Первый ушёл Сразу несколько местных депутатов намерены сдать партбилеты ЛДПР

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Председатель гордумы Чайковского городского округа Александр Русанов решил выйти из ЛДПР. Он пояснил, что его решение связано с желанием быть «над политикой» и заниматься хозяйственными вопросами. В реготделении говорят, что заявление пока не видели, но тем не менее грозят проблемами с политическим будущим.

Спикер Чайковской гордумы Александр Русанов будет сохранять партийный нейтралитет

Эксперты считают, что Русанов — это «первая ласточка» и выход из либерально-демократической партии может стать массовым по всему краю. Аналогичные мысли будто бы высказывают депутат Осинской гордумы и руководитель местного отделения ЛДПР Максим Рожков и ряд других парламентариев. Эти тенденции свидетельствуют об ослаблении координатора партии Олега Постникова и позиций реготделения ЛДПР в целом, полагают эксперты.

О том, что Александр Русанов сложил партбилет, «Новому компаньону» сообщили сразу несколько источников. По данным одного из них, у Русанова и депутатов от ЛДПР в Чайковском будто бы возник конфликт с координатором реготделения партии Олегом Постниковым, который навязывает им своё видение процессов. В частности, он якобы требует от депутатов и от спикера Русанова создать фракцию партии ЛДПР в гордуме, хотя по уставу города возможно только создание депутатского объединения. Однако депутаты считают, что какие-либо объединения в любом случае бессмысленны, поскольку, во-первых, они всё равно останутся в меньшинстве, во-вторых, такое решение может обострить противоречия с горадминистрацией и коллегами по думе.

Александр Русанов подтвердил информацию о выходе из партии. «Да, я написал заявление о выходе из партии с 1 марта, отправил его почтой, — заявил спикер. — У нас 25 депутатов, из которых 12 являются членами или сторонниками «Единой России», 12 — ЛДПР и КПРФ. Я как председатель принял для себя решение быть нейтральным. Такая традиция существовала и раньше. Это моё личное решение. Считаю, что надо больше заниматься хозяйством и быть над политикой».

Напомним, по итогам выборов 2018 года в объединённую гордуму Чайковского ЛДПР и КПРФ получили большинство — 13 из 12 мест. Один из либерал-демократов, Александр Русанов, был избран спикером при поддержке оппозиции. Позднее оппозиция пыталась оказать давление на конкурс по отбору кандидатур на должность главы городского округа. В итоге всё равно победил Востриков — ему удалось заручиться поддержкой ряда депутатов от КПРФ и ЛДПР. По мнению одного из собеседников, реготделение ЛДПР тогда продемонстрировало слабость, а отсутствие единой позиции привело к тому, что в результате оппозиция всё равно потеряла большинство. Но при этом испортила себе репутацию.

Олег Постников заявил, что по регламенту человек, который хочет выйти из партии, должен написать заявление на имя координатора, после чего решение о его исключении принимается координационным советом. Такого решения нет, как нет и собственно заявления о выходе. «Фигура спикера не от «Единой России» не выгодна никому в Чайковском и в Пермском крае, — заявил Постников. — Что касается его (Русанова. — Ред.) дальнейшего политического будущего, то поставлю его под сомнение». От пояснений, что именно он вкладывает в последнюю фразу, Олег Постников отказался.

Другие депутаты от ЛДПР в Чайковском пока не планируют сдавать партбилеты. Но тем не менее давление со стороны Олега Постникова, по данным «Нового компаньона», их тяготит.

Политтехнолог Сергей Иванов считает, что уход Русанова — это «первая ласточка». Может сложиться так, что местные депутаты станут массово выходить из партии. Тем более что они ничем не рискуют. «Судя по его решению выйти из партии, ощутимой пользы и защиты от реготделения он не получил. Всю осень он находится под колоссальным давлением и Вострикова, и краевой администрации, а обещанную защиту ЛДПР ему не предоставила. Я называю это обманутыми ожиданиями, — говорит политтехнолог. — Это знаковая фигура, и его уход может возыметь эффект мины замедленного действия для других членов партии, имеющих депутатский статус. Надо понимать, что они не являются истинными последователями идей Владимира Жириновского. Они воспользовались партией как франшизой. Если подобное продолжится, это будет свидетельствовать о некоем кризисе в реготделении партии».

При этом Иванов считает, что предупреждения Постникова по поводу политического будущего для Русанова — не большая трагедия. На всех уровнях власти политики мигрируют между партиями.

Один из собеседников рассказал, что желание выйти из ЛДПР высказывал также руководитель Осинского отделения партии, депутат гордумы Осы Максим Рожков. Сам Рожков заявил, что не исключает для себя такой возможности. «У нас в территории идёт плановая ротация, и поэтому руководство местного отделения поменяется, — отметил Рожков. — Конференция намечена на конец марта. Пока возможность выхода из партии я не рассматриваю, но время покажет. Не исключаю, что когда-нибудь могу сдать партбилет, стать беспартийным или вступить в другую партию».

Другой депутат от ЛДПР в одной из объединяющихся территорий, попросивший не упоминать его имени, заявил, что никакой поддержки от реготделения он не видит. На этапе выборов ему обещали помощь финансами, но фактически эта помощь ограничилась «парой грамот и похлопыванием по плечу». «Не получая ничего от партии, мы репутационно зависим от высказываний лидера партии Владимира Жириновского, — говорит депутат. — Каждый раз включаю телевизор и боюсь. Если ты берёшь чей-то флаг, его должно быть не стыдно нести».

Депутат добавляет, что он также морально не готов выступать против каких-то решений губернатора. «Я разделяю многие инициативы, — говорит парламентарий. — Но биться в истерике и говорить, что мы все умрём, — это к навальнистам».

О репутационных рисках нужно было думать в момент вступления в партию, считает политический консультант, член регионального штаба ОНФ в Пермском крае Николай Иванов. «Это политика, а не детский сад. Метание между партиями может принести больший репутационный ущерб», — считает эксперт и высказывает предположение, что выход из ЛДПР для ряда депутатов продиктован карьерными соображениями: принадлежность к оппозиционной партии может застопорить процесс продвижения. «Думаю, что для Русанова вопрос карьеры был основополагающим, — говорит Иванов. — Полагаю, что это было одно из условий сохранения его должности».