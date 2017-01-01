Ангелы с грязными лицами Владимир Гурфинкель поставил в ТЮЗе «Капитанов песка»

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Трудно назвать произведение — не важно, литературное, кинематографическое или театральное, которое значило бы больше в юности нынешнего поколения «50+», чем американский фильм «Генералы песчаных карьеров», снятый по мотивам романа бразильского писателя-коммуниста Жоржи Амаду. Если бы в то время существовало определение «культовый», то этот фильм соответствовал бы ему на 150%. Режиссёр Владимир Гурфинкель, которому Пермский ТЮЗ предложил для очередной постановки полный карт-бланш: произведение и кастинг — полностью на выбор постановщика, считает, что сюжет, состоящий из мечты, опасности, любви и свободы, в любые времена найдёт отклик в сердцах юных зрителей.

Фото: Алексей Гущин

Впрочем, Гурфинкель, принадлежащий как раз к тому самому поколению, что в тинэйджерском возрасте правдами и неправдами проникало на запретные киносеансы (фильм шёл для зрителей старше 16 лет, и правило выдерживалось строго), от знаменитой картины категорически открещивается. Ему не нравится в ней многое, начиная с названия, которое он считает нелепым: «Какие карьеры, если действие происходит на берегу океана, в дюнах?» В общем, режиссёр всё переделал по-своему, заручившись поддержкой драматурга Ильи Губина, который, по мнению Гурфинкеля, обладает важным для своей профессии качеством — он не испытывает пиетета перед первоисточником. Из 300-страничного романа Губин выжал экстракт на 19 страниц, безжалостно обрубив все сюжетные линии, кроме главной.

Фото: Алексей Гущин

Постановочная команда, взявшаяся за визуальное воплощение «Капитанов песка», уже не в первый раз превращает тюзовский зал в совершеннейшее волшебство и наслаждение для глаз. Художник-постановщик Ирэна Ярутис и видеохудожник Наталья Наумова умеют сделать сказочную красоту из полнейшего мусора: засушенных борщевиков в «Мёртвых душах», искусственной пожухлой осоки в «Ёжике в тумане», а теперь вся сценография строится из картонных коробок. Это остроумнейшая находка «убивает» сразу целое стадо «зайцев»: сцена одевается в тёплый песочный цвет, рождающий ассоциации с песчаным берегом; коробки в то же время отчётливо напоминают о бедности, о временном жилье; наконец, они становятся прекрасным материалом для граффити, которыми занимается один из героев — Профессор, будущий художник. Да, Ирэна Ярутис блестяще владеет «бедными» материалами. Можно сказать, виртуозно. Наталья Наумова поддержала эту эстетику тонким видеоартом, который проецируется не только на сцену, но и на стены зала, создавая единое трёхмерное пространство и погружая зрителей в контекст рассказываемой истории.

Фото: Алексей Гущин

Впервые в постановочную команду влилась покинувшая Театр-Театра Ирина Ткаченко — хореограф, которая проделала совершенно невероятную работу, заставив занятых в спектакле артистов на протяжении полутора часов ходить колесом и вертеть фигуры из арсенала бразильской капоэйры под ритм традиционного барабана.

Фото: Алексей Гущин

Спектакль начинается с того, что под трогательную лирическую мелодию, написанную постоянный соавтором Гурфинкеля композитором Виталием Истоминым, с пляжа (пардон, с поверхности сцены) вспархивают и поднимаются к потолку белые крылышки — то ли образы чаек на берегу океана, то ли мимолётные движения ангелов, незримо присутствующих в густо пропитанной религией и суеверием простонародной среде бразильской глубинки, то ли нежные души погибших детей. Мелодия не прекращается, пока на поворотном круге движутся одетые в пышные юбки, объёмные тюрбаны, строгие костюмы-тройки и фетровые шляпы добропорядочные жители Баии. Удивительное дело: в костюмах Ирэны Ярутис без пестроты, без нарочитой этнографичности с полной очевидностью присутствует Бразилия. Особенно это важно для причудливого, полумистического образа доньи Аниньи (в программке она названа просто Старухой), сыгранной заслуженной артисткой России Ириной Сахно: то ли привидение, то ли ангел, она вся в белом пышном платье, и непонятно, есть ли под этим ворохом ткани вообще какое-то тело.

Фото: Алексей Гущин

Движение по кругу — это карусель: некогда популярнейший городской аттракцион, она ныне заброшена и стала символом ушедших дней; «Капитаны песка» — это история не просто о молодости, а о давно прошедшей молодости, это воспоминание, подёрнутое слезой, ностальгическое откровение — в своё время для Жоржи Амаду, а теперь и для Владимира Гурфинкеля.

Фото: Алексей Гущин

В то же время постановщик стремится приблизить это высказывание к современной молодёжи. Не вдаваясь в подробности времени действия (в романе это 1930-е годы, в знаменитом фильме — 1970-е), он добавляет в ткань спектакля детали актуальной современности: граффити, нарисованные с помощью аэрозольных баллончиков, рэп, который читает «буржуазия» — антагонисты романтических беспризорников (текст Ильи Губина талантливо зарифмовала Ксения Жаркова).

Фото: Алексей Гущин

Постановщики вложили в этот спектакль столько вкуса, таланта и изобретательности, что очень хочется говорить о нём только хорошее, но... Что-то мешает безоговорочно поверить рассказанную ТЮЗом историю. Что-то мешает погрузиться в неё, как это было с тем самым знаменитым фильмом. Точнее, не что-то, а кто-то.

Фото: Алексей Гущин

Как это ни печально, в самом молодёжном из пермских театров не нашлось молодых актёров, способных создать образы крепких, закалённых, привыкших выживать подростков, в каждом из которых живёт и безжалостный хищник, и жаждущий материнской ласки ребёнок. Всё в исполнителях ролей «капитанов» противится этим образам — возраст, фактура, профессиональная подготовка. Да, они освоили движения капоэйры, они бойко машут ногами и ходят колесом, но нет в этих движениях той природной грации, той бабочковой полётности, с какой те же движения проделывают ладные смуглые парни на настоящих пляжах Баии.

Фото: Алексей Гущин

Нет человеческой фактуры. Нет мускулов. Нет животной грациозности... Самый, конечно, яркий пример — главный герой, Педро Пуля в исполнении Евгения Замахаева. Дело даже не в том, что он слишком субтильный и в то же время слишком взрослый для своего персонажа. Это-то можно было бы отыграть, но в нём нет весомости, нет спокойной уверенности настоящего лидера. Он всё время взвинчен, весь на истерике. За таким уличные мальчишки не пойдут...

Фото: Алексей Гущин

Удачнее получился Профессор — Степан Сопко, тут попадание в типаж гораздо более точное. И, конечно, Дора — очаровательнейшая Евгения Шишенина, свежая, дерзкая, решительная и страстная, именно такая, какой и должна быть. Многие зрители именно в этом спектакле открыли для себя молодую актрису.

Зрителю, знакомому с театральной ситуацией Перми, не могла не прийти мысль: в эту бы постановку — да молодёжную труппу Театра-Театра! Так и кажется, что спектакль сочинён для них — совсем молодых, но отлично натренированных, спортивных, фактурных, музыкальных. Не зря Владимир Гурфинкель тщательно отбирал по всей России и долго пестовал свою «стажёрскую группу».

Как бы там ни было, «Капитаны песка» — история из числа тех, что обречены на успех у молодёжи. Её герои — немножко Тимур и его команда, немножко Робин Гуд и его весёлые стрелки. В красивом воплощении талантливой постановочной команды спектакль стал очень зрелищным, а актёры, глядишь, ещё разыграются и подтянутся.

Завершается театральное действие тем же движением «карусели», с которого началось, только теперь на ней катаются куклы — большие и маленькие пупсы. Всё-таки это история о детстве, каким бы суровым оно ни было.