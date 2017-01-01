Кузнецов своего счастья Главе Пермского района Александру Кузнецову предстоит непростая кампания, но заменить его некем

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Депутаты Земского собрания Пермского района на прошлой неделе, 28 марта, во втором чтении приняли пакет поправок в районный устав. Они сократили количество депутатов с 19 до 15. Но, что более важно, привели устав в соответствие с принятыми в 2017 году изменениями, устанавливающими, что глава территории выбирается по конкурсу. Кроме того, были утверждены «переходные положения», согласно которым действующий глава Александр Кузнецов, который сейчас является также спикером, до избрания нового руководителя будет, по сути, руководить и исполнительной, и законодательной властью в территории. Эксперты считают, что эти переходные положения дают Кузнецову гарантии, что в случае, если краевая администрация не согласует его кандидатуру на новый срок, он останется в районе в качестве председателя парламента. При этом они считают, что пулу кандидатов действующего главы удастся получить большинство мест, но уже не так легко, как пять лет назад.

География Пермского района — большое количество поселений сконцентрировано по берегам рек — усложняет избиркому задачу по нарезке округов. Между многими деревнями нет прямой транспортной связи

Фото: Константин Долгановский

По словам Александра Кузнецова, сокращение количества депутатов связано с федеральным и краевым законодательством. «В течение пяти лет мы росли, много строили, в поселениях сильно изменилась численность — надо приводить в соответствие», — отметил Кузнецов. По его словам, 15 округов — оптимальный вариант с точки зрения примерно равного представительства жителей по округам. Таким образом, выборы в Земское собрание Пермского района 8 сентября избирательные комиссии проведут уже по новой схеме округов, которую предстоит разработать и утвердить в 30-дневный срок после регистрации изменений в устав района в Минюсте.

Также на мартовском заседании депутаты установили, что спикер земского собрания будет работать на непостоянной основе (то есть без зарплаты).

Глава района при этом будет избираться по итогам конкурса — так же, как в других муниципалитетах Прикамья. Интересно, что политологи и эксперты не знали об этом. В редакции устава, которая опубликована на официальном сайте района, предусмотрен иной порядок: глава избирается из состава депутатов, депутаты нанимают сити-менеджера (сейчас эти обязанности выполняет Владимир Цветов).

Вместе с тем районные парламентарии поменяли порядок ещё 30 мая 2017 года (решение №228, опубликовано на сайте земского собрания): «Часть 1 статьи 45 («Выборы главы муниципального района») изложить в следующей редакции: «Глава муниципального района избирается земским собранием из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального района устанавливается земским собранием».

Александр Кузнецов

Фото: Сергей Федосеев

Согласно типовому положению, которое разработано совместно краевой администрацией и прокуратурой, этот порядок предполагает, что депутаты будут выбирать из двух кандидатов, которых им представит конкурсная комиссия. Комиссия состоит из шести представителей местных властей и шести представителей краевой администрации.

В мае 2017 года, когда районные депутаты поменяли порядок, внимание общественности было приковано к выборам губернатора, и поэтому многие пропустили эту тему, полагает политический консультант, член регионального штаба ОНФ Николай Иванов. «В 2017 году Пермский район не был в повестке», — говорит эксперт.

Есть и другая сторона, добавляет политтехнолог Сергей Иванов. «Александр Павлович (Кузнецов. — Ред.) — закрытый человек, кулуарный и многие решения проводит вот так. Но это уже аргументы в пользу бедных», — говорит Сергей Иванов, соглашаясь, что все наблюдатели идут по повестке, а аналитикой мало кто занимается.

Брат за брата

При этом собеседники «Нового компаньона» предполагают, что такой острой борьбы, как на прошлых выборах в 2014 году, уже не будет. Против Кузнецова тогда, напомним, выступил блок под руководством вдовы экс-замглавы района Галины Костаревой «Закон и порядок». Кандидаты от блока были расставлены по всем округам (один, правда, не был зарегистрирован), но действующему главе удалось одержать уверенную победу. Оппозиционному блоку удалось взять один мандат только в округе №2 (Заболотское сельское поселение и часть Юго-Камского), где победил районный депутат и гендиректор ООО «Трейд-Садко» Валерий Занин. В случае победы своего блока Костарева планировала принять участие в борьбе за должность руководителя территории. Однако после поражения уехала из Перми.

Упавшее знамя якобы намерены поднять члены её команды во главе с председателем совета депутатов Кондратовского поселения Андреем Костаревым, братом убитого в 2005 году супруга Галины Костаревой Александра Костарева. Он будто бы объединил всех противников Кузнецова, среди которых — юрист Кондратовского сельского поселения Сергей Писарев, бывший глава Усть-Качки Василий Лузин, глава Кукуштана Александр Кулаков, депутат совета Юго-Камского сельского поселения Андрей Полыгалов, бывший глава Двуречья Андрей Леснов, член совета депутатов Савинского сельского поселения Виктор Штоль, председатель ТОС «Троица» Георгий Шабанов. По мнению источника, их объединяет недовольство политикой Александра Кузнецова. Впрочем, у Андрея Костарева и Сергея Писарева будто бы есть другой мотив, который подтолкнул их к сбору команды. Они, по некоторым данным, владеют большим количеством земельных участков сельхозназначения. Но, поскольку эти полномочия сосредоточены на районном уровне, у них якобы не получается поменять это самое назначение для более выгодных мероприятий по освоению этих участков. По мнению источников, Костарев может быть инициатором серии обличительных материалов о Кузнецове и его команде в СМИ.

Собеседник «Нового компаньона» предполагает, что нападки на Кузнецова в СМИ будут продолжаться на протяжении всего года, а перед самими выборами оппоненты действующего главы могут бросить «бомбу». Поскольку эти материалы размещены в специфических СМИ и их аудитория — совсем не избиратели из деревень района, они адресованы силовикам и краевой администрации. «Ещё одна задача — потрепать нервы Кузнецову», — полагает источник.

Сейчас потенциал этих противников уже не тот, говорит другой собеседник, близкий к краевой администрации: «Вряд ли сейчас они повторят тот успех, который был у них пять лет назад».

С ним соглашается Николай Иванов. «Тогда шла более серьёзная подготовка, они с весны уже активно вели кампанию и оформили блок, — говорит эксперт. — Но замах был на рубль, а удар получился на копейку. Они вложили много денег, но это не сработало, Кузнецов получил полный контроль над земским собранием, что обеспечило ему беспроблемное управление территорией».

Иванов считает, что развитие ситуации сегодня прогнозировать сложно, но, по его мнению, единого оппозиционного блока пока не вырисовывается. Основная борьба развернётся в ходе праймериз «Единой России» между разными силами: собственно кандидатами Александра Кузнецова, кандидатами от краевой администрации, а также, возможно, кандидатами от депутата заксобрания, председателя Пермского отделения «Опоры России» Романа Водянова. У Водянова есть свои интересы в территории. «Может быть компромиссный вариант, где всем найдётся место. Но может получиться так, что в списке будут не только люди Кузнецова, но и более компромиссные фигуры», — рассуждает Николай Иванов.

Он предполагает, что главы поселений, оппозиционно настроенные по отношению к главе, могут пойти от «Справедливой России» или ЛДПР. Но, поскольку в Пермском районе выборы проводятся исключительно по мажоритарной системе и по одномандатным округам, шансы кандидатов от других партий на победу минимальны. Практика показывает, что у «Единой России» в одномандатных округах — самые сильные кандидаты.

При этом состав земского собрания по итогам выборов может быть более оппозиционно настроенным по отношению к Александру Кузнецову, считает Николай Иванов. Но в целом Кузнецов «сможет провести выборы, и партия власти получит порядка 70% мандатов».

Сергей Иванов полагает, что в определённых поселениях — Кондратовском, Усть-Качке, Большом Савино — будут локальные конфликты. И лёгкой победы у Кузнецова не будет, хотя ему удастся удержать ситуацию под контролем.

Один из собеседников, знакомый с ситуацией, отмечает, что результат во многом будет зависеть от нарезки округов. Однако ряд «протестных» поселений поделить между несколькими округами будет невозможно с точки зрения закона. При этом многие «официальные» кандидаты (сторонники Кузнецова) понимают, что каждому из них на выборах необходимы «торпеды». «Они уверены, что Костарев будет пытаться сорвать выборы», — рассказывает источник.

Сохранить лицо

Впрочем, избрание депутатом, как и проведение большинства своих сторонников, для Кузнецова не станет определяющим фактором. Всё зависит от того, какую роль ему уготовят на Куйбышева, 14. По мнению Сергея Иванова, краевая администрация не видит его во главе района. «Он «токсичен» для них, но, с другой стороны, у него есть ресурс на территории, и они его используют, — говорит политтехнолог. — Сейчас, из-за того что кресло зашаталось, многие игроки начали самостоятельные движения. Это будет самая интересная кампания из всех муниципальных и самая непредсказуемая».

Николай Иванов считает, что возможны два сценария. Первый — Кузнецов останется главой территории на очередные пять лет. При этом не факт, что он доработает до конца срока, но будет сразу оговорено, что это в последний раз. Второй — он может занять пост председателя земского собрания, но, учитывая, что спикер будет работать без зарплаты, Кузнецову предоставят такой пост «не в органах власти». Если ситуация будет развиваться по второму сценарию, кандидатура нового главы с Кузнецовым будет как минимум согласована. «В той или иной форме преемственность сохранится, — считает Николай Иванов. — Предпосылок для его жёсткого ухода с территории после выборов я не вижу. Человек руководит районом 20 лет. В отсутствие сильной руки выстроенная система может попасть в турбулентность. Уходом Кузнецова могут воспользоваться разные силы, и результат может быть очень непредсказуемым. Край в этом не заинтересован».

По данным «Нового компаньона», первый сценарий наиболее вероятен. Один из источников в окружении Александра Кузнецова рассказал, что в феврале губернатор якобы предложил ему остаться во главе района как минимум до 2021 года. При том, что сам Кузнецов будто бы готов уйти при предоставлении определённых гарантий. Впрочем, другой собеседник считает, что Кузнецов заведомо распространяет эту информацию, чтобы предотвратить волнения в своей команде и сохранить влияние: «Нужно как-то консолидировать команду, чтобы никто не расслаблялся. Мы живём не в безвоздушном пространстве. Доходят слухи, люди нервничают. Это хорошая мина при плохой игре. Всё будет понятно после выборов в сентябре». Источник, близкий к краевой администрации, сообщил, что Кузнецов пока работает.

Кресло для страховки

Сам Александр Кузнецов заявил «Новому компаньону», что со своими планами пока не определился. Вместе с тем источники уверены, что он в любом случае намерен стать как минимум депутатом — для того, чтобы иметь возможность занять должность председателя земского собрания.

Кстати, поправками в устав, которые районные депутаты приняли во втором чтении 28 марта (первое чтение состоялось ещё 31 января и тоже прошло мимо наблюдателей), в документ была введена заключительная статья «Переходные положения». В ней речь идёт о том, что со дня избрания нового состава районного парламента до момента, когда будут прекращены полномочия действующего главы, вводится переходный период. В это время, пока будет проходить конкурс по отбору кандидатур на должность главы (в лучшем случае он занимает порядка двух месяцев, если нет оспариваний и переносов сроков), «глава Пермского района, избранный решением земского собрания от 22.09.2014 №1 (то есть Кузнецов. — Ред.), является высшим должностным лицом района, исполняет полномочия главы и председателя земского собрания».

Эксперты полагают, что это намеренный шаг со стороны Кузнецова. «Если его не оставляют главой района, то он становится председателем земского собрания. Это страховка. Возможность расторговаться. Хитрости. Он переиграл всех своих конкурентов», — говорит Сергей Иванов.

Два собеседника рассказали, что «определённые силы» делали ставку на главу администрации района Владимира Цветова. Именно их действиями была вызвана серия постов в одном из телеграм-каналов, где Цветова всячески «отстраивали» от Кузнецова.

«Было мнение, что Кузнецова надо менять, и активно лоббировали Цветова, — рассказывает собеседник. — Его продвигали у губернатора, но на Цветова слишком много материалов у силовиков. Кроме того, Цветов в отличие от Кузнецова — не политик. Чиновник и чиновник. Избрать его сложнее, как и любого другого нового человека. А Кузнецов, по сути, особенно не мешает». При том, что Цветов, по словам другого собеседника, рассчитывал, что именно он станет преемником.

Всё будет понятно уже на этапе выборов спикера, добавляет Николай Иванов: «Если Кузнецов будет председателем земского собрания, то главой явно будет кто-то другой».

Отвечая на вопрос, кто может возглавить район, Сергей Иванов напомнил краснокамскую историю: «Найдут. Вытащили же главу Краснокамского района Игоря Быкариза».