Под веществами Открылась «Арт-Пермь — 2019»

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Вот уже третий год главный художественный салон Перми возглавляет директор Вера Каргашина; по-прежнему хочется сказать «новый директор», ведь Сергей Казук оставил в истории события незабываемый след, но сейчас уже очевидно, что руководство арт-салона сменилось не только номинально: появились новый стиль и новые подходы.

Фото: Алёна Ужегова

Третий год подряд «Арт-Пермь» провозглашает генеральную тему и организует центральный арт-проект, словно это не ярмарка-продажа, а какая-нибудь высоколобая биеннале. Нынешний арт-салон посвящён 150-летию открытия периодического закона Дмитрия Менделеева, и его генеральная тема — «Химия». Организаторы и участники события старались ей следовать — каждый по-своему.

Вернисаж проходил в изрядно преобразованном атриуме перед входом на выставку. Контактный зоопарк, детская игровая комната, туристическое агентство — всё это закрылось, да так, что и заподозрить нельзя было их присутствие. В кафе разместился дополнительный гардероб — это было очень удобно. Вспоминая давку, очереди и необходимость париться в шубах во время осмотра стендов, как это бывало в прежние годы, каждый завсегдатай испытывал благодарность к организаторам.

«Химическая» тема была подана в юмористическом ключе: приветственные коктейли, окрашенные в химически чистые цвета, выдавались в лабораторных пробирках, а у официанток на головах красовались короны в виде моделей молекул. Такая же схематичная молекула, только гигантская, венчала пространство атриума, так что всё действо проходило буквально «под веществами».

Сама церемония напоминала премьеру «Дау» в детском садике: от первой была толкучка, логистическая неразбериха и выступление хора MusicAeterna, от второго — стилистика детского утренника, которую изо всех сил навязывал собравшимся энергичный ведущий, то и дело призывавший «подарить громкие, бурные, несмолкаемые аплодисменты». Публика слушалась, но не слишком исправно.

При входе все гости получили по небольшому подарочку — маске для сна с хештегом #артпермь. На церемонии открытия стало понятно зачем: после зачтения очень странного текста о том, что эмоции бывают хорошие, плохие и нейтральные, причём от хороших человеку хорошо, а от плохих — плохо, ведущий попросил всех надеть маски и не подглядывать. Некоторые послушались. Ведущий предупредил, что сейчас собравшиеся испытают «ещё одну эмоцию — эйфорию». Когда маски разрешили снять, перед публикой оказался хор MusicAeterna, как торжественно сообщил ведущий, «лауреат престижной премии».

После небольшого выступления хора слово предоставили хормейстеру Виталию Полонскому, для которого это стало полной неожиданностью. Ошарашенный музыкант признался: «Не знаю, испытали ли вы эйфорию, а мы испытали какой-то слишком сильный шум». Действительно, видели и слышали хор только первые ряды гостей, а весь прочий битком набитый атриум активно общался и потреблял коктейли в ожидании приглашения на выставку.

Наконец, вход был открыт. Ведущий пригласил первыми войти художников. Художников не было. Зрители помялись-помялись — и стали робко заходить.

Знакомство со стендами проходило уже гораздо оживлённее. В экспозиции открылось немало примечательного.

Центральный проект, за который отвечал молодой и энергичный куратор галереи «Дом Боне» Александр Новиков, как понятно из контекста всего происходящего, посвящён влиянию химии на эмоции. Каждая из специально созданных работ пермских художников отражает авторский взгляд на какой-либо из гормонов, влияющих на поведение и состояние человека: эндорфин, дофамин, адреналин и т. п. Картины, среди которых есть весьма примечательные, например «Озарение» 80-летнего мэтра Альберта Турбина или картина Татьяны Нечеухиной, где брутально и в то же время иронично изображена собачья «свадьба» (иллюстрация к теме «Тестостерон»), сопровождаются краткими биохимическими справками, а также звуками, которые тоже иллюстрируют связь химии и эмоций. Посетители вернисажа активно пользовались наушниками.

Буквально на входе посетителей встречает большая экспозиция, посвящённая наследию Александра Жунёва и созданная его женой Анной. Главное ощущение — да он три жизни прожил вместо одной! Столько сделал! А сколько было замыслов!

Один из самых заметных стендов — «Соседи по Перми» Центра городской культуры. Он, как и многие другие некоммерческие проекты нынешней «Арт-Перми», интерактивен: посетителей призывают делать комментарии к экспонатам, делиться впечатлениями о любимых местах в Перми и т. п. Экспонаты — замечательные фотографии Ивана Козлова, посвящённые не-

очевидным, потайным, но чрезвычайно выразительным уголкам города. Вот где сильные эмоции испытываешь, какая бы химия за них ни отвечала.

В выставке участвуют несколько интересных московских галерей (жаль, стенды не позволяют в полной мере оценить творчество представленных художников), а пермские институции выступают в основном с просветительскими проектами: так, Пермская художественная галерея привлекла интересного художника Александра Кошелева, чтобы создать детскую экспозицию о химии живописи — составе красок, их истории и так далее. Пермский театр оперы и балета активно рассказывает о своих планах и проектах.

Как всегда, прекрасна авторская керамика, и даже в «загончике» для ремесленников, названном «Арт-базаром», есть на что взглянуть — например, на прекрасные шерстяные палантины из Белоруссии, украшенные аппликациями из валяной шерсти ручной работы.

Художественный салон «Арт-Пермь — 2019» в выставочном центре «Пермская ярмарка» работает до 24 февраля.