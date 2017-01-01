Бюджет и независимость Полазны Какие вопросы рассмотрят на мартовской «пленарке» заксобрания

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В грядущий четверг, 21 марта, состоится очередное пленарное заседание Законодательного собрания Пермского края. Депутатам предстоит принять в окончательном чтении поправки в главный финансовый документ края, заслушать доклад минстроя о расселении аварийных домов и доклад минтерразвития об эффективности состоявшихся в 2018 году объединительных процессов. Наиболее острым, как ожидается, станет рассмотрение законопроектов, внесённых в рамках проведения муниципальной реформы.

Фото: Сергей Федосеев

Расходы между чтениями

Депутаты примут во втором чтении поправки в бюджет на 2019—2021 годы. Изначально краевые власти предложили этим законопроектом увеличить расходы на 3,01 млрд руб. В документе, в частности, было прописано выделение средств на снос товарного двора, изъятие земельных участков и объектов недвижимости для расширения дорог Перми в рамках проекта «Пермь-300», проектирование Северного обхода Перми и капремонт предаварийных домов. Но в ходе доработки ко второму чтению в законопроект внесли ещё 20 поправок, в основном касающихся перераспределения высвободившихся средств.

Например, около 265 млн руб. стали доступны благодаря тому, что с 1 января этого года полномочия по обеспечению больных лекарственными препаратами для лечения орфанных заболеваний перешли на федеральный уровень. Часть этих средств направят на обустройство спортивных площадок, снос расселённых жилых домов, приведение в нормативное состояние участковых пунктов полиции и приобретение и установку 40 модульных зданий для муниципальных образований, где помещения для участковых предоставить невозможно.

Также краевые власти предложили выделить в 2019 году 140 млн руб. из резервного фонда Пермского края на капремонт стадиона «Гайва», развитие инфраструктуры музея «Хохловка», покупку для него новых экспонатов, а также приобретение инвентаря для спортивных школ.

Кроме того, между чтениями власти региона предложили изменить источники финансирования дефицита бюджета, чтобы муниципалитеты могли погасить кредиты, предоставленные из бюджета региона, не в этом году, а в более поздние сроки — в 2020 и 2021 годах. Предполагается, что это решение принимается из-за непростого финансового состояния некоторых муниципалитетов.

Ещё одна ложка дёгтя

Планируется, что всего в этом году городские округа в границах районов создадут 13 муниципалитетов: Суксунский, Октябрьский, Нытвенский, Верещагинский, Осинский, Чернушинский, Добрянский, Ильинский, Александровский, Красновишерский, Очёрский, Чусовской и Чердынский районы.

На грядущей «пленарке» депутаты примут в двух чтениях законопроекты о создании сразу восьми городских округов: Добрянского, Ильинского, Очёрского, Октябрьского, Красновишерского, Нытвенского, Чердынского и Чусовского. Это максимальное количество подобных инициатив, которое рассматривалось краевым Законодательным собранием в рамках одного заседания.

Предполагается, что семь из восьми законопроектов примут практически без обсуждения. Однако рассмотрение инициативы о создании Добрянского городского округа, вероятно, пройдёт довольно остро и со множеством вопросов к главе Добрянского района Константину Лызову. Дело в том, что жители рабочего посёлка Полазна создали инициативную группу и активно собирают подписи против объединения. В листовках, распространяемых среди местных жителей, говорится, что идея объединения территорий ещё может быть пересмотрена региональными властями, по­этому авторы просят оставить им самостоятельность в виде органов местного самоуправления и права самим распоряжаться своим бюджетом. Активисты указывают, что доля налоговых доходов в бюджете Полазны в расчёте на душу населения даже больше, чем у Добрянки, — 78% против 46%. Поэтому есть риск, что после объединения Полазна будет финансироваться по остаточному принципу, а деньги будут отдаваться менее благоустроенным поселениям.

Политтехнолог Олег Борисенко в беседе с «Новым компаньоном» сообщил, что Полазна — это очень самодостаточный крупный населённый пункт, который больше тяготеет к Перми. Таким образом, Добрянка — это только вынужденный административный пункт. В нулевых проводились опросы, и жители говорили, что более охотно присоединились бы не к Добрянке, а к Перми, которая им ближе даже с точки зрения транспорта. Поэтому сейчас процесс создания городского округа и ликвидация самоуправления в рабочем посёлке воспринимаются жителями достаточно болезненно.

Этот конфликт напоминает историю с включением Зюкайки в Верещагинский городской округ: там тоже не было единой позиции жителей и многие выступили против объединения. Этот законопроект депутаты рассмотрели на февральском пленарном заседании. Причём 10 из 48 депутатов документ не поддержали.

Кроме того, в ходе бурных обсуждений фракция КПРФ предложила попросить ПГНИУ провести аудит ранее созданных городских округов и определить эффективность объединительных процессов.

Поэтому, чтобы снизить ожидаемый поток критики реформы на мартовской «пленарке», перед рассмотрением законопроектов представители министерства территориального развития прочтут депутатам доклад об эффективности уже состоявшихся объединений.

Аварийные работы

В рамках «правительственного часа» с докладом «О работе органов исполнительной власти по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья» выступит первый заместитель председателя правительства — министр строительства и архитектуры Пермского края Михаил Сюткин. Предполагается, что министр будет говорить об увеличении финансирования и направлении денег на ремонт предаварийных домов, снос заброшенных зданий, а также о переселении жителей посёлка Шахты в Кизеловском городском округе, комплексном расселении территорий и выставлении освобождённых участков на торги.

Напомним, весной 2018 года краевое правительство приняло новую трёхлетнюю региональную программу расселения аварийного жилья. Расселение решили вести на принципах комплексности освобождения территории от аварийного жилья, чтобы потом эти земельные участки можно было реализовать на торгах, а полученные от продажи средства вложить в расселение. Планируется, что за три года реализации программы будут освобождены земельные участки для нового строительства общей площадью более 14 га. По предварительным данным органов местного самоуправления, эти участки могут быть реализованы за 1 млрд руб., что позволит дополнительно расселить почти 24 тыс. кв. м.

В информации, представленной ЗС администрацией губернатора для рассмотрения в рамках «правительственного часа», говорится, что в 2019—2025 годах в крае предполагается расселить более 688,9 тыс. кв. м жилья. На эти цели из федерального бюджета планируется привлечь более 21 млрд руб.

В 2018 году в Перми, Губахе, Кунгуре, Оверятах, Чернушке, а также Кондратовском сельском поселении удалось расселить 16,8 тыс. кв. м и переселить 1,2 тыс. человек. Кроме того, в рамках реализации мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций (в эту программу вошли дома, которые не соответствуют критериям региональной программы) в Кунгуре, Соликамске и Верещагино расселили 4 тыс. кв. м и переселили 308 человек. В Чернушке для этого построили два многоквартирных дома. В остальных муниципалитетах гражданам предоставили квартиры, купленные на вторичном рынке, а также выплачивали выкупную стоимость изъятых помещений и социальные выплаты.

Однако, несмотря на то что все дома, попавшие в регпрограмму к 2018 году, уже расселены, некоторые здания не могут снести из-за судебных разбирательств. На 1 января 2019 года шли судебные разбирательства, касающиеся расселения трёх жилых помещений. Две квартиры общей площадью 66,64 кв. м находятся в Перми, и в них проживают 13 человек. Третья квартира площадью 40,3 кв. м находится в Нытве, и там прописан один человек. Как пояснила 19 февраля на заседании комитета по развитию инфраструктуры заксобрания заместитель министра строительства, начальник управления жилищной политики Фаина Минх, собственники квартир недовольны размером выкупной стоимости. При этом она отметила, что после того, как появилась возможность получить выплаты вместо квартиры, количество исков в суд уменьшилось почти в два раза.