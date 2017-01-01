Замкнутый округ Муниципальная реформа в Прикамье дошла до точки невозврата

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В центре внимания на мартовском пленарном заседании краевого Законодательного собрания были вопросы объединения муниципалитетов. Во-первых, депутаты рассмотрели и приняли сразу в двух чтениях семь законопроектов о создании новых округов на базе районов. Во-вторых, им рассказали об эффективности объединительных процессов, состоявшихся в 2018 году. Так, за счёт ликвидации 508 ставок муниципальных чиновников удалось сэкономить более 130 млн руб. Более того, было заявлено, что преобразования способствовали повышению уровня решений, принимаемых на местах. Ожидалось, что бурная дискуссия развернётся по поводу объединения в Добрянке, однако всех протестующих общественников выслушали на профильном комитете и не допустили к микрофону на «пленарке». Против законопроектов выступили члены фракции КПРФ, однако это не помешало депутатам принять их большинством голосов.

Общественники из самодостаточной Полазны выступили против объединения, но местные власти обвинили их в подмене понятий и «разжигании гражданской войны»

Фото: Игорь Катаев

Полазные мнения

На этом пленарном заседании было рассмотрено рекордное количество законопроектов о создании новых муниципалитетов. Речь идёт о Добрянском, Ильинском, Очёрском, Октябрьском, Красновишерском, Чердынском и Чусовском городских округах. В феврале депутаты приняли аналогичные законопроекты по Чернушке, Осе, Верещагино, Суксуну.

Как и предполагалось, острее всего прошло обсуждение инициативы о создании Добрянского городского округа. Впрочем, основная дискуссия состоялась за день до «пленарки». Всем противникам и сторонникам объединения дали слово на заседании комитета по государственной политике и местному самоуправлению.

Глава Добрянского района Константин Лызов сообщил на комитете, что в результате объединения Добрянка сможет сократить расходы на содержание органов местного самоуправления почти на 30 млн руб., получить в два раза больше денег из краевого дорожного фонда (порядка 37 млн руб.) и компенсации по НДФЛ в сумме почти 40 млн руб. Более того, за счёт концентрации ресурсов повысится инвестиционная привлекательность территории.

Однако представители инициативной группы Полазны пытались убедить депутатов не поддерживать преобразования в Добрянке. В частности, Андрей Мензоров заявил, что во время проведения публичных слушаний были допущены нарушения при фиксации результатов голосования. «Если обратить внимание на видеозапись, то там видно, что против объединения выступили девять человек, за — четыре. А в итоговом протоколе речь идёт о семи «против» и пяти «за». Это манипуляция результатами публичных слушаний», — заявил он.

Кроме того, по словам Андрея Мензорова, власти должны были заранее, ещё до публичных слушаний, ознакомить жителей с проектами нормативных актов и законов, которые они принимали в рамках объединения. Также представители инициативной группы считают, что с точки зрения закона объединение надо проводить в два этапа, а не в один: сначала Добрянка изменяет свой статус городского поселения на городской округ, и только затем поселения района входят в его состав. «Первым пунктом должно быть согласие населения Добрянского района, вторым — согласие населения на изменение статуса с поселения на городской округ. Ни в решениях местных депутатов, ни в решениях земского собрания этого нет», — заявил другой член инициативной группы Александр Махов.

По его словам, после того как депутаты Полазны решили поддержать объединение, начались массовые звонки от жителей. И за четыре дня в 10 стационарных пунктах им удалось собрать 5,5 тыс. подписей.

Другой общественник, Виталий Ковин, попытался указать депутатам, что, поскольку происходящие в крае процессы — это не просто точечные преобразования, а целая реформа, надо прописать её цели. «У вас нет ни одного программного документа: зачем нужна реформа, каковы её планы, цель, сколько территорий будет преобразовано и так далее», — отметил общественник.

Ковин предложил на месяц отложить вопрос по Добрянке и с помощью депутатских слушаний разобраться в ситуации. Однако правовое управление парламента отметило, что это невозможно. Руководитель управления Оксана Ходорова пояснила, что вопросов по поводу законности одноэтапной модели преобразований у них нет, она подтверждена судебной практикой. Если у общественников остались сомнения, они вправе обратиться в суд.

Также на комитете выступили местные власти Полазны, которые проголосовали за объединение. Председатель поселковой думы Валерий Корчагин отметил, что доводы оппозиции по поводу бюджетной самодостаточности Полазны не обоснованы, так как местного бюджета не хватит, чтобы содержать посёлок в том виде, в каком он есть сейчас, и все крупные проекты финансируются через район и край.

Валерий Корчагин также уверен, что инициативная группа, призывая людей проголосовать против объединения, «подменила понятия». По его мнению, причина такого резкого непринятия объединения кроется в реструктуризации учреждений соцсферы, таких как скорая, полиция, газовая служба, ЗАГС и так далее. «Сроки доезда увеличились, и люди воспринимают это негативно», — говорит Корчагин. Именно этим манипулировала инициативная группа, призывая людей проголосовать против объединения.

После всех выступлений депутат Надежда Лядова отметила, что не услышала в докладе «оппозиционеров» ни одного аргумента, почему люди голосовали против. В итоге ей начали рассказывать об историческом противостоянии Добрянки и Полазны со времён губернаторства Геннадия Игумнова. Но после вмешательства депутатов представители инициативной группы подтвердили, что апеллировали к необходимости каждый раз ездить в Добрянку. «Мы все живём на земле и понимаем, что если мы будем приводить аргументы против, которые люди болезненно воспринимают, то отношение будет одно. А если бы мы привели другие доводы, например эффективность системы управления и экономии на аппарате чиновников, реакция была бы другой», — заявила Лядова.

В результате, как отметил на пленарном заседании Законодательного собрания зампредседателя правительства — министр территориального развития края Александр Борисов, эта дискуссия помогла выявить, что у противников муниципальной реформы, в отличие от ратующих за её проведение, нет достаточно чётких обоснований.

Фото: Константин Долгановский

Превентивный доклад

Чтобы уменьшить на пленарном заседании ожидаемый поток критики реформы со стороны депутатов, перед рассмотрением законопроектов министр территориального развития Александр Борисов и главы двух объединившихся территорий выступили с докладом об эффективности уже состоявшихся объединений.

В качестве плюсов укрупнения муниципальных образований министр назвал консолидацию финансовых и кадровых ресурсов, сокращение расходов на аппарат управления, повышение ответственности глав и депутатов, эффективность использования бюджетных средств и создание единого компетентного органа власти.

Напомним, в 2018 году в Прикамье были созданы Гремячинский, Кизеловский, Краснокамский, Чайковский, Оханский и Горнозаводский городские округа. В то же время Березники объединились с Усольским муниципальным районом, а Соликамск — с Соликамским муниципальным районом. По словам министра, в результате создания шести новых округов территориям удалось сэкономить более 130 млн руб. Эти средства были получены за счёт ликвидации 508 ставок муниципальных чиновников. Больше всего удалось сэкономить в Березниках (55,9 млн руб.), а также в Соликамском (41,3 млн руб.) и Чайковском (36,1 млн руб.) городских округах. «Но если рассматривать расходы на содержание органов местного самоуправления в разрезе собственных доходов бюджетов муниципальных образований, то здесь в лидерах Горнозаводский городской округ. Экономия там составила 3,3%», — пояснил министр. Всего же ожидаемое сокращение расходов на содержание органов МСУ благодаря реализации реформы, по его словам, составит 326 млн руб. Такую же сумму край предоставит объединившимся территориям на реализацию инвестиционных программ.

Александр Борисов также отметил, что преобразованным территориям выделят субсидии на реализацию муниципальных программ (6,5 млрд руб.). Кроме того, городские округа ждёт увеличение дорожного фонда (на 228,6 млн руб. в 2019 году и на 200 млн руб. — в 2020-м), а межбюджетные трансферты из бюджета Пермского края на компенсацию выпадающих доходов на 2019—2021 годы составят 137,5 млн руб.

Также министр подчеркнул, что, несмотря на ликвидацию администраций сельских поселений, статус населённых пунктов не меняется, поэтому все льготы для жителей остаются. Кроме того, территории не остались без власти. Например, в крупных сельских поселениях на территории бывшего Усольского района организовали шесть территориальных отделов администрации Березников, а в более мелких приняли внештатных сотрудников и организовали институт старост.

Вот такие фокусы

После доклада министра слово предоставили главе Березников Сергею Дьякову и главе Краснокамского городского округа Игорю Быкаризу. Они рассказали, что реформа позволила их территориям централизовать финансовые ресурсы и использовать их более эффективно.

Сергей Дьяков отметил, что сейчас перед объединённой администрацией стоит цель — подтянуть Усольский район хотя бы к уровню жизни в Березниках. Для этого сейчас нужно вложить большие средства в ремонт сетей водоснабжения (в Усолье изношено почти 75% сетей), построить дороги и заменить ненадёжные линии электропередачи.

Также после создания городского округа в Усольском районе обнаружились серьёзные проблемы с градостроительной документацией: у поселений не определены границы, и теперь требуется потратить 8,4 млн руб. на межевание и инвентаризацию имущества (дороги, инженерные сети, здания и помещения).

Больше всего главу Березников возмутило то, что администрации Усольского района и сельских поселений совершали грубые нарушения бюджетного законодательства: заключали договоры, не обеспеченные бюджетными ассигнованиями, и не осуществляли внутренний финансовый контроль. Для того чтобы депутаты сами оценили «удивительность фокусов», с которыми объединённой администрации пришлось столкнуться после принятия дел, чиновник представил несколько примеров.

Так, в 2013 году после создания нового муниципального образования в Усолье должны были ликвидировать «старую» администрацию городского поселения. Но этого так и не сделали, и за пять лет задолженность по исполнительным листам в части уплаты штрафов и исполнительных сборов существующей лишь на бумаге администрации составила 100 тыс. руб. И сейчас администрации Березников приходится выплачивать эти долги.

Также обнаружилось, что у ряда учреждений на одну отчётную дату имелось три варианта баланса: один представляли в финансовый орган, другой — в ФНС, а третий выставляли на сайте. Отвечая на вопрос депутатов, какой же из них верный, Сергей Дьяков заявил: «Выбирайте любой, цифры везде разные».

Третий пример касался расходов администраций поселений на бензин для служебных автомобилей. Чиновники из Березников обнаружили, что в ряде поселений бывшего Усольского района списание ГСМ производилось даже без учёта километража — лишь по приказам на основании докладных бухгалтера. «Один глава поселения ежегодно наезжал 47 тыс. км на Nissan X-Trail Т30. Кто-то из вас может столько проехать?» — обратился к депутатам заксобрания Сергей Дьяков. На вопрос из зала, как администрация Березников в конце концов решила проблему, Сергей Дьяков ответил, что они просто забрали у администрации поселения этот автомобиль.

Красный протест

Во время рассмотрения законопроектов дебатов не было. В то же время, как и предполагалось, депутаты задавали вопросы главе Добрянского района Константину Лызову. Отвечая на вопрос депутата от фракции ЛДПР Александра Григоренко о том, как в Полазне прошли общественные слушания, Лызов сообщил, что на них присутствовали более 200 человек. Однако жители, выступавшие на публичных слушаниях против объединения, представляли в основном не аргументы, а эмоциональные высказывания. «Но я надеюсь, что скоро жители увидят позитивные изменения. Благодаря объединению территория станет сильнее экономически, а также комфортнее для жизни. Экономия в результате объединительных процессов составит порядка 30 млн руб., увеличится дорожный фонд, а исполнение муниципальных программ будет идти во всех поселениях округа», — добавил он.

Также была попытка бывшего главы Полазны Александра Махова взять слово, представить собранные подписи и попытаться убедить парламент отказаться от идеи создания Добрянского городского округа. Но большинство депутатов, вероятно помня о выступлении на февральском пленарном заседании представителя «несистемной оппозиции» под видом активиста и защитника интересов жителей Зюкайки, слова Александру Махову не дали.

Отметим, что на февральской «пленарке» во время рассмотрения законопроекта о создании Верещагинского городского округа, где против объединения выступали жители Зюкайки, руководитель фракции КПРФ Владимир Корсун предложил провести аудит ранее созданных городских округов и определить эффективность объединительных процессов. На комитете по госполитике Владимир Корсун поддержал активистов Полазны, вновь напомнил о своём предложении и голосовал против объединения территорий.

На мартовском пленарном заседании Владимир Корсун своё мнение не изменил. Также к его протесту присоединились ещё четыре депутата фракции. В результате создание Добрянского городского округа поддержал 41 депутат. Пять человек — все из фракции КПРФ — голосовали против, а члены фракции ЛДПР Александр Григоренко и Олег Постников воздержались. Результаты голосования по остальным законопроектам о создании городских округов оказались почти такими же: депутаты от КПРФ голосовали против, а остальные — за.

Все законопроекты об объединении были приняты большинством голосов. Таким образом, согласно плану правительства края, в 2019 году осталось создать два городских округа — Нытвенский и Александровский. Планировалось, что законопроект о создании Нытвенского городского округа рассмотрят на мартовской «пленарке», но земское собрание района попросило перенести рассмотрение инициативы на апрель. Дело в том, что Нытвенский район ждёт одобрения для получения статуса территории опережающего социально-экономического развития и опасается, что в случае смены административного устройства муниципалитету придётся заново отправлять заявку. В Александровском районе реформу пока отложили, поскольку депутаты думы Яйвинского городского поселения проголосовали против вхождения в Александровский городской округ.

P. S. На мартовском пленарном заседании отсутствовали депутаты Константин Белоглазов, Роман Водянов, Егор Заворохин, Ирина Корюкина, Наталья Луканина, Александр Мотрич, Алексей Петров, Виктор Родионов, Олег Третьяков, Владимир Шатров.