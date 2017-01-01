Безвыходное объединение Депутаты краевого парламента поспорили об эффективности объединительных процессов в Прикамье

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В четверг, 21 февраля, на пленарном заседании Законодательного собрания Пермского края депутаты рассмотрели законопроекты о создании Верещагинского, Осинского, Чернушинского и Суксунского городских округов. В прошлом году такие объединительные инициативы в парламенте принимались практически единогласно. Практически — поскольку во время голосования за преобразование Оханска в Оханский городской округ трое депутатов воздержались. На февральской «пленарке» уже 10 депутатов не поддержали объединение в Верещагино. Ещё трое выступили против законодательной инициативы по внесению поправок в ФЗ-131, который предполагает создание сельских округов.

На пути объединения в Верещагино возникли жители Зюкайки, ЛДПР и коммунисты, но это не помешало ему состояться

Фото: Константин Долгановский

Законопроекты о создании четырёх округов шли подряд и рассматривались в самом начале пленарного заседания. Первой рассматривалась инициатива Земского собрания Верещагинского района. Дискуссия началась сразу же после выступления главы района Сергея Кондратьева. Он говорил о том, что это воля жителей поселений, и перечислял плюсы объединения с точки зрения экономики и управления. Руководитель фракции ЛДПР в краевом парламенте Олег Постников рассказал, что во фракцию обратились жители Зюкайского сельского поселения с просьбой не поддерживать законопроект об объединении, и отметил, что под обращением было 1022 подписи.

Глава Верещагинского района сообщил, что эта инициативная группа необоснованно боится утраты сельских льгот, а 30% предоставленных подписей являются недействительными. Например, по его словам, две, три или пять подписей могли быть сделаны одним лицом, или их получили, введя население в заблуждение. «Люди, обходившие домовладения, спрашивали не «Вы против объединения?», как написано в списках, а «Хотите ли вы, чтобы осталась Зюкайка?». Понятно, что люди отвечали утвердительно», — пояснил глава района.

Кроме того, общественные слушания в Зюкайке прошли ровно и спокойно, инициативу реорганизации в городской округ поддержали шесть из восьми депутатов Совета депутатов Зюкайского поселения. Земское собрание Верещагинского района, куда входят трое представителей Зюкайки, поддержало создание городского округа единогласно.

Но на этом вопросы не закончились. Лидер коммунистов в краевом парламенте Владимир Корсун спросил, почему жители Зюкайки обратились в суд. Сергей Кондратьев ответил, что они оспаривают отказ совета депутатов в проведении референдума о создании городского округа. По словам главы района, совет депутатов проголосовал против этой инициативы, так как в Зюкайке всегда была очень низкая явка, а затраты на проведение референдума составляют порядка 500 тыс. руб. «Собственная доходная база Зюкайского сельского поселения составляет 5 млн руб., а всё остальное — это дотации на выравнивание. В Зюкайке и так большая проблема с ЖКХ, на решение которой требуется 20 млн руб. Без поддержки края и района Зюкайское сельское поселение просто финансово не выживет. И жители Зюкайки прекрасно это понимают. По-

этому в совете депутатов сказали, что они не готовы тратить такой внушительный финансовый ресурс на проведение референдума, который может не состояться, и единогласно отклонили это предложение», — пояснил он.

Депутат Сергей Ветошкин, чей избирательный округ находится в Верещагинском районе, отметил, что в течение последних двух с половиной недель несколько раз общался с жителями по поводу объединения. «У людей действительно есть вопросы. Например, они спрашивали, насколько власть будет приближена к населению, сохранятся ли сельские льготы, насколько качественным будет оказание муниципальных услуг, таких как содержание и ремонт дорог и т. д. Мы все эти вопросы с людьми обсуждали и нашли понимание. Подавляющее большинство жителей поселений поддерживают объединительные процессы», — сообщил депутат.

В итоге Владимир Корсун предложил попросить классический университет провести аудит трёх ранее созданных городских округов. «Тогда бы мы, по крайней мере, могли понимать, что мы получаем от объединения, а не голосовать за эти инициативы только потому, что это федеральный тренд», — пояснил он. Руководитель фракции «Единая Россия» Юрий Борисовец поддержал Владимира Корсуна и предложил заслушать руководителей ранее объединённых территорий, например Березников, и «узнать, как там обстоят дела». Однако позднее добавил, что все дискуссии должны проходить до Законодательного собрания и менять всё «с голоса» сейчас нет смысла. «Думаю, что коллеги владеют всеми инструментами. И, несмотря на приведённые доводы, в данном случае мы должны руководствоваться решениями органов местного самоуправления и комитета по госполитике», — подчеркнул Борисовец.

В результате в первом чтении против создания Верещагинского городского округа выступили пять парламентариев, ещё пятеро от голосования воздержались. Инициативы по созданию Осинского, Чернушинского и Суксунского городских округов вопросов у парламентариев уже не вызвали, а количество воздержавшихся и проголосовавших против заметно снизилось. Во втором чтении, из-за того, что голосование проводилось в по-

имённом режиме, количество «протестующих» и воздержавшихся снизилось ещё больше — депутаты просто не нажимали кнопки. Единственным, кто всегда голосовал против, оказался глава фракции КПРФ, и все четыре законопроекта приняли большинством голосов.

Во второй раз тема учёта мнения жителей при объединении поселений поднялась, когда депутаты рассматривали проект постановления о поддержке проекта федерального закона о создании муниципальных округов из чисто сельских территорий. Напомним, сейчас закон позволяет объединение, только если в составе района есть городское поселение. Власти Прикамья считают, что это несправедливо по отношению к территориям, где районный центр — сельское поселение. Поэтому в октябре 2018 года губернатор Пермского края предложил внести в ФЗ-131 понятие сельского округа. Совет Федерации поручил региону разработать и внести в Госдуму поправки в закон.

Глава комитета по госполитике Александр Бойченко сообщил, что понятие «сельский округ» в законе не появится. Но в случае принятия этого законопроекта сельским территориям разрешат объединяться в муниципальный округ (получается в результате слияния не менее трёх населённых пунктов, объединённых общей территорией). Однако Олег Постников заявил, что фракция ЛДПР категорически не поддержит этот проект закона, потому что в нём вообще не учитывается мнение населения: общественных слушаний не предусмотрено, а позиция жителей выражается только решениями представительных органов соответствующих муниципальных районов.

Заместитель председателя краевого парламента Игорь Папков эмоционально напомнил коллегам, как проходило раздробление муниципалитетов Пермского края в 2005 году. «Мы тогда говорили, что шаговая доступность поможет решить все наши проблемы. Но в нашей северной территории, где шаговая доступность выражается десятками километров, это не вариант. Этой зимой я впервые не получаю жалоб от жителей Усолья на то, что у них не чистится снег. Это самый зримый и первый результат объединения. Поэтому давайте предоставим возможность селу Елово вместе с его сельскими поселениями решать свои проблемы», — подчеркнул депутат.

В итоге Законодательное собрание приняло постановление в поддержку законопроекта лишь с тремя воздержавшимися и двумя проголосовавшими против.