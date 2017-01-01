Ничья земля Власти Лысьвы через суд пытаются передать плотину бывшего заводского пруда в частные руки

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Администрация Лысьвенского района в конце прошлого года в первой инстанции выиграла процесс о передаче плотины Лысьвенского пруда ООО «Лысьва-Тепло­энерго». Эта компания в 2016 году купила плотину и три земельных участка площадью 15,4 тыс. кв. м у ПАО «Лысьвенский завод эмалированной посуды» (ЛЗЭП) за 4,4 млн руб. и в том же году за 300 тыс. руб. продала их ООО «Рус-Бизнес-Гарант». Суд посчитал сделку фиктивной и обязал мэрию передать это имущество «Лысьве-Теплоэнерго» как бесхозяйное. Другое дело, что возвращать почти нечего — «Рус-Бизнес-Гарант» раздробило участки и большую их часть продало Константину Гончарову, который якобы приходится сыном главе Лысьвенского городского округа Александру Гончарову. «Лысьва-Теплоэнерго» получит обратно только плотину и насыпь на ней, содержание которой обойдётся в несколько миллионов рублей. Компания пытается передать её муниципалитету.

«Лысьва-Теплоэнерго» в своей основной деятельности — производство и передача теплоносителя — плотину не использует, а берёт только воду

Арбитражный суд Пермского края своим решением от 24 декабря (дело №А50-5297.2018) признал ничтожным договор купли-продажи от 11 декабря 2016 года, заключённый между ООО «Лысьва-Теплоэнерго» и ООО «Рус-Бизнес-Гарант». Администрация Лысьвы должна передать, а «Лысьва-Теплоэнерго» принять в собственность плотину и земельный участок площадью 1493 кв. м (Лысьва, центральная площадка АК «ЛМЗ»).

С требованием аннулировать сделку в суд обратилась мэрия Лысьвы. Истец считает, что, во-первых, договор купли-продажи между «Лысьва-Теплоэнерго» и «Рус-Бизнес-Гарантом» не соответствует требованиям законодательства о сохранении культурных памятников. В договоре об отчуждении объектов культурного наследия, к которым относится плотина, должны быть прописаны требования по осуществлению расходов на содержание этого объекта, обязательства по сохранности и неизменности его облика и другие пункты в соответствии с ФЗ №73 «Об объектах культурного наследия народов РФ». Во-вторых, договор имеет признаки сделки, подписанной «в целях фиктивной передачи обязанностей по несению расходов на содержание опасного объекта».

В первой части требований суд отказал. С соответствующими исками могут выходить органы власти, в чьи обязанности входит охрана объектов культурного наследия. Лысьвенская плотина (1785 года возведения) относится к памятникам регионального значения. Таким образом, власти Лысьвы не могут выходить с таким иском.

Со второй частью суд согласился. В мотивировочной части решения говорится, что спорное имущество (плотина и три земельных участка) «Лысьва-Теплоэнерго» купило у ЛЗЭП 1 августа 2016 года за 4,4 млн руб. До этого, по договору от 30 мая 2016 года, оно арендовало плотину. По плану приватизации от 1992 года плотина отошла к ЛЗЭП — одной из «дочек» некогда единого предприятия ЛМЗ. В 2007 году в ходе очередных внутризаводских перетасовок было создано ООО «Лысьва-Теплоэнерго»: основной поставщик тепла городу — заводская ТЭЦ — стал отдельным юридическим лицом.

Спустя без малого два месяца «Лысьва-Теплоэнерго» продало плотину «Рус-Бизнес-Гаранту» уже за 300 тыс. руб. В самой компании поясняют, что такое существенное снижение цены связано с процедурой проведения торгов. В конце сентября они разместили соответствующую публикацию, и покупателей на более высокую цену не нашлось. При этом суд отмечает, что «доказательства организации торгов не предоставлены».

ООО «Рус-Бизнес-Гарант» зарегистрировано в 2011 году. Директор и владелец — Станислав Бурцев. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — торговля оптовая неспециализированная.

ООО «Лысьва-Теплоэнерго» владеет бывшей котельной Лысьвенского металлургического завода и снабжает около половины Лысьвы теплом. Директор — Андрей Кобелев, собственник — Артём Петелин. Уставный капитал — 500 тыс. руб.

Представители «Лысьвы-Теплоэнерго» поясняли суду, что пошли на продажу, поскольку им нужны были деньги на модернизацию централизованной системы водоснабжения на Каменоложском месторождении. Но суд поставил эти доводы под сомнение.

Бесхозяйная плотина

Дело в том, что плотина — часть единого гидротехнического сооружения Лысьвенского водохранилища. На гребне плотины — дорога, которая находится на балансе мэрии. «Лысьва-Теплоэнерго» продолжает исполнять договор водопользования, а в нём говорится, что используемый водозабор находится в теле плотины. И на компанию по этому договору возложены обязанности, связанные с хозяйственной деятельностью в границах водоохранной зоны. Более того, вода транспортируется по оборудованию, которое находится в теле плотины.

ООО «Рус-Бизнес-Гарант», в свою очередь, на судебных заседаниях не смогло пояснить экономическую цель приобретения имущества, а документация на плотину у него отсутствует. Компания 30 октября 2017 года обратилась к администрации с предложением безвозмездной передачи плотины и насыпи на ней (это отдельный земельный участок). В суде «Рус-Бизнес-Гарант» неоднократно заявляло, что у них нет денег для дальнейшей эксплуатации имущества.

Отметим, что 24 мая 2018 года Арбитражный суд Пермского края в рамках другого процесса вынес решение о взыскании с «Рус-Бизнес-Гаранта» убытков в размере 227,9 тыс. руб. в пользу МКУ Лысьвы «Управление по делам ГО и ЧС». Именно столько заплатил бюджет Лысьвы за подготовку плотины к паводку в 2017 году. Эту обязанность на мэрию возложила городская прокуратура. В конце марта прокурорская проверка установила, что новый собственник не проводит никаких мероприятий по подготовке к паводку. В Лысьве был введён режим повышенной готовности (в связи с создавшейся угрозой возникновения ЧС, которая могла повлечь за собой человеческие жертвы). Это позволило мэрии выделить деньги из резервного фонда и организовать работы по безаварийному пропуску паводковых вод и другие мероприятия, направленные на предупреждение затопления жилых домов и территорий. Всего — 227,9 тыс. руб. «Рус-Бизнес-Гарант» пыталось оспорить это решение, но, поскольку компания не предоставила документов по уплате госпошлины, жалобу оставили без движения и решение суда вступило в законную силу.

Ирония судьбы в том, что в августе (и это есть в мотивировочной части) ООО «Рус-Бизнес-Гарант» исключено из ЕГРЮЛ «в связи с отсутствием в течение года движений на расчётных счетах, непредоставлением налоговой и бухгалтерской отчётности». Компания фактически не ведёт никакой хозяйственной деятельности.

Таким образом, суд «усматривает мнимость сделки в целях фиктивного перевода ответственности за необес­печение надлежащей сохранности и контроля эксплуатации имущества на заведомо неплатёжеспособное лицо, не имеющее экономических интересов последнего в использовании приобретённого имущества».

Но есть нюанс

Ответчик пытался возразить, что предметом сделки была не только плотина, но и три земельных участка (3,88 тыс., 1,13 тыс. и 10,36 тыс. кв. м). Взаимосвязь всех участков с плотиной не подтверждена. Суд отклонил эти возражения, поскольку плотина — часть единого гидротехнического сооружения Лысьвенское водохранилище. Да, она действительно не зарегистрирована в государственном реестре недвижимости как единый комплекс с земельными участками 3,88 тыс. кв. м и 1,13 тыс. кв. м. Но всё это потому, что для оформления передачи автомобильной дороги в собственность Лысьвенского городского округа летом 2010 года плотину разделили — на собственно дорогу и собственно плотину.

Тогда же разделили земельный участок под плотиной площадью 28 тыс. кв. м. Один из участков, площадью 6,4 тыс. кв. м, отошёл к мэрии. Другой поделили ещё на два (именно так и появился спорный участок площадью 10,36 кв. м). Два других участка — 3,88 тыс. и 1,13 тыс. кв. м — это фактически насыпь плотины. На них нельзя что-то построить.

В феврале 2017 года «Рус-Бизнес-Гарант» поделило участок площадью 10,36 кв. м на два. Один из них (разрешённое использование — причалы для маломерных судов, площадь — 8,8 тыс. кв. м) компания в феврале продала Гончаровой Елене Геннадьевне за 120 тыс. руб. Елена Гончарова, в свою очередь, через месяц передала его по договору дарения Гончарову Константину Александровичу. По данным источников в Лысьве, это, вероятно, сын главы Лысьвенского ГО Александра Гончарова. При этом один из собеседников отметил, что в Лысьве Константина Гончарова не ассоциируют с отцом. Он ведёт коммерческую деятельность самостоятельно.

Согласно ЕГРН, на другом выделенном участке (площадь — 1,493 тыс. кв. м) находится та самая плотина. Она по-прежнему зарегистрирована на ООО «Рус-Бизнес-Гарант».

Ещё один участок (площадь — 3,88 тыс. кв. м), который являлся предметом сделки между «Лысьвой-Теплоэнерго» и «Рус-Бизнес-Гарантом», тоже купил Константин Гончаров за 20 тыс. руб. Разрешённое использование — центральная промышленная площадка.

Он же приобрёл и третий участок — 1,13 тыс. кв. м (разрешённое использование — промышленные предприятия и коммунально-складские объекты II—V класса опасности), уже за 10 тыс. руб.

Поэтому суд делает вывод, что передать «Лысьве-Теплоэнерго» можно только плотину и земельный участок под ней (всё, что осталось на балансе несуществующего, по сути, «Рус-Бизнес-Гаранта»), и возлагает на мэрию обязанность передать бесхозяйное имущество бывшему владельцу.

Получить комментарий в администрации Лысьвы не удалось: Александр Гончаров не отвечал на звонки по мобильному телефону, а в его приёмной посоветовали обратиться к и. о. главы (на время командировки Гончарова), заместителю по социальной политике. Он отказался от комментариев, сославшись на то, что не владеет информацией. Заместитель по инфраструктуре также отсутствовала на рабочем месте.

Апелляция

Директор ООО «Лысьва-Теплоэнерго» Андрей Кобелев однозначно утверждает, что предприятие плотину «не потянет». Например, в Очёрском районе, в Павловске, ремонт аналогичной плотины обошёлся в 23,8 млн руб. Компания добивается того, чтобы содержание и обслуживание комплекса ГТС взяла на себя муниципальная власть. Ответчик так и пишет в своей апелляционной жалобе в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд.

«Лысьва-Теплоэнерго» отмечает, что в случае ликвидации сделки реституция невозможна, потому что ООО «Рус-Бизнес-Гарант» исключено из ЕГРЮЛ. С точки зрения закона правильно передать бесхозяйное имущество местным властям, чтобы они добивались в суде права собственности на него.

Также в жалобе говорится, что, поскольку на гребне плотины расположена муниципальная дорога, логичнее было бы, чтобы у неё и у плотины был один собственник, то есть мэрия. Прохождение транспорта негативно влияет на состояние ГТС, а её собственник не может принимать меры, направленные на устранение и уменьшение факторов негативного влияния дороги на плотину.

«Лысьва-Теплоэнерго» плотину в своей производственной деятельности не использует, говорится в жалобе. Оно производит и передаёт теплоноситель, а для этого нужна вода. Источником воды является река, а не водохранилище. Из имущества задействован только трубопровод, присоединённый с одной стороны к ТЭЦ, с другой — к водозаборам. Таким образом, осуществляется только транспортировка воды, а не производство тепловой энергии.

Более того, для обладания ГТС экономический интерес совсем не нужен — до этого плотиной владел ЛЗЭП и благополучно сдавал её в аренду «Лысьве-Теплоэнерго».

Суд да дело

Тем временем в конце декабря комиссия противопаводковой рабочей группы при КЧС и ОПБ Пермского края провела проверку ГТС на предмет готовности принять паводковые воды, сообщается на сайте минприроды Пермского края. В работе комиссии участвуют представители Западно-Уральского управления Ростехнадзора, Камского бассейнового водного управления, краевых минтер­безопасности и минприроды.

В связи с длительностью процедуры обжалования решения Арбитражного суда (того самого, в котором устанавливается собственник плотины), разработка и утверждение плана мероприятий по подготовке ГТС Лысьвенского водохранилища к зимнему периоду и пропуску половодья 2019 года поручены администрации Лысьвы. Мэрии также рекомендовано «проработать вопрос проведения обследования технического состояния водосбросных сооружений Лысьвенского водохранилища и привлечения к содержанию ГТС ООО «Лысьва-Теплоэнерго»». «Должное содержание ГТС Лысьвенского водохранилища не осуществлялось с 2016 года, когда ООО «Лысьва-Тепло­энерго» продало ГТС новому собственнику — ООО «Рус-Бизнес-Гарант», который уклонялся от исполнения обязанностей собственника. В связи с этим и на основании ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления» безопасный пропуск половодья через ГТС в 2017—2018 годах обеспечивала администрация города Лысьвы», — говорится в пресс-релизе.

Мэрия разрабатывала план мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска половодья через ГТС, обеспечивала охрану гидроузла, назначала лицо, ответственное за пропуск половодья через ГТС, заключала контракты на охрану и эксплуатацию ГТС в период прохождения половодья. «По устной информации администрации Лысьвенского городского округа, в 2019 году планируется реализовать аналогичные меры, направленные на безаварийный пропуск половодья через гидро­узел. В настоящее время администрация подготовила проект соответствующего распоряжения о выделении средств резервного фонда», — сообщили в пресс-службе минприроды.

Впрочем, кому мэрия в этот раз предъявит расходы, пока неизвестно. Первое заседание по апелляционной жалобе ООО «Лысьва-Теплоэнерго» состоится 25 марта.