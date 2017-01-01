Под сенью «Пальмовой ветви»

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Ботанический сад имени профессора А. Г. Генкеля — самый старый на Урале и в Поволжье. Нынче ему исполнится 97 лет. Директор ботанического сада кандидат биологических наук Сергей Шумихин провёл экскурсию для нас и рассказал о знаменитых растениях.

Фото: Алёна Ужегова

Знаете ли вы, что площадь Ботанического сада имени профессора А. Г. Генкеля на территории университетского городка — 2 га. В его коллекции — более 8 тыс. видов, сортов и форм растений. Ботанический сад всегда был открыт для посетителей. В 2018 году был реализован культурно-образовательный проект «Пальмовая ветвь», в рамках которого удалось собрать более 1 млн руб. Средства направлены в фонд целевого капитала ПГНИУ, ежегодные проценты от их оборота пойдут на поддержание работы сада. Уже известны как минимум две экспозиции, которые планируется благоустроить за счёт вырученных денег: «Восточный сад» и сенсорная экспозиция, ориентированная в основном на людей с ограниченными возможностями здоровья.

Фото: Алёна Ужегова

«Генкелевская пальма» — финик канарский

Phoenix canariensis

Самый старый экземпляр коллекции ботанического сада — пальма, или финик канарский. Это единственный живой свидетель закладки Пермского университета. Она была посажена в 1896 году профессором Александром Германовичем Генкелем, одним из основателей высшего образования на Урале, почётным гражданином Перми. Сперва финик жил в его домашней коллекции комнатных растений. Потом вместе с профессором переехал из Санкт-Петербурга в Пермь и, когда была построена первая университетская оранжерея, поселился в ней. Пальма пережила революцию, Гражданскую войну, Великую Отечественную, во время которой сотрудники ботанического сада собирали на берегу Камы топляк, чтобы обогревать оранжерею. «Пальма очень выросла и упирается листьями в кровлю. Будет чрезвычайно обидно, если в наше стабильное время мы потеряем одно из самых старых растений России, один из символов нашего университета. Чтобы сохранить пальму, необходимо сделать проект реконструкции оранжереи. Мы планируем поднять крышу до 25 метров. Если это удастся, пальма будет развиваться вместе с университетом ещё долгие годы и всегда будет старше его на 20 лет», — рассказы­вает Сергей Шумихин, директор Ботанического сада имени А. Г. Генкеля.

Фото: Алёна Ужегова

Кофе аравийский

Cofféa arábica

Одно из самых интересных растений отделения сухих тропиков оранжереи — кофе аравийский. Его родина — Аравийский полуостров. Есть предание о том, как бедуины научились варить кофе. Красные ягоды — это плоды кофе. Вначале люди использовали только их сочную семенную оболочку. Она ароматная и сладкая. Семена же бросали в костёр. Дров в пустынях нет, так что местные жители использовали как топливо всё, что можно. А потом они обратили внимание, что козы, как поедят не сгоревших, но зажарившихся кофейных зёрен, начинают весьма активно прыгать и всячески радоваться жизни. Так были открыты замечательные тонизирующие свойства кофе. «У нас в оранжерее кофе регулярно цветёт и плодоносит. Однако кофе из наших зёрен мы ни разу не варили. Как правило, мы рассылаем их другим ботаническим садам. Урожай бывает хорошим: с одного дерева можно собрать более килограмма зёрен», — говорит Сергей Шумихин. «Дети» кофейного дерева ботанического сада растут сегодня в некоторых пермских семьях. Во время акции «Кофейное зёрнышко» семена раздали ребятам одного из классов гимназии №4. Говорят, проросли они не у всех. Но лучших «заводчиков» пригласили потом вместе с их кофейными питомцами в ботанический сад и познакомили с деревом-родоначальником.

Фото: Алёна Ужегова

Фикус священный

Ficus religiosa

«В ботаническом саду давно растёт очень редкий экземпляр фикуса священного. В V веке до нашей эры под ним сидел принц Гаутама, сегодня гораздо более известный под именем Будда Шакьямуни, и медитировал. Он достиг полного просветления. Генетически этот экземпляр фикуса — ровно то же дерево, под которым сидел Будда. Дело в том, что наш фикус вырос из черенка, привезённого из индийского монастыря, который был построен на том месте, где сидел исторический Будда Шакьямуни. Для буддистов это растение священно. Так что когда наш ботанический сад посетили буддийские монахи, они провели у фикуса свои обряды. В этом году наш фикус впервые зацвёл и сформировал соплодия-фиги. Надеясь, что священный фикус поможет в устранении всех омрачений ума и нашим студентам, мы на время сессий иногда ставим в оранжерее скамеечку, чтобы желающие могли прийти и посидеть под сенью этого дерева», — рассказывает директор ботанического сада.

Фото: Алёна Ужегова

Ананас

Ananas comosus

Плодоносящее душистое растение. Сотрудники сада рассказывают, что он специально «заточен» под университет, поскольку патриотично плодоносит к Татьяниному дню. Первый ананас появился в саду благодаря одному из выпускников ПГУ, который укоренил дома ананасовую «макушку». Так растение жило года два, но в итоге оказалось великовато для квартиры.

Затем пару лет ананас обживался в новых для него условиях. Одобрил, зацвёл, стал плодоносить. Дома такой результат вряд ли достижим, поскольку эти растения требуют особого температурного режима и высокой влажности воздуха. Сегодня в коллекции ботанического сада шесть сортов ананасов. Так что сотрудники даже устраивали дегустационные битвы. Брали два плода, выращенных в саду, один дикий, привезённый из страны естественного обитания, и один купленный в магазине. Говорят, всех победил «дикарь». Самый маленький, самый душистый и сладкий. Второе место поделили ананасы ботанического сада. Замкнул тройку «противненький», отдающий складом экземпляр из магазина.

Фото: Алёна Ужегова

Гинкго двулопастный

Ginkgo biloba

Если суметь отвлечься от бетонированных дорожек и металлических конструкций, можно увидеть, как выглядел лес пермского периода примерно 250 млн лет назад. «Пермский период очень знаменателен для истории развития Земли. Именно в это время произошли три события, которые стали революционными для жизни на нашей планете. Это дрейф континентов, когда из единой Пангеи стали образовываться современные континенты. Это формирование современных климатических зон. И это массовое вымирание животного мира. В пермский период исчезло 95% существующих на Земле видов животных. Остались те, что дали две огромные ветви: динозавров, знакомых, наверное, всем по юрскому периоду, и млекопитающих, — рассказывает Сергей Шумихин. — В экспозиции ботанического сада представлены предки современного растительного мира. До наших времён сохранились очень немногие. Один из самых важных экспонатов сада — гинкго двулопастный (гинкго билоба)».

Это растение — официальный символ пермского периода и растение-символ Пермского края, избранный жителями Прикамья в 2014 году. Для кого-то гинкго — и символ романтических отношений. Эту мысль «привил» реликтовому дереву Иоганн Гёте, написав в адрес своей возлюбленной стихотворение Ginkgo biloba и вложив в конверт засушенный листок этого дерева из своего сада. Так что если следовать мысли немецкого классика, пермь была для Земли периодом любви, поскольку всю планету покрывали гинкговые леса.

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