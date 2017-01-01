Пятнадцать степеней свободы Театр-Театр торжественно открыл большую сцену после реконструкции

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Ещё 9 ноября 2018 года Пермский академический Театр-Театр начал играть спектакли на большой сцене после её полугодовой реконструкции, однако новые возможности сценических механизмов были продемонстрированы публике лишь 21 февраля 2019 года, когда состоялось несколько специальных событий, посвящённых окончанию реконструкции: дневная презентация и вечерний концерт.

Фото: Илья Радченко

Действие, которое увидели участники дневной презентации в большом зале Театра-Театра, хочется назвать балетом. Все элементы механики сцены — и верхние, и нижние — ритмически двигались под музыку в сопровождении специально разработанной световой партитуры. Верхняя сценическая механизация претерпела кардинальную реконструкцию ещё в 2010 году; на то время это была лучшая тросовая система в мире, и сейчас она остаётся очень продвинутой. Её возможности могут оценить, например, зрители мюзикла «Алые паруса». Кстати, художник-постановщик «Алых парусов» Виктор Шилькрот, так хорошо освоивший пермскую сцену, стал и постановщиком механического «балета».

Сейчас благодаря реконструкции нижней механизации элементы сценической поверхности тоже могут устраивать «пластические спектакли» совершенно без присутствия артистов; во время презентации людей на сцене не было — в главной роли выступали большие буквы Т, красная и белая, составляющие логотип театра. Они кружились по сцене, поднимались и опускались, исчезали и снова появлялись.

Хочется полностью согласиться с министром культуры Пермского края Вячеславом Торчинским, одним из зрителей презентации. По его словам, авиа­конструкторы считают, что работающая инженерная система непременно должна быть красивой. Там, где она некрасива, — там и сломается. Если так, то механика большой сцены должна проработать долго.

Новая система не имеет аналогов в мире. Её уникальность в том, что 12 подвижных секторов сцены могут не просто подниматься и опускаться, но делать это одновременно с движением поворотного кольца и круга. Мысль о необходимости создания подобной конструкции появилась у художественного руководителя Театра-Театра Бориса Мильграма ещё в 2014 году, тогда же специалистами из Германии был сделан первый эскиз. Эскиз хороший, но было понятно, что работы немцев будут неподъёмно дорогими. Необходимое оборудование взялась изготовить российская компания «Театральные технологические системы», причём предложила принципиально иное технологическое решение — с использованием канадской системы Spiralift.

Забавно, что, как рассказывает Борис Мильграм, подобная система могла бы быть разработана давно, если бы не привычка к тому, что подъёмные элементы сценической поверхности непременно должны быть с прямыми углами, а в случае, когда они должны вращаться вместе с кругом и кольцом, они получаются в форме секторов. Вот и вся хитрость.

Уже через полгода было изготовлено необходимое оборудование на 45 млн руб. Был найден подрядчик для его монтажа — компания «Электропроект» (Москва). По плану реконструкция должна была пройти ещё летом 2015 года.

Уже тогда у Мильграма появился замысел поставить высокотехнологичный мюзикл, и для этой цели был выбран «Винил» композитора Евгения Загота. Специально под «Винил» была набрана студенческая группа в Пермском институте культуры, которая обучалась по программе актёров музыкального театра...

...Актёры уже окончили вуз и не первый год работают в театре, Евгений Загот номинирован на «Золотую маску» за «Винил», поставленный в Красноярске, а Борис Мильграм всё ещё лишь планирует представить эту работу публике. Виной тому — большой конфликт, инициированный бывшим министром культуры Пермского края Игорем Гладневым, в результате которого контракт с «Электропроектом» был расторгнут, а реконструкция задержалась ещё на три года.

К огромной чести «Театральных технологических систем» и канадцев из компании Gala Systems — изготовителей подъёмников системы Spiralift, всё это время они терпеливо ждали. Механизмы 2015 года изготовления встретили 2018 год в отличном состоянии, недостающие были оперативно доделаны, а кое-что и усовершенствовано — это касается в первую очередь компьютерных программ, управляющих движением сегментов сцены. Новым подрядчиком по монтажу стала пермская компания «Пермстроймет+», а директор по развитию «Театральных технологических систем» Михаил Васильев на полгода поселился в Перми, чтобы оперативно консультировать коллег.

С ноября 2018 года по февраль 2019 года монтажные работы под сценой шли по ночам, потому что на сцене уже начали играть спектакли.

Новые возможности театра заключаются, как уже было сказано, в том, что 12 секторов сцены и ещё три сектора оркестровой ямы — всего 15 — могут двигаться вверх и вниз, при этом поворотный круг и кольцо могут одновременно вращаться. На каждом секторе есть возможность установить ещё и люк-подъёмник размером метр на метр. Сектора могут подниматься и опускаться на разную высоту и глубину, рассчитанную по миллиметрам, таким образом, на сцене можно выстроить до 12 ступенек разной высоты в самых разно­образных конфигурациях, которые будут меняться прямо во время спектакля, на глазах у зрителей.

Общая стоимость реконструкции — 200 млн руб.

Насколько произведённые во время реконструкции технические изменения важны для художественности театрального процесса, должна показать премьера «Винила», назначенная на 19 апреля, но первые намётки стали видны вечером 21 февраля во время концерта по случаю ввода новой сцены в эксплуатацию.

Самым, наверное, эффектным моментом этого вечера было исполнение заглавной композиции из сюиты Георгия Свиридова «Время, вперёд!» театральным оркестром. Музыка началась при пустой, заполненной подсвеченными дымами сцене, затем на поворотном круге торжественно выехал из таинственных засценических пространств рояль с солисткой Еленой Жаховой, и, когда он оказался на авансцене, рояль буквально пошёл на взлёт! Под знаменитое соло фанфар из оркестровой ямы постепенно поднялся оркестр во главе с музыкальным руководителем театра Татьяной Виноградовой. Всё это выглядело как самая настоящая магия.

В целом же концерт был демонстрацией возможностей труппы, которая пела, плясала, комиковала (гвоздём вечера стал капустник Евгении Барашковой в образе Манефы из спектакля «На всякого мудреца довольно простоты») и радовала публику эпизодами из спектаклей Jesus Christ Superstar, «Карлик Нос» и вокальными номерами из «Винила».

Как пояснил Борис Мильграм, на спектаклях, которые уже идут в репертуаре, технические новшества никак не отразятся, а как они будут использоваться в дальнейшем — вопрос к режиссёрам-постановщикам.