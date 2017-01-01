Фестиваль Дениса Мацуева помолодел Международный музыкальный форум краевой филармонии прошёл в Перми в девятый раз

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Будучи не только выдающимся пианистом, но и активным общественным деятелем, музыкант всегда много сил и внимания уделяет талантливой молодёжи: в каждом его фестивале принимают участие начинающие виртуозы — от детей до студентов.

Денис Мацуев открывает фестиваль

Фото: Любовь Изгагина

В рамках IX Международного фестиваля Дениса Мацуева на сцену Пермской филармонии впервые вышел Российский национальный молодёжный симфонический оркестр. Знакомство с новым оркестром — это всегда очень серьёзно и важно, ведь больших симфонических оркестров в России — да и в мире — не так много, и у каждого — своё лицо. Приезд в город оркестра, который здесь ещё не бывал, мобилизует всех меломанов; на сей же раз речь шла не просто о новом оркестре, а о буквально вчера созданном! Российский национальный молодёжный симфонический оркестр (РНМСО) создан по указу президента России Владимира Путина при поддержке Фонда президентских грантов и Министерства культуры РФ в рамках национального проекта «Культура». По словам Алексея Шалашова, директора Московской филармонии, где базируется коллектив, в оркестре-академии молодые музыканты ведут активную исполнительскую работу и в то же время продолжают учиться и совершенствоваться на многочисленных мастер-классах.

Пройдя большой конкурс, около 100 музыкантов, средний возраст которых — 24 года, дали первый концерт в Москве 27 ноября 2018 года. Солировал Денис Мацуев, и с тех пор судьбы оркестра и пианиста связаны, думается, неразрывно. Не случайно именно этот коллектив Мацуев выбрал для своего фестиваля в Перми в 2019 году.

Накануне фестиваля, 14 марта, РНМСО дал бесплатный концерт для пермской молодёжи. Всё в нём было необычно: и программа, состоящая из отдельных частей великих симфонических произведений, и ведущий — музыковед и музыкальный критик Яро­слав Тимофеев. Лучшего сочетания для молодёжного концерта, где некоторые зрители в первый раз услышали му­зыкальную классику, невозможно придумать. В программе — самая красивая симфоническая музыка двух веков, от классицизма (Пятая симфония Бетховена) до советского авангарда (Десятая симфония Шостаковича), и всё это в сопровождении деликатного, умного и артистичного комментария. Второй концерт Российский национальный молодёжный симфонический оркестр дал для юных жителей Губахи.

Российский национальный молодёжный оркестр. Солирует Юлиан Рахлин

Фото: Любовь Изгагина

Свежая энергия и витальность коллектива во многом определила атмо­сферу фестиваля.

Создавая фестивальную программу совместно с Пермской филармонией, Денис Мацуев, как всегда, сохранил принцип хрестоматийности, только это была уже «хрестоматия» для прод­винутых меломанов. Казалось, он вознамерился рассказать всё о музыкальном жанре концерта — трёхчастного симфонического произведения с солирующим инструментом. На протяжении двух больших симфонических вечеров в Большом зале филармонии звучали великие концерты в исполнении РНМСО под управлением лауреата всероссийских конкурсов, молодого дирижёра Алексея Рубина и выдающихся солистов.

В день официального открытия фестиваля, 15 марта, первым перед зрителями предстал виолончелист Александр Рамм, лауреат XV Международного музыкального конкурса им. Чайковского. Рамм не в первый раз выступает в Пермской филармонии. Опытные посетители симфонических вечеров знали, чего ожидать, и ожидали — с нетерпением! Виолончельный концерт Сен-Санса — это настоящая проверка на виртуозность, это «фирменное» произведение Рамма, который в очередной раз показал, каких чудес может добиваться виолончелист, по-настоящему владеющий инструментом.

Фото: Любовь Изгагина

Александр Рамм — музыкант хоть и молодой, но уже состоявшийся, а вслед за ним вышел потрясающий пианист, которому исполнилось всего 14 лет! Сергей Давыдченко родом из Ставрополя, это один из тех одарённых детей, которых Мацуев, президент благотворительного фонда «Новые имена», открывает по всей стране. Очень трогательно выглядел парнишка в долгополом фраке на фоне сияющего концертного «Стейнвея»! Он взялся за непростую музыку — сыграл вторую и третью части Концерта для фортепиано с оркестром №3 Сергея Прокофьева, а на бис ещё и финал Седьмой сонаты для фортепиано того же композитора. Это был отважный выбор: Давыдченко бросил вызов самому Денису Мацуеву, ведь та же соната входила в программу сольного концерта патрона фестиваля.

Программа второго отделения концерта началась с вокала: солистка Бухарестской оперы Ирина Поливанова исполнила две лёгкие арии — Розины из «Севильского цирюльника» Россини и Джудитты из одноимённой оперетты Легара. Певица выбрала арии, идеально подходящие к ней — и к тембру голоса, и к фактуре. Казалось, что пение даётся ей без малейших усилий; голос певицы грациозно взбегал в верхние регистры без малейшего принуждения, как будто резвясь. Ирина ещё и станцевала в арии Джудитты, ничуть не сбив дыхания.

Наконец, появился Денис Мацуев. Третий концерт Рахманинова, который маэстро играл в Перми впервые, начался задумчиво, и зрители первых рядов могли видеть, как пианист как будто о чём-то тихо беседует с композитором. Мацуев и Рахманинов — уже почти рифма, в сознании миллионов любителей музыки во всём мире Денис Мацуев — представитель Сергея Рахманинова в XXI веке. Пианист может долго рассказывать о том, что значит Рахманинов для него лично: он сделал записи абсолютно всех фортепианных произведений композитора, играл на рахманиновском любимом рояле… Слушая Третий концерт в день открытия фестиваля, зрители понимали, откуда возникла эта близость: рахманиновской мощи нужен соответствующий исполнительский масштаб.

Стипендиаты фонда «Новые имена» с директором Пермской филармонии Галиной Кокоулиной, президентом фонда Денисом Мацуевым и заместителем министра культуры Пермского края Мариной Илюхиной

Фото: Любовь Изгагина

Второй фестивальный вечер — 16 марта — состоял всего из трёх названий, и все три были инструментальными концертами: Мацуев продолжил антологию. Вечер открыло произведение редкое, почти экзотическое, написанное для инструментов, которые редко солируют, а уж вместе — практически никогда: концерт Моцарта для флейты и арфы с оркестром. Барочная красота и витиеватость этой музыки подчёркивалась изысканным сценическим обликом солисток — флейтистки Заремы Горбуновой из Московской консерватории и арфистки Софьи Кипрской из Мариинского театра.

Если в моцартовском концерте чувствовалась некая салонная сдержанность, то Концерт для скрипки с оркестром Чайковского — напротив, сплошная эмоция. Этот великий концерт очень популярен, его часто доводится слушать в живом исполнении, поэтому у меломанов есть отличная возможность оценить нюансы каждого исполнителя. На фестиваль Мацуева в Пермь по приглашению Пермской филармонии приехал выдающийся скрипач из Австрии Юлиан Рахлин — представитель того же поколения, что и патрон фестиваля, его друг, сравнимый с ним по виртуозности и исполнительской мощи. Пермякам несказанно повезло: мы увидели и услышали дуэт, который в апреле будет выступать в Венском Концертхаусе. Правда, программа была другая, Мацуев и Рахлин выступали не буквально дуэтом — каждый солировал в большом произведении, и всё же это был захватывающий дуэт-дуэль, дружеское соревнование виртуозов.

Концерт Чайковского в исполнении Рахлина выжимал слёзы из зрителей. Пиано скрипач сыграл буквально шёпотом, и даже воздух в Большом зале филармонии как будто замер, а в каденции Рахлин забрался на высоты, граничащие с ультразвуком. Скрипка — знаменитый инструмент работы Страдивари 1704 года — это позволила. Публика, пришедшая в основном «на Мацуева», охнула и зааплодировала, отбивая ладони, и скрипач исполнил на бис Сонату-балладу Эжена Изаи — чистейший гимн виртуозности.

Второе отделение было полностью отдано большому Концерту для фортепиано с оркестром №1 Иоганнеса Брамса — и Денису Мацуеву, который играл это произведение впервые и в очередной раз показал, что он, как никто, понимает и чувствует возможности фортепиано, его динамический диапазон. Именно в такие моменты физически чувствуешь, что этот инструмент не просто так назвали forte-pianо, «громко-тихий»: в руках Мацуева «Стейнвей» то шептал, то ревел, но что особенно поразительно, так это то, как пианист с его темпом и напором умудряется даже в самых сложных моментах сохранять безупречную точность в передаче мелодии. Его изысканные флажолеты заставили вспомнить эпизод из знаменитого фильма Михаэля Ханеке «Любовь», когда пожилые музыканты, возвращаясь с концерта, обмениваются впечатлениями: «А какие у него шестнадцатые!»

Это впечатление ещё раз подтвердил и закрепил сольный концерт Мацуева 17 марта. В Органном зале филармонии прозвучала программа, которую пианист недавно исполнял в нью-йоркском Карнеги-холле, программа, как и весь фестиваль, антологическая — Бетховен, Рахманинов, Шопен, Чайковский, Прокофьев. Концерт завершала та самая Соната для фортепиано №7 Прокофьева. Знаменитое крещендо Мацуев сыграл не просто живо и технично: в его игре, полной глубокого понимания этой музыки, ожил дух советского авангарда, ощущение бодрого, полного чудес грядущего — и в то же время понимание всех искушений и опасностей, которые это грядущее несёт.

Крещендо — ключевое слово в понимании Мацуева, его творчества и личности. Это и блестящий исполнительский приём, который так эффектно ему удаётся, и образ его творческого пути. Каждый концерт, каждый фестиваль, как и в целом творчество пианиста, всегда идут по нарастающей. Кажется, всё так прекрасно, что лучше уже не может быть… А следующий номер программы, следующий концерт, следующий фестиваль — ещё лучше!

Несмотря на объёмную программу сольного вечера, Мацуев охотно, не заставляя себя долго упрашивать, играл на бис и завершил выступление «Революционным этюдом» Скрябина, после чего ещё и извинился перед зрителями за то, что не может продолжать, поскольку торопится смотреть трансляцию матча «Зенит» — «Спартак».

Сыграли, кстати, вничью.

Фестивальные концерты — серьёзная встряска для Перми, повод для разговоров, постов в соцсетях, публикаций в СМИ... Но концерты — это далеко не весь фестиваль. Важнейшая составляющая всех фестивалей — огромная социальная миссия Дениса Мацуева и Пермской филармонии.

Может быть, их сотрудничество складывается так хорошо потому, что этические и социальные принципы у них общие. Не случайно Мацуев неоднократно назвал со сцены директора филармонии Галину Кокоулину «крёстной мамой» фестиваля, его «вечным двигателем»! «Музыка для всех» — так можно сформулировать один из этих принципов: право на соприкосновение с шедеврами классической музыки в самом виртуозном исполнении имеют все, независимо от места жительства и его удалённости от культурных центров. Отсюда — и выездные выступления в городах Пермского края, и широкая сеть виртуальных концертных залов, в которых в режиме онлайн транслировались концерты на протяжении всего фестиваля.

Ещё один принцип — вектор на молодёжь. Непременное событие каждого фестиваля Мацуева — межрегио­нальный конкурс и гала-концерт стипендиатов фонда «Новые имена» им. И. Н. Вороновой. Нынешнее состязание стало рекордным не только для Пермского края, но и для всех регионов России — участников конкурса: юным пермским «искоркам» впервые вручены шесть стипендий от благотворительного фонда «Новые имена», президентом которого является Денис Мацуев. Это пять музыкантов и юная художница, которая получила стипендию впервые в истории фестиваля.

Жизнелюбие, позитивная харизма, спортивная энергия Дениса Мацуева — отличные «витамины», которые так необходимы жителям Урала ранней весной. Кажется, что после завершающего концерта фестиваля — традиционного шутливого выступления «Классика и джаз», в котором вместе с Мацуевым играли не только его друзья-джазмены, но и совсем маленькие дети — лауреаты телевизионного конкурса «Синяя птица», даже солнце стало светить как-то иначе. Стало понятно: мы пережили ещё одну зиму, и эта зима уже не вернётся.