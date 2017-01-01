Экспромт в театральном стиле Юрий Жарков подарил Пермской галерее свои театральные эскизы

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Ни у кого не повернётся язык назвать Международный день театра профессиональным праздником: он не профессиональный, а всенародный. В Перми — это точно. Вечером 27 марта праздничные события состоялись везде — в библиотеках, выставочных залах, школах, музеях и, само собой, в театрах. В Пермской художественной галерее тоже прошло специальное событие: встреча с бывшим главным художником Пермского ТЮЗа Юрием Жарковым.

Фото: Ольга Шур

Жарков преподнёс в дар музею около 30 своих работ — эскизов костюмов и декораций к спектаклям ТЮЗа. Здесь каждая работа имеет двойную ценность: художественную и историческую. Будучи рукотворными, авторскими графическими произведениями, все новые предметы в коллекции галереи — ещё и артефакты, связанные с историей одного из важнейших для Перми театров, с его знаковыми спектаклями.

«Вальпургиева ночь», «Ричард III», «Чонкин», «Охота жить!» — спектакли, которые создали легенду Пермского ТЮЗа и высочайшее реноме его художественного руководителя Михаила Скоморохова. Все они и многие другие сделаны Юрием Жарковым как художником-постановщиком и художником по костюмам.

Сам Жарков признаётся, что всегда предпочитал работать с костюмами. Ему в наследство достался бабушкин сундук с отрезами старинных тканей, кружевами, тесьмой… Всё наследство в течение года было истрачено на театральные нужды. Впрочем, и на декорации, где Жарков всегда активно использовал объекты реди-мейд, он не жалел семейного имущества: как-то раз его жена Татьяна Жаркова, актриса и режиссёр, приехала с сессии из Москвы, пришла на премьеру «Вишнёвого сада» в театр — а на сцене вся мебель из квартиры!

Эти и ещё множество любопытных историй Юрий Жарков рассказал во время церемонии дарения, которая превратилась в длительную и содержательную творческую встречу. Художник оказался мастером устного рассказа (недаром Жарков начинал как актёр и всю жизнь совмещал две театральные профессии), и, если бы не пришло время закрывать галерею и ставить её на сигнализацию, вечер грозил затянуться.

Остроумная ведущая события — искусствовед Ольга Старцева — недаром назвала эту встречу экспромтом в театральном стиле: спонтанность оказалась здесь весьма продуктивной.

Фото: Ольга Шур

Юрий Жарков — выпускник первого актёрского набора Пермского института культуры. По распределению он отправился в Лысьвенский театр драмы, где стал ведущим молодым актёром и исполнил множество «ролей мечт»: и Ромео, и Хоакина Мурьету… Но уже в те годы он увлёкся созданием бутафории для спектаклей: помогал художникам-постановщикам «Царя Фёдора Иоанновича» мастерить «шапку Мономаха» и царский трон. Хобби быстро переросло во вторую профессию, а затем стало профессией основной. С тех пор Жарков оформил более полусотни спектаклей в Перми, Пермском крае, соседних регионах и всей России.

На неизбежный вопрос о любимом спектакле Жарков отвечает быстро. Видно, что он уже давно определился: это «Вальпургиева ночь» Венедикта Ерофеева в постановке Михаила Скоморохова. Это был по-настоящему звёздный спектакль: Александр Смирнов и Светлана Пермякова сыграли в нём свои, может быть, лучшие роли. Блестящая литературная основа вдохновила постановщиков на интересные решения. Юрий Жарков, сочиняя сценографию этого спектакля, вспомнил, как, ещё будучи актёром Лысьвенского театра, он побывал на гастролях в психоневрологическом интернате, который в те годы располагался в Белогорском монастыре. Ехали в тумане, заблудились, а когда добрались, Жарков увидел руины храма, где во всех углах сидели несчастные пациенты интерната, одетые в списанную военную форму. Это был полный сюрреализм…

Благодаря этому впечатлению Жарков и придумал разместить психушку из «Вальпургиевой ночи» в бывшем храме. Скоморохов подумал и согласился, только предложил, чтобы храм был не православный, а католический, — дабы меньше был риск оскорбления верующих. С точки зрения художественных решений это было отличное предложение: художник-постановщик придумал готическую витражную розу, которая придала сцене глубину, и расставил по сцене статуи святых.

Ещё один спектакль из числа любимых — «Золотой петушок». Скоморохов попросил придумать что-то разухабистое, яркое и в то же время простое и компактное, поскольку планировались зарубежные гастроли и декорации нужны были лёгкие, транспортабельные. Жарков сочинил яркую «одежду» для сцены, которая легко раскладывалась по чемоданчикам. И вот день премьеры, сцена с вечера «одета»... В пять утра звонок. Произошла авария системы пожаротушения, и все декорации залило ржавой водой.

Жарков сорвался буквально из постели, снял все декорации, собственноручно выстирал и снова развесил. Когда пришла пора играть спектакль, сцену застелили резиновыми ковриками, чтобы изолировать: не дай бог, током кого-то ударит, декорации-то мокрые! Но спектакль прошёл спокойно, публика ничего не заметила.

В спектакле «Город мастеров» Жарков был и художником-постановщиком, и исполнителем одной из ролей: он играл злого горбатого герцога, а доброго горбатого метельщика Караколя играл Александр Калашниченко. Режиссёр Роман Ибрагимов хотел, чтобы весь спектакль прошёл на канатах — на них герои и летают, и лазают, и ходят, и даже сражаются. Когда Жарков и Ибрагимов продумали декорацию, режиссёр договорился о мастер-классе в цирке, где как раз выступала труппа канатоходцев. Все артисты, занятые в спектакле, пришли в цирк. Не все были в восторге от перспективы прогуляться по канату, но Жаркова эта идея так завела, что он первым полез на канат и после краткой инструкции по нему прогулялся. «Я бы взял его в цирк! — сказал руководитель канатоходцев. — У него кураж есть...»

Юрий Жарков уже три года не работает в ТЮЗе, но по-прежнему говорит о нём «наш театр», отзывается о нём самыми тёплыми словами и готов горячо отстаивать новые тюзовские спектакли перед критиками. Художник живёт отшельником в деревне, держит коз. Перед посетителями Пермской галереи он предстал роскошным иконописным стариком — длинные седые волосы, борода, пижонский вязаный свитер с широким шарфом-палантином.

Вполне возможно, что этот костюм он тоже сам придумал и изготовил.

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