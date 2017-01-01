Безвыходное объединение

Депутаты краевого парламента поспорили об эффективности объединительных процессов в Прикамье


Наталья Тимофеева
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В четверг, 21 февраля, на пленарном заседании Законодательного собрания Пермского края депутаты рассмотрели законопроекты о создании Верещагинского, Осинского, Чернушинского и Суксунского городских округов. В прошлом году такие объединительные инициативы в парламенте принимались практически единогласно. Практически — поскольку во время голосования за преобразование Оханска в Оханский городской округ трое депутатов воздержались. На февральской «пленарке» уже 10 депутатов не поддержали объединение в Верещагино. Ещё трое выступили против законодательной инициативы по внесению поправок в ФЗ-131, который предполагает создание сельских округов.

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На пути объединения в Верещагино возникли жители Зюкайки, ЛДПР и коммунисты, но это не помешало ему состояться
Фото: Константин Долгановский

Законопроекты о создании четырёх округов шли подряд и рассматривались в самом начале пленарного заседания. Первой рассматривалась инициатива Земского собрания Верещагинского района. Дискуссия началась сразу же после выступления главы района Сергея Кондратьева. Он говорил о том, что это воля жителей поселений, и перечислял плюсы объединения с точки зрения экономики и управления. Руководитель фракции ЛДПР в краевом парламенте Олег Постников рассказал, что во фракцию обратились жители Зюкайского сельского поселения с просьбой не поддерживать законопроект об объединении, и отметил, что под обращением было 1022 подписи.

Глава Верещагинского района сообщил, что эта инициативная группа необоснованно боится утраты сельских льгот, а 30% предоставленных подписей являются недействительными. Например, по его словам, две, три или пять подписей могли быть сделаны одним лицом, или их получили, введя население в заблуждение. «Люди, обходившие домовладения, спрашивали не «Вы против объединения?», как написано в списках, а «Хотите ли вы, чтобы осталась Зюкайка?». Понятно, что люди отвечали утвердительно», — пояснил глава района.

Кроме того, общественные слушания в Зюкайке прошли ровно и спокойно, инициативу реорганизации в городской округ поддержали шесть из восьми депутатов Совета депутатов Зюкайского поселения. Земское собрание Верещагинского района, куда входят трое представителей Зюкайки, поддержало создание городского округа единогласно.

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Но на этом вопросы не закончились. Лидер коммунистов в краевом парламенте Владимир Корсун спросил, почему жители Зюкайки обратились в суд. Сергей Кондратьев ответил, что они оспаривают отказ совета депутатов в проведении референдума о создании городского округа. По словам главы района, совет депутатов проголосовал против этой инициативы, так как в Зюкайке всегда была очень низкая явка, а затраты на проведение референдума составляют порядка 500 тыс. руб. «Собственная доходная база Зюкайского сельского поселения составляет 5 млн руб., а всё остальное — это дотации на выравнивание. В Зюкайке и так большая проблема с ЖКХ, на решение которой требуется 20 млн руб. Без поддержки края и района Зюкайское сельское поселение просто финансово не выживет. И жители Зюкайки прекрасно это понимают. По-
этому в совете депутатов сказали, что они не готовы тратить такой внушительный финансовый ресурс на проведение референдума, который может не состояться, и единогласно отклонили это предложение», — пояснил он.

Депутат Сергей Ветошкин, чей избирательный округ находится в Верещагинском районе, отметил, что в течение последних двух с половиной недель несколько раз общался с жителями по поводу объединения. «У людей действительно есть вопросы. Например, они спрашивали, насколько власть будет приближена к населению, сохранятся ли сельские льготы, насколько качественным будет оказание муниципальных услуг, таких как содержание и ремонт дорог и т. д. Мы все эти вопросы с людьми обсуждали и нашли понимание. Подавляющее большинство жителей поселений поддерживают объединительные процессы», — сообщил депутат.

В итоге Владимир Корсун предложил попросить классический университет провести аудит трёх ранее созданных городских округов. «Тогда бы мы, по крайней мере, могли понимать, что мы получаем от объединения, а не голосовать за эти инициативы только потому, что это федеральный тренд», — пояснил он. Руководитель фракции «Единая Россия» Юрий Борисовец поддержал Владимира Корсуна и предложил заслушать руководителей ранее объединённых территорий, например Березников, и «узнать, как там обстоят дела». Однако позднее добавил, что все дискуссии должны проходить до Законодательного собрания и менять всё «с голоса» сейчас нет смысла. «Думаю, что коллеги владеют всеми инструментами. И, несмотря на приведённые доводы, в данном случае мы должны руководствоваться решениями органов местного самоуправления и комитета по госполитике», — подчеркнул Борисовец.

В результате в первом чтении против создания Верещагинского городского округа выступили пять парламентариев, ещё пятеро от голосования воздержались. Инициативы по созданию Осинского, Чернушинского и Суксунского городских округов вопросов у парламентариев уже не вызвали, а количество воздержавшихся и проголосовавших против заметно снизилось. Во втором чтении, из-за того, что голосование проводилось в по-
имённом режиме, количество «протестующих» и воздержавшихся снизилось ещё больше — депутаты просто не нажимали кнопки. Единственным, кто всегда голосовал против, оказался глава фракции КПРФ, и все четыре законопроекта приняли большинством голосов.

Во второй раз тема учёта мнения жителей при объединении поселений поднялась, когда депутаты рассматривали проект постановления о поддержке проекта федерального закона о создании муниципальных округов из чисто сельских территорий. Напомним, сейчас закон позволяет объединение, только если в составе района есть городское поселение. Власти Прикамья считают, что это несправедливо по отношению к территориям, где районный центр — сельское поселение. Поэтому в октябре 2018 года губернатор Пермского края предложил внести в ФЗ-131 понятие сельского округа. Совет Федерации поручил региону разработать и внести в Госдуму поправки в закон.

Глава комитета по госполитике Александр Бойченко сообщил, что понятие «сельский округ» в законе не появится. Но в случае принятия этого законопроекта сельским территориям разрешат объединяться в муниципальный округ (получается в результате слияния не менее трёх населённых пунктов, объединённых общей территорией). Однако Олег Постников заявил, что фракция ЛДПР категорически не поддержит этот проект закона, потому что в нём вообще не учитывается мнение населения: общественных слушаний не предусмотрено, а позиция жителей выражается только решениями представительных органов соответствующих муниципальных районов.

Заместитель председателя краевого парламента Игорь Папков эмоционально напомнил коллегам, как проходило раздробление муниципалитетов Пермского края в 2005 году. «Мы тогда говорили, что шаговая доступность поможет решить все наши проблемы. Но в нашей северной территории, где шаговая доступность выражается десятками километров, это не вариант. Этой зимой я впервые не получаю жалоб от жителей Усолья на то, что у них не чистится снег. Это самый зримый и первый результат объединения. Поэтому давайте предоставим возможность селу Елово вместе с его сельскими поселениями решать свои проблемы», — подчеркнул депутат.

В итоге Законодательное собрание приняло постановление в поддержку законопроекта лишь с тремя воздержавшимися и двумя проголосовавшими против.

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