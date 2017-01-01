Владимир Чулошников: С молодыми нужно говорить на их языке Депутат краевого Законодательного собрания — о безопасности на транспорте, краевом бюджете и работе с молодёжью

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— Владимир Вениаминович, вы давно обращаете внимание на тему безопасности на транспорте. Однако любой, допустим, авиапассажир скажет, что с его точки зрения меры безопасности в наших аэропортах достаточны или даже чрезмерны. В чём, по-вашему, состоит проблема?

— Согласен, что на таких крупных объектах, как аэропорт или железнодорожный вокзал Пермь II, безопасность обеспечена неплохо. Но только этими объектами наше транспортное сообщение не ограничено. Скажем, инфраструктура наземного городского и пригородного транспорта с точки зрения безопасности не выдерживает никакой критики.

Принятый ещё в 2007 году 16-ФЗ подразумевает обеспечение безопасности на всех объектах транспортной инфраструктуры: подвижной состав, мосты, переходы, вокзалы, станции и т. д. На каждом объекте, согласно закону, должна быть в обязательном порядке проведена оценка их уязвимости с точки зрения различных угроз, в том числе террористических, определена степень их защищённости, составлены соответствующие акты. Должны проводиться соответствующие мероприятия по укреплению безопасности, а к охране объектов транспортной инфраструктуры должны привлекаться только специализированные охранные организации, прошедшие соответствующее обучение. Оценку уязвимости также должны проводить специализированные аккредитованные организации.

Ни о чём подобном в Пермском крае и речи нет.

— Ситуация, о которой вы говорите, характерна для всей страны или только для нашего региона?

— Я изучал, как эти вопросы решаются в других городах: Самаре, Нижнем Новгороде, Казани и др. К примеру, в Казани ни один рейсовый автобус не выйдет на маршрут, если он не прошёл оценку уязвимости. Кондукторы и водители прошли соответствующее обучение — без этого их бы просто не допустили к работе, как без водительских прав. Вы слышали о таком в Перми?

— Но ведь существует федеральный закон. Есть специальная транспортная прокуратура, подразделение полиции на транспорте, Госавтонадзор. Работает краевая антитеррористическая комиссия (АТК). Неужели всех этих органов недостаточно для того, чтобы обеспечить безопасность и исполнение федерального законодательства? Кто может и должен заставлять руководство объектов транспортной инфраструктуры, перевозчиков исполнять требования безопасности?

— Здесь мы имеем дело с несовершенством законодательства. Приведу пример: в административном кодексе за нарушения, связанные с обеспечением безопасности, предусмотрены крупные штрафы, но полиция может составлять протоколы только за повторное, то есть злостное нарушение. За первичное — не имеет права, и получается, что и повторного быть не может. Госавтонадзор и прокуратура могут только выписывать предписания.

В федеральном законе «О полиции» направление деятельности, которое связано с обеспечением транспортной безопасности, в числе основных направлений работы полиции вообще отсутствует. Отдельного нормативного акта, определяющего задачи и функции органов внутренних дел на транспорте, не существует. Для обеспечения эффективного взаимодействия ведомств необходимо максимально чётко определить роль каждого участника, разграничить компетенции правоохранительных органов в области обеспечения транспортной безопасности.

С 2015 года в Госдуме лежит проект изменений в 16-ФЗ, которые должны в том числе ужесточить ответственность за несоблюдение мер безопасности, но до сих пор они федеральными законодателями не приняты. К слову, совсем недавно в Москве состоялся ежегодный международный форум «Технологии безопасности», в рамках которого прошла конференция «Терроризм и безопасность на транспорте». В работе форума приняли участие представители федеральных органов власти, силовых структур. Актуальные вопросы транспортной безопасности мы обсудили и с членом комитета Госдумы по транспорту и строительству Александром Старовойтовым. Он заверил, что уже в марте дума планирует утвердить изменения в указанный закон. Что ж, посмотрим, ждать осталось недолго...

— Тем не менее, как вы сказали, в других городах удаётся кое-что сделать и в существующей ситуации.

— Совершенно верно. Можно улучшить ситуацию даже на уровне локальных нормативных актов. Например, кто мешает администрации города внести в конкурсную документацию на пассажирские перевозки пункт об обязательном обучении персонала на предмет безопасности? Или приложить усилия к созданию специализированных компаний для охраны транспортных объектов? Обучающие организации есть, и они готовы работать с любым регионом.

Хорошо, что в отношении этой проблемы мы нашли общий язык с руководителем рабочей группы по антитеррористической защищённости объектов при АТК Пермского края Еленой Зюкиной. На том же форуме мы с Еленой Владимировной обсудили нормативные недоработки в сфере транспортной безопасности, наметили планы совместной работы. Договорились вынести эти вопросы на ближайшее заседание АТК. Думаю, процесс вскоре сдвинется.

— В минувший четверг, 21 февраля, состоялось пленарное заседание Законодательного собрания края. Наиболее значимым вопросом были изменения в бюджет края на 2019—2021 годы. Какие из них, на ваш взгляд, самые важные?

— Что касается цифр, то на текущий год увеличены доходы бюджета на 964 млн руб., расходы — на 3 млрд руб. Соответственно, дефицит вырос более чем на 2 млрд руб., закрывать его планируется за счёт остатков, образовавшихся на бюджетном счёте с прошлого года (более 1 млрд руб.) и кредитов (около 1 млрд руб.). Дополнительные расходы будут направлены на финансирование целого ряда госпрограмм, которые касаются социальной поддержки, здравоохранения, спорта, инновационного развития, образования, развития территорий, газификации, транспортной системы и пр.

Сама по себе дополнительная поддержка этих и других направлений развития края вопросов не вызывает. И даже увеличение дефицита, согласно пояснительной записке минфина, на параметрах бюджета в плановом трёхлетнем периоде не отразится. Однако некоторую настороженность вызывает скорость, с которой в последнее время краевой парламент принимает решения стоимостью в миллиарды рублей.

При том что изменениям подверглись многие госпрограммы и десятки подпрограмм, обсуждение поправок в бюджет заняло менее часа. До этого на заседании комитета по бюджету представители правительства Пермского края настаивали на ускоренном режиме принятия поправок, и по итогам заседания ЗС мы видим, что депутаты пошли им навстречу. Понятно, что на глубокий анализ времени не было, и остаётся только надеяться, что исполнительная власть региона действительно успеет оперативно сработать, а указанные средства будут освоены вовремя и эффективно. Все мы знаем о том, что бывает при спешке: оспаривание конкурсов из-за недочётов в документации, недобросовестные подрядчики, затягивание сроков сдачи объектов и т. п. Хочется верить, что этого не произойдёт, но, по моему мнению, лучше потратить больше времени на понимание бюджетных изменений, чем потом с сожалением констатировать ошибки.

— Образовавшиеся остатки с прошлого года в размере 1 млрд руб. — это как раз следствие неисполненных расходов?

— В данном случае львиная доля этой суммы (более 964 млн руб.) — это неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов, возвращённый из бюджета Березников. Тем не менее любые неиспользованные остатки говорят, на мой взгляд, о недостаточно качественном планировании расходов — то есть как раз о том, что меня и беспокоит при «сверхскоростном» принятии решений.

— В последние годы депутаты всех уровней уделяют большое внимание работе с молодёжью, встречаются со школьниками, проводят «парламентские уроки». Вы участвуете в этой работе?

— Безусловно, и считаю такие встречи очень важными. В конце прошлого года я провёл «парламентский урок» в школе №136 с допрофессиональной полицейской подготовкой им. Я. А. Вагина. Урок был посвящён добровольчеству и волонтёрству, и в нём принимала участие Ксения Зырянова, сотрудник Университетского волонтёрского центра. Мы обсудили с ребятами теоретические аспекты добровольчества, а Ксения рассказала о своей практической работе.

Такой формат общения с молодёжью, на мой взгляд, наиболее эффективен. Школьники не просто слушают лекцию, а получают возможность пообщаться со специалистом в этом вопросе, с тем, кто непосредственно сам помогает пожилым, посещает детские дома, заботится о животных в приютах, помогает в проведении крупных спортивных и культурных мероприятий. Подобный формат встреч будем сохранять и в этом году.

В нынешнем феврале я организовал для учащихся школы №136 поездку в полк патрульно-постовой службы. Школьники с большим интересом изучали «изнутри» работу подразделения, меряли экипировку, подробно говорили о тонкостях этой службы. Большое спасибо за содействие в организации этой поездки хочу сказать руководству ГУ МВД по Пермскому краю. В дальнейшем планируем организовать для ребят экскурсии в другие подразделения полиции.

— В краевом парламенте вы представляете фракцию КПРФ, являетесь председателем партийной организации «Ветеранское». Сегодня политические силы стремятся привлекать в свои ряды новых молодых членов. Свойственно ли это КПРФ?

— Да, совсем недавно мы проводили собрание, посвящённое этой теме. Основная проблема — поколенческий разрыв между основным составом и руководством КПРФ и молодыми людьми, которых мы хотим привлечь в свои ряды. Они даже говорят на разных языках. Мы приходим к выводу, что необходимо активно использовать в популяризации идей партии социальные сети, мобильные приложения, даже компьютерные игры.

С молодыми надо говорить на их языке и на тех площадках, которые им удобны. Думаю, сейчас эту работу КПРФ будет активно развивать.