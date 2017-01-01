Алексей Андреев: Агробизнес сегодня — жёсткая конкурентная среда Ректор Пермского государственного аграрно-технологического университета — о перспективах сельхозотрасли, студентах

и губернаторах

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Фото: Алёна Ужегова

— Алексей Петрович, в последнее время в стране и в крае рассуждают об образовании будущего и приходят к тому, что оно должно быть максимально общим. Возможно ли это в сельхозотрасли? Какие образовательные проекты реализует сейчас университет?

— Согласен, что нам нужно давать более универсальное образование. Получив навыки в одной сфере, человек может переориентироваться и реализовывать себя в другой. Узкая специализация приводит к тому, что люди, столкнувшись с первыми трудностями, теряются.

При этом мы прекрасно понимаем, что не можем готовить кадры только для сельхозпроизводства. Фактически университет берёт на себя обязательства по подготовке специалиста на целый цикл. Цикл этот — от поля до прилавка.

Поясню. Переработчик заинтересован в качественной продукции, которую ему поставит сельхозпроизводитель. Потребитель заинтересован в качественном и недорогом продукте. И мы идём к той ситуации, когда можно будет отслеживать прохождение этого продукта от начала до конца, чтобы понимать, где он произведён и как он сделан.

Мы хотим замкнуть цикл, готовить специалистов на все его составляющие: производство, переработка и даже реализация (на одном из факультетов мы готовим специалистов в области товароведения). Изменив статус вуза с академии на университет, мы заложили основу универсальности агрообразования.

Именно потребитель сегодня диктует стратегию развития всего АПК. Нам надо понимать, какой объём продукции будут потреблять, какого качества, какой степени переработки. Вот мы дотируем производство молока, повышая его до определённого уровня. Оно начинает конкурировать, производители дают потребителю более дешёвый продукт. Но при этом снижается рентабельность. И может быть, выгоднее уже идти в более глубокую переработку: кисломолочная продукция, сыры?

Стратегия развития сельскохозяйственного комплекса включает в себя понимание того, что будет завтра. И наша задача заключается в том, чтобы подготовить специалистов, которые были бы способны эти вещи просчитывать и давать рекомендации тому или иному производителю: стоит ли заходить в тот или иной проект, выходить на внешние рынки, на какие, с какой продукцией и так далее.

Мы стараемся заложить своим студентам необходимость такого мышления — на перспективу. Агробизнес сегодня — это жёсткая конкурентная среда, в рамках которой нужны рациональные подходы.

— Часто ли ваши студенты едут в село после окончания вуза и работают по прямой специальности? У вас вообще есть такая задача?

— Естественно. Один из показателей эффективности деятельности любого вуза — это трудоустройство выпускников по специальности. У нас он равен 75%. Это достаточно высокий уровень — и на уровне края, и в целом по РФ.

— Вы готовите не только агрономов. Думаю, этот процент дают экономисты-программисты, которых вы тоже выпускаете.

— Обратите внимание: я сказал «работают по специальности», но не сказал «уезжают в село». Да, такая проблема есть и у нас. У нас много специальностей, которые востребованы не только в аграрном секторе. Тем не менее мы тоже работаем в том направлении, чтобы решать эту общую проблему.

Во-первых, профориентационная работа с абитуриентами, чтобы уже до того момента, как они к нам придут, объяснить им, куда они идут и что могут получить. Если ты идёшь в аграрный вуз, ты должен понимать, что сфера твоего приложения чётко ограничена специальностью, которую ты выбрал.

Во-вторых, две трети этой деятельности направлены на сельских школьников. Это приоритетная группа для привлечения в наш университет. Они живут в этой среде и прекрасно понимают, что их ждёт по завершении учёбы. В отличие от горожан, которые, приехав с дипломом зоотехника в какое-нибудь хозяйство за 200—300 км от Перми, окажутся в совершенно ином информационном, культурном и социальном пространстве. Далеко не каждый готов жертвовать своим социокультурным бытом.

В-третьих, мы пытаемся создать, в том числе совместно с краевыми властями, определённые преференции для ребят, которые едут в село. Подобно тем, что сегодня существуют для врачей и учителей в сельской местности. Например, субсидия на обустройство (150—250 тыс. руб.), льготное кредитование на строительство собственного жилья и ряд других моментов.

В-четвёртых, ребята охотнее возвращаются в село, когда они едут не в качестве наёмных рабочих, а начинают формировать свой бизнес.

Наконец, в сельской местности конкуренция среди специалистов с высшим образованием на рынке труда совершенно иная, а местами она просто отсутствует. Это значит, что трудоустроиться, получить определённые социальные льготы и хорошую зарплату здесь проще. Кстати, уровень оплаты труда на предприятиях АПК иногда значительно выше, чем в промышленности. На крупных агропредприятиях и птицефабриках, например, для работников с высшим образованием она составляет от 70 тыс. до 150 тыс. руб.

— Есть успешные примеры бизнеса на селе среди выпускников университета?

— Здесь многое зависит от заинтересованности муниципалитетов в развитии крестьянских (фермерских) хозяйств. Я приведу в качестве примера Барду. Наши выпускники реализуют здесь ряд удачных проектов (это не агропромышленные холдинги, конечно) в области кролиководства, рыбного хозяйства, птицеводства. Это истории ребят, которые, получив образование и определённые преференции от местных властей, организовали успешный бизнес. Аналогичные примеры есть в Кунгурском и Верещагинском районах.

Всё зависит от того, насколько люди изначально были сориентированы на такую работу. Почему мы сейчас активно продвигаем проект агроклассов? Агрокласс — это возможность уже в старших классах отобрать тех ребят, которые видят себя в сельском хозяйстве. Уже

в школе этим ребятам нужно читать введение в агробизнес, чтобы они понимали, что это такое, какие есть возможности, какие есть преференции от государства, какая продукция дотируется, какая нет, как можно получать эти дотации.

Сегодня проблема не в том, что в селе сложно. Дело в том, что далеко не каждый знает, как создать успешный проект, составить бизнес-план, не допустить ошибку. Мы работаем с живым материалом, и любой просчёт оборачивается трагедией. Неправильное лечение и несвоевременные прививки — падёж или забой сотен тысяч голов скота. Просчёт в кормах для коров — снижение надоев и падение рентабельности. Ориентация на подготовку специалиста, понимающего, с чем он будет работать, очень важна, поэтому мы

и идём в проект агроклассов.

— Меры поддержки производителя на селе достаточны? К примеру, когда вы рассказываете о них ребятам, это их мотивирует?

— Специфика края в силу климатических условий сегодня — это животноводство. Три направления — производство молока, производство мяса, птицеводство. Отсюда и политика поддержки отраслей.

Естественно, бизнес скажет, что мало. Но эти меры поддержки дают возможность увеличения объёмов, позволяют привлекать в край определённые инвестиции. Плохо или хорошо, но у нас строятся комплексы по производству молока и мяса. К нам заходят холдинги из других регионов. Бизнес по природе своей не пойдёт туда, где невыгодно. Значит, условия как минимум достаточны.

Что касается бесед со школьниками и студентами, то мы им принципиально объясняем не то, много это или мало, а то, что это возможно.

— Вы наверняка знаете, что Пермскому краю в рамках стратегии пространственного развития «не рекомендовано» заниматься производством пищевых продуктов, животноводством и растениеводством. Эти отрасли отнесены к категории «неперспективных». Это как-то отразится на сельском хозяйстве?

— Там формулировка такая: «неперспективная экономическая специализация, критически важная для экономики Пермского края». То есть животноводство и растениеводство не являются приоритетными, но являются необходимыми. Понятно, что по своим климатическим характеристикам край не является приоритетным для развития агросферы. Но поскольку любой регион обеспечивает себя продовольствием, она сохраняется.

— А в чём это выразится по факту? Будут давать меньше денег?

— Ни один регион не существует без развития агрокомплекса, даже самые отдалённые промышленно развитые субъекты, такие как Ханты-Мансийский автономный округ.

Сегодня при огромных перспективах развития науки, связанных с расширением производства в сложных климатических условиях, говорить о том, что нам не надо развивать сельское хозяйство, нельзя. Каждый регион выбирает свою специфику, и нам тоже надо определить, где мы сильнее других.

Пермский край может конкурировать в животноводстве. Есть определённые возможности развития плодово-ягодных производств (такой высококонкурентной продукции, как жимолость, облепиха). Это востребованный продукт. У нас есть дикоросы, заготовка и переработка трав и так далее. Смысл в том, что регионы, выбирая свою специфику, могут массово развивать именно эти направления.

Конечно, государство, вкладываясь в ту или иную отрасль, отдаёт приоритет тому региону, где можно получить максимальную отдачу. Но это не говорит о том, что государство свернёт агрокомплекс в Прикамье. В конце концов, у нас миллион населения в сельской местности. С чем вы их оставите?

— За кем сложнее присматривать — за губернаторами или за студентами?

— Вы имеете в виду мою работу в должности ГФИ? Это абсолютно разные вещи. Там я выполнял контрольные функции. Моя задача была выявлять и указывать на недостатки. Упреждать риски. То, что можно назвать функцией «кнута». А здесь абсолютно другие задачи, больше созидательные.

Университет — это иная сфера, живая материя. Здесь люди со своими проблемами, и с ними нужно выстраивать отношения. Студент — это не просто человек, которому нужно дать специальность. У него есть своя мотивация, поведенческие и социальные вещи, сложности психологической адаптации к жизни в городе.

Работодателю в сельской местности сегодня остро нужны кадры. И поэтому ребят, у которых есть склонности к тем или иным видам деятельности, надо выявлять ещё на первом курсе, чтобы именно они получили возможность пройти практику в крупных и современных хозяйствах и приобрести нужные знания. Это тоже штучная работа.

— Вы довольно долго боролись за должность ректора. Было за что бороться? Не жалеете?

— Единственное, о чём жалею, что было упущено пять лет. Но надо исходить из того, что есть.

Скажу откровенно: первые месяца полтора-два мысль «А не плюнуть ли на всё это?» меня посещала, не стану скрывать. То крыша бежит, то студент с собой покончил, то преподаватель написал заявление.

Сейчас в любом случае понимание ситуации в вузе есть. Начинаю заниматься не только тактическими, но и стратегическими задачами. Вижу узкие звенья. Понимаю, что недорабатываем в науке, в коммуникациях с властями всех уровней. Да и опыт работы попечительского совета показал, что нужен диалог с производителями, с ассоциациями наших выпускников.

Производители сегодня, хотим мы того или нет, идут впереди вуза на шаг. Мы их догоняем. Они вводят новые технологии в производство. Задача, которая стоит сегодня перед сельхозуниверситетом, — опережать, а не догонять. В этом отношении мы должны также активно работать с главами муниципалитетов, чтобы они вместе с бизнесом формулировали заказы на кадры, которые будут им нужны через пять лет.