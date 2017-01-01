Юлия Зайцева: Все уральские смыслы нужны и важны Продюсер Алексея Иванова — об отношениях с пермскими властями и создателями фильма «Тобол»

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В преддверии премьеры художественного фильма «Тобол», который вышел на экраны 21 февраля, в Горьковской библиотеке прошла встреча с Юлией Зайцевой — продюсером писателя Алексея Иванова, директором продюсерского центра «Июль».

Фото: Алёна Ужегова

«Это такой глянцевый целлулоидный фильм»

О конфликте между писателем Алексеем Ивановым и создателями фильма «Тобол» стало известно сразу после начала съёмок картины в марте 2017 года. Тогда многие издания написали, что писатель «отрёкся» от фильма и снял своё имя с титров. То, что в качестве автора сценария имя Иванова упомянуто не будет, подтвердила и Юлия Зайцева. Она всё же добавила, что в фильме указано, что он снят по роману «Тобол».

Стоит отметить, что помимо полнометражного фильма «Тобол» на Первом канале в начале лета покажут одноимённый сериал. Роман «Тобол» является одним из немногих случаев в писательской деятельности Алексея Иванова, когда книга родилась после написания сценария к фильму. «Был найден режиссёр Игорь Зайцев, и он начал перепахивать сценарий и предлагать свой режиссёрский. Нам кажется, тот вариант сценария, который предложил режиссёр, нарушает логику, историческую правду и глубину. Это такой глянцевый целлулоидный фильм. Мы ничего не имеем против такого формата: он есть и очень популярен в кинематографе. Но Алексей изначально не подписался бы под такой историей. Всё-таки он писатель и сценарист более глубоких форматов», — рассказывает Юлия Зайцева.

Как заявила продюсер Алексея Иванова, сам писатель ожидал, что «Тобол» будет сильной драматической историей с мощными характерами, в то время как режиссёру «захотелось снять гардемаринскую историю о вечной любви».

В «Дебрях»

В качестве главной темы для встречи с Юлией Зайцевой была обозначена документальная книга «Дебри», послужившая исторической основой романа «Тобол». Книга была написана Алексеем Ивановым в соавторстве с Юлией Зайцевой.

Читать «Тобол» и «Дебри» лучше параллельно, по мнению Юлии Зайцевой. В книге «Дебри» удобная система навигации от времён Ермака до времён Петра I.

«Алексей начал работать над сценарием «Тобола»: собирал материал, присылал мне документальные выжимки о местных священниках, пушнине, промысле, бухарцах, шведах, татарах и разных народах, которые смешались в то время в Тобольске. Я читала всё, чтобы быть в курсе темы, которой в течение трёх лет хотел заниматься мой шеф. Я удивилась, насколько это были яркие драматические истории, и спросила Алексея, есть ли документальная книга, которая объединила бы сюжеты. Он ответил, что собирает материалы из разных источников. Я предложила не только роман, но и документальную книгу, чтобы читатели не приняли события «Тобола» за художественный вымысел», — рассказывает Юлия Зайцева.

Фото: Алёна Ужегова

Так Алексей Иванов предложил своему продюсеру написать книгу в соавторстве. По рассказу самой Зайцевой, когда она показала первые новеллы Иванову, тот сказал, что их стили крайне похожи. «Для меня это было большим признанием. Я работаю с Алексеем много лет и прониклась не только его идеями, но и стилем», — добавила Юлия Зайцева. При этом она отметила: «Когда я писала «Дебри», близкие мне говорили: «Ты не боишься, что Иванову понравится, и он снова предложит тебе быть соавтором?» Я считаю себя продюсером и человеком, который был соавтором одной книги. Но это ещё не писатель».

«Я не раскручивала Иванова с нуля»

Много вопросов из зала затрагивали карьерный путь самой Юлии Зайцевой. Она кандидат филологических наук. Окончила также факультет пиара Санкт-Петербургского государственного университета. С Алексеем Ивановым работает с 2006 года — со времён первого фестиваля «Сердце пармы».

«Алексей решил, что ему недостаточно иметь литературного агента, потому что он писатель разносторонний, уникальный, работает сразу в разных жанрах. Он сотрудничает с кино, делает проекты nоn-fiction. Для каждой книги мы проезжаем сотни городов и посёлков. Вокруг романа возникает целый ореол контрактов», — говорит Юлия Зайцева.

Сейчас она является единственным литературным продюсером в России. Другие российские писатели пользуются услугами литературных агентств или агентов. Они выстраивают отношения с издательством, проверяют договоры. Зайцева же, по её словам, погружена в разные аспекты работы с писателем: отношения со СМИ, работу с продюсерами и режиссёрами. Она считает, что по сравнению с другими агентами находится в приоритетной позиции, потому что представляет одного автора. В профессиональных кругах у неё репутация «жёсткого» продюсера.

«Я не раскручивала Иванова с нуля. Я познакомилась с ним, когда он был уже звёздным писателем. Наверное, я не дала потерять скорость этому стремительному движению», — уверяет продюсер.

Сердце в парме

Съёмки полнометражного фильма, а также сериала «Сердце пармы» по одноимённому роману Алексея Иванова начнутся в этом году. Ранее анонсировалось, что режиссёром картины выступит Сергей Бодров-старший, однако позже было принято решение, что снимать фильм будет Антон Мегердичев, известный по фильму «Движение вверх».

Юлия Зайцева рассказала, что Сергей Бодров остаётся художественным руководителем проекта. Он совместно с Алексеем Ивановым занимался написанием сценария. Под Губахой и Москвой к проекту строятся декорации, ведётся доработка сценария, которой занимается Илья Тилькин, знакомый зрителям по фильму «Борис Годунов» и сериалу «Ненастье».

Продюсер Алексея Иванова вслед за самим писателем настаивает, чтобы слово «парма» писали со строчной буквы, так как в его текстах это не собственное имя, а обозначение типа местности, такое же, как «тундра» и «тайга».

«Есть много задумок»

После конфликта Алексея Иванова с пермскими властями и формального закрытия фестиваля «Сердце пармы» прошло около 10 лет. Казалось бы, в 2014 году на своём официальном сайте писатель «раз и навсегда» ответил на вопрос о своём отношении к Перми. Тогда он заявил, что не намерен встречаться ни с пермскими читателями, ни со СМИ, а также содействовать продвижению Перми на федеральном уровне. «Хотите мне помочь — долбайте не меня, а власть, которая вытерла об меня ноги», — заявил он. Тем не менее на встрече с Юлией Зайцевой звучали вопросы: «Не хочет ли Иванов приехать в Пермь, чтобы пообщаться с читателями?», «Какие взаимоотношения у писателя с властями Пермского края?» На первый вопрос продюсер писателя ответила: «Возможно, это когда-нибудь случится», на второй — дала более подробный ответ.

«Для себя я разработала такую систему: все переговоры и предложения делю на деловое предложение и воодушевлённый разговор. То, что происходит в Пермском крае, — пока большой воодушевлённый разговор длительностью в 10 лет. Каждый новый губернатор, министр культуры звонит, приглашает на встречи. В ответ я говорю: когда будут деловые предложения, тогда будут и встречи. Нынешний состав правительства год назад также обратился ко мне. Для нас все уральские смыслы территории нужны и важны. У Алексея есть много задумок и мыслей, как можно было бы мифологизировать Пермский край. Если воодушевлённый разговор пермских властей превратится в предложение, тогда, я думаю, мы его примем», — завершила встречу Юлия Зайцева.