира по фристайлу в Чусовом, но там нет современной гостиницы. Этот вопрос сейчас находится в работе, и при положительном решении провести такие соревнования реально. Есть и более амбициозные планы, но пока очень отдалённые — провести у нас чемпионат мира по лыжным видам спорта. Как я уже говорил, для этого у нас есть целый комплекс в Чайковском, в Перми мы планируем выкупить базу «Пермские медведи», чтобы на её основе создать лыжный центр международного уровня.

— Самая острая спортивная тема последнего времени в Перми — ситуация с хоккейным клубом «Молот-Прикамье». Что происходит с управлением клубом, существует ли вероятность того, что команду расформируют?

— Команда и клуб продолжат своё существование. Для начала там надо наладить управленческую структуру. С этой целью создаётся наблюдательный совет клуба, в который войдут 10—12 человек. Это и представители власти, и представители федерации хоккея, и представители спонсоров. Отмечу, что в крае точно есть люди, готовые вкладываться в клуб, но для них очень важно понимать, куда пойдёт каждый вложенный рубль. Пофамильно состав совета называть рано, думаю, всё окончательно станет ясно уже в середине апреля. Схема финансирования останется прежней: половина средств — 68,5 млн руб. — будет направляться из краевого бюджета, вторая половина должна быть привлечена со стороны спонсоров.

Более того, мы наконец-то выстраиваем полноценную вертикаль «Молота». Как было до сегодняшнего дня? Существовала СДЮСШОР «Молот», но не было молодёжной команды, многие талантливые выпускники уезжали в другие регионы. На сегодняшний день открыто отделение хоккея в Академии игровых видов спорта. Практически создана молодёжная команда «Академия», которая будет включена в Молодёжную хоккейную лигу.

Таким образом, мы будем воспитывать своих игроков, у которых не будет желания уезжать, а будет мотивация пополнять ряды родной команды.

— Может быть, стоит создать наблюдательные советы во всех профессиональных командах?

— Посмотрим на примере «Молота-Прикамье», как будет работать схема, и если она покажет свою эффективность, то, возможно, будет распространена и на другие клубы.

— Как вы считаете, схема финансирования 50 на 50 — правильная или её нужно реформировать?

— Я думаю, что она правильная. Она позволяет иметь гарантированную финансовую базу и мотивирует клубы искать спонсоров — всё честно.

— Но помимо поиска спонсоров клубам нужно выполнять свои задачи, в том числе занимать места не ниже оговорённых, иначе бюджетное финансирование будет прекращено.

— Министерство физической культуры и спорта ставит выполнимые задачи. Одна из основных — привлекать в основную команду местных воспитанников, а также находить спонсоров, чтобы набрать вторую половину бюджета, и отдавать не менее 10% от общего бюджета на развитие детского хоккея.

— Согласитесь, после закрытия «Амкара», который много лет играл в Премьер-лиге, для многих болельщиков «Звезда», выступающая в ПФЛ, всё же не является полноценной заменой. Есть ли какие-то более-менее амбициозные планы в футболе?

— В первую очередь мы выстраиваем нормальную футбольную пирамиду, в которой местные игроки имеют возможность дорасти до основной команды. Именно система подготовки игроков начиная с юного возраста и заканчивая профессиональной командой позволит клубу развиваться. При этом руководство «Звезды» ставит амбициозную задачу — в ближайшие три года попасть в Первую лигу.