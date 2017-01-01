Стадион преткновения На процессе по делу Павла Ляха суд допросил двух бывших замов краевого министра спорта

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В Ленинском районном суде Перми с сентября прошлого года продолжается процесс по делу экс-министра спорта Павла Ляха. Чиновника обвиняют в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) при подписании акта выполненных работ по реконструкции пермского стадиона «Динамо» в 2015 году. В понедельник на процессе были допрошены два экс-заместителя Ляха — Елена Костина и Руслан Садченко, а также директор фирмы-подрядчика Александр Тархов. Садченко отказался давать показания, сославшись на своё конституционное право.

Фото: Константин Долгановский

Уголовное дело в отношении Павла Ляха возбудили в 2016 году после проверки Контрольно-счётной палатой. На реконструкцию стадиона из бюджета выделили более 45 млн руб., но, по версии следствия, стоимость работ была завышена на 18 млн руб. При этом работы на 5 млн руб. вообще не были выполнены. В частности, не было доделано футбольное поле, а также беговые дорожки. Лях своей вины не признаёт.

Сначала министра задержали, но затем меру пресечения заменили домашним арестом, а после — подпиской о невыезде. По эпизоду со стадионом, но по отдельному делу (связанному с хищением средств) проходят ещё трое обвиняемых: бывший заместитель Павла Ляха Руслан Садченко, предприниматели Дмитрий Перфильев и Александр Тархов. Первый возглавлял ООО «Технологии и строительство», второй — ООО «А-Старт». Обе компании занимались непосредственными работами по реконструкции.

Вчера, 4 марта, суд допросил двух экс-заместителей Павла Ляха — Елену Костину и Руслана Садченко. Костина заявила, что приёмка работ по реконструкции стадиона не входила в круг её обязанностей. Она лишь знала, что стадион сдан. «Помню, что на документах о приёмке стояли подписи Ляха и Садченко. Но я не строитель, поэтому не могу сказать, были ли какие-то нарушения или незаконченные работы. Я не разбираюсь в этих вопросах, и это не входило в мой функционал», — отметила Елена Костина.

По её словам, она вообще была на объекте всего несколько раз, и то формально, так как необходимо было присутствие представителя минспорта. А отвечать за ход работ, насколько она помнит, должен был другой заместитель — Садченко.

Она добавила, что ей стало известно о том, что работы фактически не завершены, несмотря на подписанные акты, уже в ходе проверки контролирующими органами. Тогда же, по её мнению, об этом узнал и Лях. «По крайней мере, у меня сложилось такое впечатление», — сказала Елена Костина.

Руслан Садченко явился на заседание с третьей попытки — предыдущие два вызова он проигнорировал. И гособвинение накануне пригрозило ему принудительным приводом. Бывший чиновник пришёл без адвоката, но сразу же заявил, что не будет давать показания, воспользовавшись правом, которое даёт статья №51 Конституции РФ («Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом»).

Садченко пояснил, что является обвиняемым по другому делу, но также связанному с реконструкцией стадиона «Динамо» в 2015—2016 годах. Его обвиняют в хищении средств, выделенных на реконструкцию. Пока в рамках «своего» дела он не был допрошен судом, поэтому отказывается заранее давать показания.

На основании Уголовно-процессуального кодекса по просьбе гособвинения судья зачитал показания Садченко, данные им в ходе предварительного следствия в 2016 и 2017 годах. Они во многом противоречат показаниям Костиной.

Следуя им, Садченко заявлял, что контроль за реконструкцией, а также приёмка и подписание актов выполненных работ не входили в его обязанности. Все новости о ходе работ он узнавал от директора стадиона и подрядчика и передавал Павлу Ляху. После оглашения этих показаний Садченко отказался отвечать на вопросы, подтвердив, что с показаниями согласен.

Один из подрядчиков, Александр Тархов, заявил на суде, что акты выполненных работ по стадиону были подготовлены ещё в ноябре 2015 года, но все работы были завершены лишь в июне 2016 года. Причиной задержки стали «неприемлемые погодные условия», которые начались в октябре, — ранний снег.

Он рассказал, что его компания выиграла аукцион на реконструкцию у восьми или девяти участников и вышла на объект в сентябре 2015 года. «По работам и в ходе работ я взаимодействовал с представителем минспорта Русланом Садченко. Самому Ляху о работах я не докладывал», — заявил Тархов.

Он добавил, что, несмотря на плохую погоду, которая не позволяла качественно выполнить реконструкцию, все стройматериалы были закуплены. На зиму они были сданы на склад, а стройка заморожена.

По словам Тархова, к этому времени не были закончены работы на беговых дорожках и частично на футбольном поле. Реконструкция продолжилась в апреле 2016 года после схода снега. «Футбольное поле было готово к 1 мая. Беговые дорожки — в конце мая. 8 июня стадион был полностью сдан заказчику — минспорта», — отметил свидетель.

Он также считает, что работы «действительно стоят 46 млн руб.», эта же сумма указана в актах. «У меня была цель — сделать стадион «Динамо» визитной карточкой своей компании», — сказал Тархов.

Отвечая на вопрос суда, как в целом в крае ведутся реконструктивные и строительные работы, председатель Контрольно-счётной палаты Пермского

края Геннадий Тушнолобов заявил: «Если хоть одну стройку в крае назовёте, которая ведётся правильно и сдаётся в срок, то я локтями креститься буду».

Отметим, что ещё один эпизод, касающийся превышения Ляхом своих полномочий, связан с выделением средств на проведение сборов профессиональных спортсменов на чайковской базе «Раздолье». Организацией сбора занималась коммерческая организация. По версии следствия, база не была включена в реестр минспорта, значит, никаких официальных сборов там проводить было нельзя.