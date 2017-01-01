Пешеходам разрешается Реконструкция Комсомольского проспекта начнётся уже летом

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Члены Градостроительного совета при главе Перми одобрили проект реконструкции Комсомольского проспекта. Он предполагает организацию фактически непрерывного движения пешеходов по аллее на всём её протяжении. При этом было объявлено, что количество парковочных мест на проспекте сократится на треть.

На Октябрьской площади после реконструкции сохранится возможность проведения массовых мероприятий. Все конструкции аллеи на этом участке будут мобильными

Акценты расставлены

Это было уже третье заседание градсовета, посвящённое теме реконструкции Комсомольского проспекта: на прошлых встречах эксперты обсуждали основные идеи концепции, а 14 февраля был рассмотрен сам проект. Основная задача комплексного благоустройства Компроса — сделать ставку на пешеходов, организовав для них непрерывный маршрут по аллее, в том числе на Октябрьской площади.

По словам заместителя главы администрации Перми Анатолия Дашкевича (он был основным докладчиком), реконструкция потребует установки на протяжении 2,6 км пешеходного ограждения (длина всего проспекта — 3,6 км), замены и установки порядка 3,9 пог. м чугунных ограждений бульвара, 466 опор освещения, высадки 407 деревьев, 2,6 тыс. кустарников, устройства порядка 67 тыс. кв. м газона, установки 284 скамеек, 280 урн и 84 велопарковок. Проектом также предусмотрена организация велосипедных дорожек. Оптимальным решением считается их выделение на полосе для общественного транспорта.

При этом, по словам руководителя МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» Максима Киса, количество парковочных мест вдоль проспекта сократится на 30% (на прошлом заседании говорилось о сокращении на 20%), а именно с 621 до 436 парковочных мест.

Компенсировать сокращение планируется за счёт организации парковок на пересекающих Компрос улицах, на Октябрьской площади и посредством строительства подземного паркинга на 1200 мест на территории МФЦ рядом с эспланадой. Кроме того, предложено запретить поворот налево для личного транспорта с Компроса на ул. Пушкина.

Окончательно решено также, что перекрёстки с ул. Революции и ул. Монастырской не будут сквозными. Пешеходам придётся переходить с аллеи на тротуар проспекта и возвращаться на неё, миновав перекрёстки. Максим Кис пояснил, что это решение связано, во-первых, с реконструкцией ул. Революции, где усложняется организация движения. Дополнительный пешеходный переход приведёт к существенным задержкам для автомобилистов. Во-вторых, это связано с безопасностью пешеходов. Сейчас поворот с проспекта на ул. Монастырскую осуществляется в две полосы, и эта система будет сохранена.

А перекрёсток с ул. Ленина может стать сквозным. По словам Максима Киса, на этом участке рассматривается вариант пешеходного светофорного

регулирования с выделенной пешеходной фазой, когда пешеход идёт через весь перекрёсток, в том числе и по диагонали. Такой вариант существовал в 1990-е годы. Если он будет реанимирован, аллея на этом перекрёстке не будет прерываться.

Фасады и дворы

Следующей важной темой обсуждения стали фасады зданий вдоль проспекта и дворовые территории. Проблема в том, что здания построены в разные эпохи и в разных стилях, поэтому сложно привести их к единому визуальному решению. Сейчас департамент ЖКХ совместно с разработчиками, Фондом капитального ремонта Пермского края и управлением внешнего благоустройства рассматривает варианты оформления фасадной части.

По словам Анатолия Дашкевича, до 2022 года планируется отремонтировать фасады 44 домов. В 2018 году были отремонтированы фасады шести домов, в 2019-м запланирован ремонт ещё 22, в 2021-м — 16 домов.

Что касается дворовых территорий, то всего будет отремонтирован 51 двор. В прошлом году были сданы 12 объектов, в 2019 году планируется благо-

устроить 34 двора, в 2020 году — пять.

Эксперты поддержали проект. Так, по словам начальника Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края Александра Жуковского, в проекте реконструкции присутствует «не только уважительное отношение к истории, к сохранению её элементов, но и развитие с точки зрения современных требований к организации пространства».

«Это уже не первая презентация, и все базовые принципы сохранились. Акцент на пешеходов, качественно меняется подход к озеленению, дизайну окружающей среды. Реализация проекта сделает эту часть города очень цельной», — подчеркнул заведующий кафедрой архитектуры Уральского филиала Российской академии живописи, ваяния и зодчества Виктор Щипалкин.

Подводя итоги заседания, глава города Дмитрий Самойлов отметил, что точка зрения членов градсовета для разработчиков проекта и городских властей является одной из определяющих. «Обсуждение показало, что в основном они одобряют тот подход, который уже изложен в проекте. Эксперты высказали пожелания, которые будут учтены. Например, сохранение назначения Октябрьской площади для проведения массовых мероприятий, обязательный акцент на качество и цветовую гамму фасадов домов, вертикальные элементы, которые должны стать украшением Комсомольской площади. Общими усилиями мы получим хороший проработанный проект, а в дальнейшем — результат, который будет нравиться жителям и гостям нашего города», — резюмировал Дмитрий Самойлов.

Отметим, что пока не решено, как именно будет организовано движение транспорта после начала реконструкции проспекта. Скорее всего, первые работы начнутся после Дня города, то есть после 12 июня. Примерно на это же время запланировано и прекращение троллейбусного движения на проспекте.

В этом году начнутся работы на участке от ул. Монастырской до ул. Пермской. Реализацию следующего этапа (участок от ул. Пермской до ул. Революции) планируется начать в 2020 году.