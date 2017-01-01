Событийный голод Рынок гостиничных услуг Перми стагнирует, спасти его могут только ежемесячные фестивали

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Объём номерного фонда в Перми не растёт уже несколько лет, но и при этом условии гостиницы заполняются лишь наполовину. Участники рынка жалуются на конкуренцию других вариантов размещения — съёмных квартир и домов, которая в последнее время усилилась. Причин для революционного оживления в отрасли эксперты не видят, однако полагают, что решению проблемы отчасти будет способствовать развитие событийного туризма.

Фото: Константин Долгановский

Командировочный ресурс

Основными клиентами пермских гостиниц традиционно являются бизнес-туристы, однако в последние годы ситуация стала меняться. «В 2007 году в пермских гостиницах с деловыми целями останавливались 54% от общего числа проживающих. На втором месте — участники краткосрочных и долгосрочных городских конференций (22%), на третьем — государственные служащие (13%), на последнем месте — туристы (11%). Сейчас ситуация несколько изменилась. Благодаря организации и проведению спортивных мероприятий в городе и крае увеличивается число проживающих спортивных команд, в том числе и детских. Кроме того, растёт количество гостей, приезжающих для участия в городских культурно-массовых мероприятиях, таких как «Дягилевские сезоны», — рассказывает Елена Волк, кандидат экономических наук, доцент кафедры туризма ПГНИУ.

Евгения Черепанова, генеральный директор турагентства «Биармия-Тур», отмечает рост потока туристов-индивидуалов. «В качестве причин, побудивших туристов обратить внимание на Пермь, многие называют книги Алексея Иванова и творчество Теодора Курентзиса. Среди них есть те, кто едет специально в оперный театр, для них остальные местные достопримечательности представляют вторичный интерес», — говорит эксперт.

Тем не менее пермский рынок гостиничных услуг находится в стадии стагнации, считает Александра Токарева, управляющий директор «АМАКС Премьер-отель» в Перми. «Хотя Пермь и является одним из крупнейших городов страны, а регион занимает ведущие позиции во многих отраслях, глобального спроса на гостиничные услуги у нас не наблюдается. Массовых культурных мероприятий в нашем городе не так много, а непростая экономическая ситуация (рост курса валют, инфляция) «бьёт» по основной группе клиентов — бизнес-туристам. Компании стремятся максимально оптимизировать расходы, связанные с командировками, поэтому рассматривают различные альтернативы отелям — съёмные квартиры и дома», — говорит эксперт.

Кроме того, нередко целью приезда туристов в итоге становится не сама Пермь, а край, продолжает Евгения Черепанова, поэтому в гостиницах городов края наблюдается увеличение этого потока. Спрос на их услуги растёт также за счёт того, что и жители Перми наконец-то обратили внимание на туристический потенциал региона, — такая тенденция есть, и она весьма ощутима.

Не на уровне

Определённую характеристику пермскому рынку даёт отсутствие интереса к нему со стороны гостиничных сетей. В городе представлены только две российские сети — Four Elements (бывший «Хилтон») и АМАКS Hotels & Resorts, а также одна зарубежная — Holiday Inn (бывшая «Жемчужина»).

В настоящее время из 72 пермских гостиниц только 23 имеют подтверждённую «звёздность»: 16 гостиниц — 3*, шесть гостиниц — 4*, одна гостиница — 2*. Впрочем, по мнению Ольги Земцовой, генерального директора гостиницы «Урал», отсутствие отелей категории 5* ещё не означает, что такая гостиница обязательно должна появиться. «Наиболее востребованным среди гостей города является средний ценовой сегмент, и, по нашей статистике, покупка номеров высокой категории составляет не более 3—4% от общей загрузки отеля», — говорит она. Эксперт добавляет, что появление подобных отелей в Перми возможно, но насколько их ценовое предложение и рентабельность проектов будут адекватны рынку, предположить сложно.

Однако, по мнению Евгении Черепановой, отсутствие в Перми высококачественных отелей вредит городу. «Существующего номерного фонда в Перми действительно достаточно для приёма текущего потока туристов, но для проведения крупных имиджевых мероприятий — уже нет. В городе нет ни одной «пятёрки», из-за этого Пермь не может рассматриваться как площадка для проведения таких мероприятий. Да и те «четвёрки», которые есть, по уровню соответствуют стандартным трём звёздам», — считает она.

Тем временем в городе уже реализуется крупный проект, включающий строительство пятизвёздочной гостиницы. Он предполагает возведение многофункционального комплекса на ул. Петропавловской, 73а с конгресс-холлом, выставочными и торговыми площадями, подземным паркингом и пятизвёздочным отелем. По данным Министерства экономического развития и инвестиций Пермского края, срок реализации инвестиционного проекта — 2018—2024 годы. Первую очередь планируется запустить в 2021 году. Общий объём инвестиций в комплекс составит около 9 млрд руб.

Помимо этого, на сегодняшний день в Перми есть несколько инвестиционных площадок, которые власти рассматривают в том числе и для строительства гостиниц. Среди них — площадка под ДК «Телта» (ул. Окулова, 14), участок на территории бывшего ВКИУ (ул. Окулова, 4) и некоторые другие. Сейчас краевые власти формулируют техническое задание, которое будет положено в основу конкурсных процедур по выбору инвестора для освоения площадки под ДК «Телта».

Тем временем в городе уже реализуется крупный проект, включающий строительство пятизвёздочной гостиницы на ул. Петропавловской

Количество, а не качество

По словам Елены Волк, количество гостиниц в Перми и крае постоянно растёт, но существенного влияния на численность номерного фонда это не оказывает, поскольку открываются в основном небольшие гостиницы (5—25 номеров). В 2007 году в Перми было 36 гостиниц с общим номерным фондом порядка 2150, а в 2017 году (по данным компании USTA Hotels) уже 72 гостиницы с номерным фондом 2237, говорит эксперт. При этом гостиничный рынок Перми имеет достаточно высокую концентрацию. Ссылаясь на данные аналитической гостиничной программы Hotel Advisors (Санкт-Петербург), Ольга Земцова говорит, что доля гостиничного комплекса «Урал» составляет 60% от общего номерного фонда Перми.

Впрочем, по оценке участников рынка, Пермь и сейчас не испытывает недостатка в гостиничных услугах, загрузка номеров в среднем составляет 50—55%. «Дефицит номеров ощущается только во время проведения крупных мероприятий. Основной проблемой является внутринедельная сезонность. Так, с понедельника по четверг загрузка составляет 80—90% (а иногда и 100%), а в выходные около 20%. Поэтому основная задача — обеспечить загрузку в выходные дни», — комментирует ситуацию Елена Волк.

По её словам, наиболее востребованы одно- и двухместные стандарты (номера первой категории), поскольку они подходят и для детских заездов, и для спортивных команд, и для бизнес-туристов. Как раз таких номеров не хватает в период проведения крупных мероприятий. Самыми востребованными гостиницами являются трёх-четырёхзвёздочные.

Средняя открытая цена в отелях категории 3* — 3790 руб., категории 4* — 5366 руб. Впрочем, рассказывает Александра Токарева, сейчас, в условиях жёсткой конкуренции, можно найти отличный вариант по более низкой цене: всё больше отелей категории 4* снижают свои цены до уровня отелей категории 3* и ниже.

С мечтой о фестивалях

Эксперты сходятся во мнении, что темпы развития рынка гостиничных услуг в Перми невысоки. «Причин этому несколько. Во-первых, строительство гостиницы — это длительное и капиталоёмкое мероприятие, а срок окупаемости при этом не менее 10—15 лет, что связано в том числе с низким уровнем загрузки. Во-вторых, недостаточный приток иностранных инвестиций: зарубежные сети неохотно приходят на пермский рынок. И в-третьих, недостаток грамотных управленческих кадров», — говорит Елена Волк.

Все эксперты говорят о том, что развитие рынка гостиничных услуг сдерживает крайне малое число масштабных мероприятий, предполагающих большое количество приезжающих в город гостей. Кроме того, отмечает Ольга Земцова, за последние годы не было ни одного крупного интересного туристического продукта, повышающего интерес к городу.

Именно событийный туризм мог бы спасти рынок от стагнации. «Для увеличения туристического потока необходимо организовывать мероприятия, создавать события и туристские объекты (фестивали, ярмарки, концерты, арт-площадки, музеи, театры, зоопарки, аквапарки и др.). Они должны увлечь гостей города настолько, чтобы те захотели задержаться здесь на несколько ночей», — говорит Елена Волк. Однако, для того чтобы на рынке гостиничных услуг приток клиентов стал более ощутимым, события должны происходить регулярно — не менее одного раза в месяц.

Проблемы в этой сфере являются основной причиной застоя на рынке, также уверена Александра Токарева. «Ещё несколько лет назад, когда в Перми проводился фестиваль «Белые ночи», можно было сказать, что город наконец начал развиваться именно в сфере культуры и туризма. Но с закрытием этого крупного фестиваля вновь наступило затишье. Теперь Пермь по сравнению с другими городами-миллионниками находится в аутсайдерах по проведению мероприятий федерального и международного уровня, что сказывается на потоке туристов, а соответственно, и на спросе на гостиничные номера», — говорит Александра Токарева. По её оценкам, те культурно-массовые мероприятия, которые проводятся в Перми, не того уровня, чтобы привлечь туристов из-за рубежа. Эксперт напоминает, что в Екатеринбурге и Казани в 2018 году прошёл чемпионат мира по футболу, в Уфе также планируются крупные международные мероприятия. Пермь, наоборот, лишь снижает темпы насыщения городской среды мероприятиями, заключает Токарева.