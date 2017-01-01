Эспланадой единой Представлены первые эскизные проекты средней части главного места отдыха пермяков

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Городские власти презентовали проект реконструкции квартала №66 — части эспланады, где расположен памятник «Героям фронта и тыла». Здесь планируется организовать новые зоны отдыха, реконструировать пешеходные дорожки, обновить освещение, но главная идея — деление квартала на несколько многофункциональных зон для круглогодичного использования. Работы начнутся в 2022 году, а завершатся к юбилейному, трёхсотому Дню города в 2023 году. Реконструкция станет логичным продолжением преобразований в квартале около краевого Законодательного собрания. Таким образом, почти вся эспланада получится многофункциональной, разноплановой, но будет объединена общей концепцией всесезонного комфортного отдыха.

Так будет выглядеть участок эспланады с фонтаном уже летом этого года

Эспланада на круглый год

На прошлой неделе в администрации Перми состоялось обсуждение дизайн-проектов благоустройства парков и скверов, в котором приняли участие представители администрации Перми и депутаты городской думы. Одной из его главных тем стал проект 66-го квартала — участка между улицами Попова и Борчанинова, где расположен памятник «Героям фронта и тыла».

Главная идея проекта — деление квартала на несколько многофункциональных зон для круглогодичного времяпрепровождения. В городской администрации сообщили, что работы в этом квартале должны начаться в 2022 году, а завершённый вид он приобретёт к 300-летию Перми, то есть в 2023 году. По словам участников обсуждения, это станет ещё одним большим подарком горожанам к юбилейной дате.

«Основные особенности проекта — многофункциональность использования площади в зависимости от времени года, сочетание разных видов покрытий и растительности, создание трансформируемых пространств. В ходе капитального ремонта планируется организовать новые зоны отдыха для детей и взрослых, реконструировать пешеходные дорожки и увеличить их количество, установить современные малые архитектурные формы, реконструировать сети освещения», — написал на своей страничке в Instagram глава Перми Дмитрий Самойлов после официального обсуждения проекта.

Изюминкой средней части эспланады будет передвижной кинотеатр под открытым небом

Во время капитального ремонта предстоит выполнить работы по пере­устройству инженерных коммуникаций. Кроме того, территория квартала станет куда более «зелёной», чем сейчас. Планируется высадка 167 деревьев, 9,5 тыс. кустарников, а цветочное оформление займёт площадь более 2,7 тыс. кв. м.

Новые пешеходные дорожки порадуют многообразием исполнения — при их обустройстве будут применяться различные материалы. Также заменят и добавят освещение.

На территории квартала появятся новые лавочки, урны, шезлонги и навесы, обустроят летний кинотеатр под открытым небом. Все элементы благоустройства будут мобильными, что позволит в случае необходимости их демонтировать для проведения масштабных культурно-массовых мероприятий. В зимнее время года возможно преобразование центральной площади путём устройства катка, рождественских ярмарок, новогоднего праздничного оформления.

Существующие плиты Аллеи Славы сохранят, их перенесут на край аллеи, чтобы исключить движение пешеходов по ним. При таком расположении более чем в три раза увеличивается количество мест для размещения новых плит.

По словам Виктора Щипалкина, заведующего кафедрой архитектуры Уральского филиала Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, с благоустройством квартала №66 городская эспланада приобретёт отсутствующую сейчас целостность.

«При первом знакомстве с проектом выявились не только моменты, которые радуют глаз, но и те, которые вызывают некоторое сомнение. С моей точки зрения, их всего два: скамейки и излишняя регулярность пешеходных дорожек. Я бы предпочёл использовать скамейки другой формы, но это всё решаемо. Дорожки, я думаю, лучше делать по принципу финских архитекторов — оставить на какое-то время газон, а люди сами протопчут направления. В целом работа очень глубокая и содержательная. Территория 66-го квартала зонирована, каждой зоне придали значение, и они не повторяются. Таким образом, мы поэтапно реализуем благоустройство территории на протяжении всей эспланады», — отмечает архитектор.

Поддерживает обновления в «сердце города» и член совета ветеранов ассоциации «Пермские строители», заслуженный строитель России Михаил Плеханов, который стоял у истоков создания современного вида этой части города с 1966 года — момента, когда были забиты первые сваи под здание драм­театра (ныне — Театр-Театр).

Сейчас работы идут в районе амфитеатра, откуда пермяки смогут любоваться новым фонтаном

Фото: Виталий Кокшаров

«В районе 66-го квартала раньше размещались одноэтажные жилые дома, огороды, протекал ручей Пермянка вдоль трамвайных путей. После того как я стал главным инженером Управления капитального строительства Пермского горисполкома, принял в работу свайное поле под театром и начал его возводить. Остальную территорию от ул. Борчанинова до ул. Крисанова мы снесли, чтобы сделать первый этап благоустройства эспланады. Когда театр был уже «на выходе», возник вопрос, где поместить памятник «Героям фронта и тыла». Выбор пал на территорию квартала №66. В начале 1980-х годов установили памятник и благоустроили территорию», — вспоминает Михаил Плеханов.

По его словам, современный проект сделает это место более облагороженным и комфортным для горожан. «Эта часть эспланады будет очень напоминать красивые, фундаментальные ленинградские бульвары. Хорошо, что поступило предложение о переносе Аллеи Славы с транзитной территории», — отмечает эксперт.

Новая эспланада должна понравиться жителям всех возрастов, особенно молодёжи. По словам выпускницы Уральского филиала Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, члена Молодёжного парламента Перми Елизаветы Ивановой, главным плюсом реконструкции является функциональное зонирование территории: «В проекте капитального ремонта 66-го квартала эспланады мне больше всего нравится то, что сохранена зелёная территория в центре города. Большой плюс, что вся территория эспланады зонирована для разных групп населения, а транзитная часть соединяет улицы Попова и Борчанинова. Здесь будет интересно и детям, и их родителям, и людям пожилого возраста. Мне нравится, что в проекте предусмотрены различные малые архитектурные формы: скамейки, урны, шезлонги, подсветка».

Фонтан — к Дню города

Реконструкция 66-го квартала станет логичным продолжением ведущейся сейчас реконструкции квартала №68 — участка рядом со зданием краевого Законодательного собрания. Работы здесь идут с апреля 2018 года. Уже к ближайшему Дню города здесь должна появиться площадь с амфитеатром, фонтаном, кафе, подсветкой, пешеходными дорожками и озеленением.

Впервые о будущих изменениях объявили в апреле 2018 года на Градостроительном совете при главе Перми. Тогда озвучили лишь концепцию, в настоящее время все работы ведутся согласно утверждённому проекту.

В квартале №68 завершились работы по обустройству основных коммуникаций. Об этом рассказал главный инженер МКУ «Пермблагоустройство» Матвей Чувашов.

«Работы по строительству фонтана вышли в створ ул. Осинской. На этом участке полностью проложили все коммуникации, необходимые для функцио­нирования площади, включая переустройство тепловой сети, прокладку водопроводов и канализации для административных зданий, закладку коммуникаций под поливочный водопровод. Здесь все газоны и объекты озеленения будут оснащаться автоматическим поливом. Также подрядчики проложили коммуникации для устройства наружного и декоративного освещения, архитектурной подсветки, фото- и видеофиксации», — рассказывает Матвей Чувашов.

Фото: Виталий Кокшаров

По его словам, сейчас ведутся работы по возведению «заглублённых кафе», которые будут находиться «в холмах». Именно такое решение предусматривается проектом. Заканчивается устройство перекрытия первого кафе, со дня на день начнутся работы и над вторым.

Матвей Чувашов отметил, что со­оружение обоих кафе завершится уже в ближайшие дни. После этого начнутся работы по планировке территории этого участка для создания рельефа, преду­смотренного проектом. Сейчас полностью закончили возведение амфитеатра.

«После схода снега начнутся работы по устройству газонов и системы автополива. В целом работы ведутся без остановки. С апреля планируется усиление активности для устройства покрытия, входов и интерьерных решений», — отмечает главный инженер МКУ «Пермблагоустройство».

Если специалистам «на откуп» отдали общую идеологию, функциональные решения и инфраструктуру, то жители Перми прошлым летом выбирали детали оформления эспланады.

Тогда свои голоса за понравившиеся варианты оформления горожане отдавали на портале «Управляем вместе». Всего в голосовании приняли участие более 7,5 тыс. пермяков. По его итогам жители Перми выбрали три вида растений, которые предстоит высадить на эспланаде. «Победителями» стали: яблоня сибирская, ель колючая, дёрен белый. При выборе внешнего вида освещения предпочтение отдали варианту подсветки деревьев. Также жители выбрали форму светильников, лавочек и урн.

С учётом того, что к 300-летию должна быть реконструирована и территория бывшей кондитерской фабрики «Пермская» (квартал №48), где должен по­явиться большой многофункциональный центр с магазинами, конференц-холлами, ресторанами, паркингом на 1,2 тыс. автомобилей и пятизвёздочной гостиницей (за проект взялся екатеринбургский девелопер — группа компаний «Проспект»), изменения центра города впечатляют. Дело за их реализацией.

Больше парков и скверов к юбилею

Помимо эспланады участники состоявшейся встречи обсудили положение дел с обеспечением горожан парками и скверами. Сейчас в Перми насчитывается 105 мест отдыха. К 2023 году их число планируется увеличить до 113. В ближайшее время появятся скверы на ул. Красно­полянской, 12, ул. Екатерининской, 171 и ул. Генерала Черняховского.

Кроме того, до юбилейной даты города власти планируют благоустроить около 50 парков и скверов, включая парк культуры и отдыха «Балатово», бульвар им. Советской Армии на ул. Сибирской, сквер им. Субботина на ул. Чкалова, а также реконструировать Комсомольский проспект, включая Октябрьскую площадь.

Помимо всесезонности и комфорта планируется, что все парковые зоны обеспечат возможностью доступа к беспроводному интернету Wi-Fi.