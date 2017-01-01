Алихан Динаев: «Юмор — обязательный элемент преподавания» Абсолютный победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России 2018» — о своём юмористическом методе преподавания, анекдотах про правителей и роли социальных сетей

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Алихан Динаев, 29 лет, преподаватель права и обществознания в Математической школе им. Х. И. Ибрагимова в Грозном, Народный учитель Чеченской республики, Почётный работник профсоюза работников народного образования Чеченской республики

Фото: Вконтакте

— Алихан Мавладиевич, вы приехали в Пермь на форум «Все звезды — в гости к нам!» с докладом «Юмор как эффективный инструмент преподавания». Скажите, как вы применяете это на практике?

— Существует стереотип, что учитель обязательно должен быть строгим, никогда не шутить, а только требовать от детей. Я же считаю, для того чтобы расположить к себе ученика и заинтересовать своим уроком, иногда можно применять юмор.

— Вы преподаёте право и обществознание. Как в этих серьёзных предметах можно применить юмор?

— Не подумайте, что я только и делаю, что весь урок шучу. Превращаю его в стендап-шоу. Нет. Я иногда добавляю юмор, чтобы снять напряжение, либо чтобы дети лучше усвоили какую-то тему. Например, я очень люблю анекдоты и иногда их рассказываю для понимания какой-то конкретной ситуации.

— Приведите примеры.

— Например, чтобы дети лучше поняли тему «свобода слова», то я могу рассказать такой анекдот: Встречаются Рейган и Брежнев. Первый говорит: У нас свобода слова — любой американец может выйти к Белому дому, крикнуть «Рейган — козёл» и ему ничего не будет. Брежнев ему и отвечает: у нас тоже свобода слова — любой наш житель может выйти на Красную площадь, крикнуть «Рейган — козёл», и ему тоже ничего не будет.

Для усвоения понятия «абсолютная монархия» рассказываю такой анекдот-историю. Как-то ближе к концу XIX века один солдат перебрал в трактире и плюнул в портрет Александра III. Его, естественно, арестовали. Об этом написала одна газета. Заметку прочитал сам Александр III, попросил все материалы дела и понял, что оно не настолько ужасное, чтобы солдата прямо осудили. Он потребовал, отпустить солдата, убрать из всех трактиров свои портреты и передать солдату, что ему тоже на него плевать.

— А какой анекдот самый любимый?

— Вот эти два — самые любимые.

— И вы можете рассказать анекдоты про любых правителей?

— Не про всех знаю, но стараюсь находить.

— На уроке можете рассказать анекдот, например, про Путина или про Рамзана Кадырова?

— Я вообще могу рассказать анекдоты про любых политиков, если знаю про них анекдоты.

— В России многие семьи весьма консервативны и даже не допускают мысли, что можно шутить на уроках. У вас не было каких-то проблем, недопонимания с учениками, может быть, с их родителями? Не приходилось ли извиняться за какой-то юмор или анекдот?

— Нет. Даже намёков на недопонимание не было. Я бы сказал, что родители вообще редко сами обращаются к учителям. Они фактически выключены из процесса обучения своих детей и это огромная проблема в России. А про юмор — главное, что рассказать и как рассказать. История должна быть не злой, а доброй, заставлять улыбнуться. Не вижу, что тут могут быть какие-то табу.

— Скажите, а кроме историй и анекдотов, что еще вы применяете в своей методике преподавания?

— Я коллекционирую смешные новостные заголовки и интернет-мемы. И иногда отправляю ученикам в наших чатах в соцсетях, если заголовок или мем показателен в изучении конкретной темы. Или могу применить элементы юмора не только по теме урока, а чтобы расслабить учеников, немного передохнуть. Например, в течение долгого времени одна из моих учениц во время урока доставала из сумки крем и начинала им мазать руки. Это стало уже настолько привычным явлением, что когда она не достала крем, то это сразу все заметили, в том числе и я. И во время рассказа темы я подошёл к ней и вдруг спросил: «Всё ли с тобой хорошо? Ты здорова?» Она непонимающе подняла глаза. И тут я спросил: «А где твой крем? Мы не можем спокойно проводить урок без него». Эта ситуация расслабила скучное изучение темы. Кстати. Как-то на 8 марта я купил много тюбиков этого крема, и мы подарили их ученицам. Все тоже поняли этот юмор. Он наш, внутренний, «своя тема».

— А бывают ли у вас какие-то нестандартные уроки, не в плане применения юмора, а с точки зрения общей подачи?

— Да, конечно. Например, я проводил уроки по темам: «Денег много не бывает. Или бывает?». Или, «Как удачно жениться, 10 лайфхаков». Уверяю вас, на такие темы приходят абсолютно все ученики, даже самые хулиганистые.

— Вы считаете, что элементы юмора можно вносить совершенно в любой предмет?

— Да, я уверен в этом. Тем более есть запрос от самих школьников, чтобы учитель не выглядел как скучный и занудливый. Приведу цифры одного исследования: 66% школьников посчитали чувство юмора обязательным элементом преподавателя. Это нельзя не учитывать.

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