Массовый вброс Администрация Перми выставила на торги треть рекламных мест в городе — 315 лотов

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На минувшей неделе администрация Перми объявила сразу девять аукционов, на которых должно быть разыграно 315 из 916 мест под легальную наружную рекламу. В основном разыгрываются ситиборды, двусторонние щиты и пиллары. Самые дорогие лоты имеют максимальную стоимость 162,5 тыс. руб. Аукционы состоятся в апреле и мае.

Медиафасад на ТРК «Семья» успешно прошёл все проверки

Весенняя распродажа

Администрация Перми прервала «рекламную паузу» после двух проведённых в конце января аукционов, на которые были выставлены 60 мест под наружную рекламу согласно новой схеме её размещения.

Напомним, по новым правилам в городе останется немногим более 900 рекламных конструкций, кроме того, вся крупногабаритная реклама исчезнет из центра, за исключением медиафасадов, к которым у мэрии индивидуальный подход.

Из всех объявленных аукционов состоялись пока два — 29 и 31 января. Тогда на торги были выставлены 60 лотов, но востребованными оказались лишь 38 конструкций. Участников не устроила либо цена, либо предлагаемые места.

По итогам первого аукциона большинство конструкций (13) выиграло ООО «Билбордс» (Казань). Четыре лота достались ООО «Гэллэри Сервис» (Москва), по два лота — ИП Александру Караваеву (Санкт-Петербург) и ООО «Рим» (Казань). По итогам второго аукциона большинство разыгранных мест (шесть) достались ООО «Гэллэри Сервис», три места — ИП Александру Перешеину (Пермь), два — ООО «Билбордс», одно — ООО «Панорама» (Пермь).

После этого горадминистрация взяла двухмесячную паузу. За это время на рынке произошло два крупных события: были демонтированы почти 1,5 тыс. конструкций (за исключением наиболее крупных и громоздких) и приняты новые требования к их внешнему виду. Принципиально только одно: крупные конструкции теперь будут стоять не на одной «ноге», а на двух менее мощных опорах для безопасности и для того, чтобы опоры было сложно заклеить рекламными объявлениями.

О проведении сразу девяти массовых аукционов было объявлено с 18 по 25 марта. Они состоятся с 18 апреля по 7 мая (вскоре к ним добавят новые аукционы). С победителями будут заключены договоры на восемь и 10 лет. Самые дорогие конструкции имеют стартовую цену 162,5 тыс. руб. Это двусторонние щиты площадью 36 кв. м, которые будут установлены вдоль наиболее оживлённых трасс, например ул. Спешилова, проспекта Декабристов, проспекта Паркового, ул. Старцева, ул. Стаханова.

Таким образом, через месяц станет окончательно ясно, происходит полный передел рекламного рынка или его настройка: всё будет зависеть от активности местных компаний и от того, продолжат ли активничать иногородние игроки.

Пока что среди участников двух проведённых аукционов самую высокую цену предложило ООО «Гэллэри Сервис» за двусторонний ситиборд площадью 19,9 кв. м, расположенный на пересечении улиц Плеханова и Подгорной. Компания согласилась взять место в аренду за 225 тыс. руб. (при начальной цене 115 тыс. руб.).

Непрозрачная схема

За время паузы на рекламном рынке произошло ещё одно крупное событие — история с медиафасадами. Медиафасады — фактически единственный вид крупногабаритной рекламы, который теоретически можно легально устанавливать в центральной части города, но при условии светопрозрачности. То есть через экран посетители торговых центров при желании должны видеть улицу. Грубо говоря, медиафасад не должен быть непрозрачной стеной.

Медиафасадов в городе два: первый появился в декабре прошлого года на ТЦ «Айсберг», а второй — в феврале на ТРК «Семья». Оба — легально. На это есть соответствующие разрешения департамента экономики и промышленной политики. Но первому медиафасаду не повезло: проверка установила, что он не светопрозрачный.

«По результатам обследования установленной рекламной конструкции специалистами департамента выявлено, что указанная рекламная конструкция не является светопрозрачной и по внешним признакам определяется как светодиодный экран», — отметили в горадминистрации. Теперь собственники «Айсберга» обязаны эту конструкцию демонтировать. Они могут сделать это добровольно до 13 апреля.

Второй медиафасад (на ТРК «Семья») успешно прошёл все проверки. «Под медиафасадом понимается рекламная конструкция в виде светопрозрачного электронного экрана, монтируемого и располагаемого на внешних стенах зданий, строений и сооружений (в том числе с использованием каркаса), повторяющего контуры фасада соответствующего здания, строения, сооружения, предназначенная для размещения (демонстрации) электронно-цифровых материалов. Указанная рекламная конструкция является светопрозрачной и по внешним признакам определяется как медиафасад, что соответствует согласованному проекту рекламной конструкции и её территориального размещения», — пояснили в администрации Перми.