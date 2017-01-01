Не только живопись... В марте и апреле на выставках в Перми можно увидеть искусство художников театра, а также произведения камнерезов

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Международный день театра, который отмечается 27 марта, диктует повестку не только собственно театрам: на нескольких выставочных площадках открываются экспозиции, посвящённые творчеству театральных художников.

Анатолий Моисеевич Овчинников. Волк. Талькохлорит

Фото: Константин Долгановский

Первым откликнулся Дом актёра: здесь ещё 16 марта потихоньку, без торжественного вернисажа открылась персональная выставка Ольги Вологиной (12+). Торжество так и напрашивалось: выставка не только персональная, но и юбилейная, но... У героини премьера за премьерой, трудно найти художника, столь же востребованного в театрах малых городов двух регионов — Пермского края и Свердловской области, поэтому она, едва развесив эскизы и разместив макеты, отправилась в Лысьву, где трудится главным художником Лысьвенского театра драмы. Вернисаж пришлось отменить, но руководство Дома актёра обещает провести с Вологиной творческую встречу.

Пространство в Доме актёра небольшое, экспозицию пришлось сильно «секвестировать», но даже в урезанном варианте она даёт представление о том, насколько творчество художницы обширно и разнообразно. В её творческой истории — 55 спектаклей в Лысьве, 50 — в Серове, в других городах — поменьше, но в сумме потянет ещё на полсотни. К тому же — 20 музейных экспозиций! Музей каски в Лысьве и Музей угля в Губахе — самые заметные. Есть ещё лысьвенский Музей эмали, но стенд о нём в пермскую экспозицию не вместился.

Ольга Вологина. Эскизы сценографии и костюмов к спектаклю Лысьвенского театра драмы «Остров Рикоту»

Фото: Алексей Баталин

Ольга Вологина сама разработала свою выставку как куратор и дизайнер, и чувствуется, что автор экспозиции обладает большим опытом создания музейных пространств. Здесь не просто развешены по стенам эскизы костюмов и декораций: каждый спектакль, каждый музейный проект, о котором идёт речь на выставке, — это отдельный стенд. Все они разной формы, у каждого есть объём; театральные эскизы дополняются печатными программками, которые как бы завершают мини-сюжет: получается, что спектакль показан на двух стадиях — замысел и воплощение.

Несмотря на длинный и весьма плодотворный творческий путь художницы, персональная выставка у неё первая: всё не до того было, работы много. В Доме актёра можно увидеть её спектакли, созданные в содружестве с разными режиссёрами: Артёмом Терёхиным, Ильёй Ротенбергом, Артёмом Коваленко, нынешним главным режиссёром Лысьвенского театра драмы Алексеем Тишурой. Режиссёры любят с ней работать: она понятливая и очень гибкая, легко принимает и отлично воплощает разные стили, благодаря чему каждый её спектакль выразителен визуально. Можно об этом подумать, разглядывая выставку в Доме актёра, но лучше съездить в Лысьвенский театр драмы. Он достоин специальной поездки.

В честь Дня театра в фойе Театра-Театра открылась выставка Юрия Лапшина и его учеников, а в Центральном выставочном зале 27 марта откроется выставка Валерия Кунгурова. В Пермской художественной галерее в этот день состоится встреча с Юрием Жарковым, который подарит музею несколько десятков авторских эскизов к спектаклям Пермского ТЮЗа.

* * *

В Доме художника ещё в канун Восьмого марта открылась большая выставка камнерезного искусства, объединившая творчество двух Анатолиев Овчинниковых (0+). Как это ни странно, «главные» прикамские камнерезы-анималисты — не родственники, а тёзки. Анатолий Моисеевич — признанный глава камнерезного цеха, потомственный мастер, родившийся в центре этого промысла — Красном Ясыле — и живущий там поныне. Анатолий Васильевич всю жизнь прожил в Кунгуре, преподавал там в техникуме. Логично будет называть их Овчинников-Ясыльский и Овчинников-Кунгурский.

Выставка в Доме художника отлично организована: здесь можно изучить приёмы и методы каждого из мастеров, сравнить их, увидеть сходные черты и различия. Анатолий Моисеевич — налево, Анатолий Васильевич — направо от входа в выставочный зал; каждому посвящён документальный фильм, и оба фильма можно посмотреть на экранах, установленных в противоположных сторонах выставочного пространства.

Выставка удачно дополняется работами третьего автора — Владимира Карманова из Кунгура, мастера флорентийской мозаики, которая создаётся из того же материала — цветного мягкого камня.

При всех различиях оба Овчинникова — представители одной школы. Пермская анималистика, возникшая и обретшая уникальные черты на месторождениях мягких гипсовых пород, отличается вниманием к камню, уважением к его природной красоте. Пермский художник, принимаясь за создание каменного зверя, не говорит: «Сегодня я хочу вырезать медведя» или «У меня настроение как раз для гориллы!» Он позволяет камню себя вести, образ зверя появляется из формы камня, из его трещинок, прожилок и естественного рисунка. Так и рождаются шедевры вроде «Сапсана» Овчинникова-Ясыльского, где рисунок камня идеально сымитировал оперение птицы — все её полоски и пятнышки, или его же «Белочки» из красноватого ангидрита, где камень передаёт не только цвет шерсти, но и разные его оттенки.

Если Анатолий Моисеевич — мастер природного колорита каменных зверей, то Анатолий Васильевич — специалист по фактуре. Его любимые персонажи — угловатые лосята и кабанчики, птицы и ангелы, чьи крылья повторяют исходную форму камня.

И специалисты, и любители-коллекционеры в один голос говорят, что пермские каменные звери — это личности: простодушные и хитрые, нежные и мощные. В Доме актёра в эти дни — и зоопарк, и галерея характеров: семейки лисичек и белых медведей с медвежатами, стаи волков и стайки тропических коралловых рыбок; ёжики, воробушки, обезьянки, лошадки, чайки и фламинго.

Это отличная выставка для ценителей камнерезного искусства — и в то же время для детей. Многие зверушки — словно иллюстрации к книгам Виталия Бианки или Михаила Пришвина.

Мастерам-камнерезам интересны персонажи не только из мира природы: на стендах Анатолия Моисеевича Овчинникова сияют полупрозрачной наготой алебастровые ню, а его однофамилец Анатолий Васильевич тяготел к мифологическим и фольклорным сюжетам — здесь и Леда, и Русалка, и Царевна-лебедь.

Выставка камнерезного искусства работает в Доме художника до 11 апреля.