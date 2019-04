Что Сибирь, что Аляска — два берега Краевой архив издал книгу, связанную с историей Русской Америки

Международная конференция «Историко-архивное наследие как фактор современных коммуникаций», которую 29 марта провели совместно Государственный архив Пермского края (ГАПК) и Пермский филиал Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ), более чем наполовину была посвящена истории Русской Америки — российских колоний на западном побережье Североамериканского континента, которые в начале XIX века простирались от Алеутских островов и Аляски до Калифорнии и Гавайев. Причина интереса — 235-я годовщина со дня рождения Кирилла Хлебникова, выдающегося русского путешественника, предпринимателя, дипломата и государственного деятеля.

Как оказалось, тема российских колоний на территории нынешних США и личность Хлебникова интересуют историков, архивистов и краеведов по обе стороны Тихого океана. В работе конференции приняли участие доктор исторических наук, научный руководитель Государственного архива Российской Федерации Сергей Мироненко, преподаватель Стэнфорда, журналист изданий The New York Times, The Guardian, The Huffington Post, автор романа The Alaskan Laundry («Аляскинская прачечная») Брендан Джонс, председатель Общества по сохранению Форт-Росса Сара Свидлер, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Центра североамериканских исследований Института всеобщей истории РАН Александр Петров и другие видные исследователи.

Конференция завершилась презентацией книги «От Кунгура до Русской Америки. Маршрутами Кирилла Хлебникова». Краевой архив в последние годы преуспел в публикаторской деятельности, его издания привлекают сочетанием высокой полиграфической культуры, подарочного дизайна — и научной дотошности и корректности в работе с текстами. Книга о Хлебникове — не исключение.

Работа над подготовкой книги продолжалась около года. Как сказал на презентации начальник научно-исследовательского отдела ГАПК кандидат исторических наук Александр Глушков, за время работы коллектив преисполнился искреннего восхищения героем публикации.

Будучи выходцем из добропорядочной кунгурской семьи, Кирилл Тимофеевич в 16 лет отправился путешествовать и добрался до Камчатки, где занялся морской торговлей. Несмотря на все его коммерческие таланты, предприятие Хлебникова разорилось по причине банального невезения: его корабли пропали в море. Всё-таки морская торговля в начале XIX века была рискованным бизнесом… Всё произошло, как в «Графе Монте-Кристо». Да и вообще, биография Хлебникова перекликается с приключенческой литературой. Его жизнь могла бы стать основой для романа, или фильма, или даже сериала.

…Итак, Кирилл Тимофеевич разорился и мог бы оказаться в тюрьме, но предпочёл отправиться за океан, в столицу Русской Америки — Ново-Архангельск на Аляске, где сделал головокружительную карьеру, стал правой рукой главы Российско-Американской компании и вошёл в состав её директоров. Судя по опубликованным ГАПК документам, Хлебникову поручали самые сложные участки работы: так, на нём были все переговоры с испанцами, главными конкурентами русских в этой части света. Хлебников умел добиваться выгодных соглашений и тщательно следил за их выполнением.

Документы, опубликованные ГАПК, — это в основном письма. Архивисты проделали с ними титаническую работу: перевели рукописные документы на современный русский язык, сохраняя специфическую стилистику, оцифровали, рассортировали по тематике. Знакомство с этими текстами даёт очень внятное представление о том, как была устроена жизнь в североамериканских колониях России. К тому же книга великолепно иллюстрирована: тут и факсимиле документов, и пейзажи-зарисовки колоний, и портреты их обитателей, а главное — географические карты, которые так увлекательно рассматривать.

Когда читаешь русские названия на территории Аляски и сравниваешь историческую карту с современной, снова хочется написать роман — только уже не историко-приключенческий, а фантастический, из сферы «альтернативной истории»: интересно, что было бы, если бы Александр II не продал эти территории американцам?