Не последние… Состоялась презентация новых книг профессора Георгия Чагина

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Автора уже нет — а книги издаются. Оба тома, презентация которых прошла 15 марта в Фестивальном доме, были подготовлены к печати ещё лично Георгием Николаевичем Чагиным, а вышли уже без него. Читаешь, и замечательный учёный, выдающийся рассказчик, интеллигентнейший человек будто оживает.

Георгий Чагин был дотошным исследователем и увлечённым путешественником, ему в равной степени удавались написание научных трудов и ведение увлекательных экскурсий. В эпохальном труде «Колва. Чусовское. Печора» эти два таланта слились воедино и породили текст исключительных достоинств. Когда читаешь эту огромную работу, поражаешься: сколько ж надо было документов перелопатить, сколько интервью записать! А потом: и надо же было все эти мегатерабайты информации так по-человечески изложить!

Первый том энциклопедического исследования «Колва. Чусовское. Печора»,посвящённый истории этих мест от древности до 1917 года, вышел в 2017 году, и «Новый компаньон» подробно о нём писал. Второй том, посвящённый периоду с 1918 по 1940 год, почти столь же объёмен, как и первый: 600 с лишним страниц довольно большого формата, заполненные плотным текстом. Правда, в книге много иллюстраций. Очень многие из них снабжены пометкой «публикуется впервые», многие — «из собрания автора», а некоторые — «фото Георгия Чагина».

Особенно привлекательны панорамные фото печорских пейзажей, напечатанные на разворотах книги, что совсем нетипично для научного труда. Как будто альбом листаешь и поражаешься: какая красота!

Этот двухтомник — результат исследований всей жизни, десятилетий экспедиций, интервью, архивных изысканий, размышлений и рефлексий. Всё, о чём Чагин пишет, он пропустил через себя, не просто обдумал, а пережил. И неудивительно: ведь речь идёт о его малой родине, искренне и страстно любимой. Чагин собственными ногами обошёл все те места, о которых пишет, познакомился и поговорил с великим множеством людей. Иногда в книге есть замечания вроде: «Я был с ним лично знаком, жаль, не успел записать воспоминания», но в большинстве случаев всё же успел.

Любитель пермской литературы с удивлением обнаружит в книге знакомые сюжеты: именно эти эпизоды из истории Гражданской войны в Прикамье описаны в романе Любови Соколовой «Последние», у Соколовой с Чагиным есть даже общий персонаж — яростная большевичка Мария-Шляпа.

У Соколовой это персонаж весьма неприятный, но Чагин пишет о ней более объективно, по-научному сдержанно.

Несмотря на этот научный, объективный, взвешенный подход, есть у автора явные «любимчики» — люди, оставившие подробные дневники или сохранившие письма за многие годы. Судьбы таких героев проходят через всю книгу, Чагин специально разыскивал сведения о них и их семьях, чтобы через реальные человеческие истории проследить ход большой истории в родных местах.

Среди таких героев — Ольга Ивановна Рабе из села Искор, прибывшая на север Прикамья вместе с матерью, братьями и сёстрами в числе переселенцев из Царства Польского после его присоединения к России. Переселились, понятно, не по своей воле, семье пришлось очень нелегко, но Ольга выжила, выучилась, стала учительницей, создала собственную семью, дожила до 1985 года и на протяжении всей жизни писала в дневнике обо всех событиях, происходивших в родном селе и окрестностях. Профессор Чагин был с ней знаком и сохранил её семейный архив.

Ещё одна книга, презентация которой состоялась там же и тогда же, — это дополненное переиздание популярного этнографического труда, написанного Чагиным в соавторстве с коми-пермяцким писателем Василием Климовым. «Круглый год праздников, обрядов и обычаев коми-пермяков» — подарок для тех, кому интересно, что такое Сарчик, Петырлун, Голендуха, День смены травы или День пиканов. А уж как авторы описывают обряды, связанные с похоронами и поминками! Слегка даже не по себе становится: вот прямо тут, можно сказать, под боком, живёт и практикуется такая дикая архаика!

Книга издана просто роскошно: мелованная бумага, серебряное тиснение на переплёте, огромное количество шикарных фотографий.

Георгий Николаевич отличался каким-то нечеловеческим трудоголизмом. У него в работе всегда было несколько книг, и, говорят, остались уже практически законченные. Среди них — третий том историко-краеведческой энциклопедии «Колва. Чусовское. Печора». Очень хочется надеяться, что книги, презентованные 15 марта, — не последние.