В компании «Тенториум» отметили пятилетие мультсериала «Пчелография»

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Идея мультсериала «Пчелография. Крылатое приключение» (0+) появилась в недрах пермской компании «Тенториум», занимающейся продуктами пчеловодства. 21 марта состоялась презентация мультсериала, посвящённая пятилетию с начала его производства. Благодаря упорству и оптимизму братьев Раиля и Рината Хисматуллиных, авторов проекта и «двигателей прогресса», «Пчелография» вышла в прокат и уже подаёт признаки бизнес-успешности.

Актрисы озвучивания Татьяна Мошкова и Татьяна Мельникова

Фото: Руслан Тимкин

Как признаются авторы, изначально мультфильм задумывался как реклама компании «Тенториум», но очень быстро на идею повлияли многие гораздо более важные факторы. Оба брата Хисматуллины — главы больших семей, много внимания уделяют детям и внукам, серьёзно задумываются о создании безопасного контента для детского досуга, в котором познавательность сочеталась бы с яркостью подачи и музыкальностью. Бизнес компании «Тенториум», связанный с продукцией пчеловодства, тесно соприкасается с экологическими проблемами: коллапс пчелиных семей — настоящая экологическая катастрофа в мире, ведь гибель пчёл означает вымирание целых видов растений, от них зависящих. Всё это сказалось на содержании и форме мультсериала.

Именинный торт

Фото: Руслан Тимкин

Герои сериала — девочка Рената и пчёлка Жу-Жу — путешествуют по миру и знакомятся с разными странами через знаменитые сказки. Например, в Дании они встречаются с героями сказок Андерсена — Русалочкой и Стойким оловянным солдатиком.

Фото: Руслан Тимкин

В специально созданной для производства «Пчелографии» киностудии RG Bros Studio (RG — инициалы Раиля Габдулхаковича и Рината Габдулхаковича) была сформирована творческая команда, в которую вошли режиссёр Сергей Курченко, художник-постановщик Ольга Курченко, ответственный редактор Ольга Семушина, сценарист Татьяна Короткова, композиторы Геннадий Широглазов и Вячеслав Мерцалов и талантливые «голоса» — актёры театра и кино из разных городов и даже стран. Главную героиню Ренату озвучивает Татьяна Мельникова из Белоруссии, а её подругу пчёлку Жу-Жу — Татьяна Мошкова из Москвы.

Фото: Руслан Тимкин

Недавно «Пчелография» начала сотрудничество с благотворительным фондом «Планета пчёл», который старается привлечь внимание к экологической катастрофе, связанной с вымиранием пчелиных семейств, и приняла участие в организации детского конкурса «Медовый меридиан». Фонд собирает детские творческие работы, чтобы выстроить виртуальный меридиан длиной 24 тыс. км (каждая творческая работа добавляет меридиану один виртуальный километр), а RG Bros Studio даже учредила собственный конкурс «Медовый меридиан «Пчелографии». За каждую работу «Тенториум» переводит 50 руб. в детский онкогематологический центр им. Гааза. Сейчас создано уже 19 серий «Пчелографии», 20-я серия в работе. Установился график выхода — по одной серии в месяц, который команда старается строго соблюдать. Планируется выход 52 серий, и, если они будут успешными, сериал продлят.