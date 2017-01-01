Объединения, назначения и бюджет Какие вопросы депутаты ЗС рассмотрят на февральской «пленарке»

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В четверг, 21 февраля, пройдёт очередное пленарное заседание Законодательного собрания Пермского края. В частности, депутаты примут в свои ряды Марию Коновалову, утвердят Анатолия Маховикова в качестве нового бизнес-омбудсмена Прикамья, проголосуют за поправки в бюджет, разрешат продавать и сдавать в аренду ветхие и неиспользуемые объекты культурного наследия и примут законопроекты о создании ещё четырёх городских округов.

Ожидаемые назначения

Срок полномочий действующего бизнес-омбудсмена Вячеслава Белова истекает 19 февраля. Поэтому на февральской «пленарке» депутаты рассмотрят кандидатуру бывшего представителя губернатора в краевом парламенте Анатолия Маховикова в качестве нового бизнес-омбудсмена Прикамья. Если заксобрание её утвердит, то Анатолию Маховикову предстоит проработать в новой должности пять лет.

Ранее Анатолий Маховиков сообщил «Новому компаньону», что в качестве нового бизнес-омбудсмена видит свою основную задачу в выстраивании диалога между властью и бизнесом. По словам Маховикова, зачастую стороны интерпретируют те или иные изменения по-разному. И поэтому очень важно искать компромисс и находить решения, которые бы устраивали и власть, и предпринимателей.

Отметим, что кандидатуру Маховикова уже согласовал уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. Его назначение также поддержали Пермская торгово-промышленная палата и Пермское региональное отделение «Опоры России».

Кроме того, с Анатолия Маховикова уже сняли полномочия по взаимодействию с краевым парламентом. Их передали первому вице-премьеру правительства региона Ольге Антипиной. На январском пленарном заседании чиновница сидела уже на месте Анатолия Маховикова,

а будущий уполномоченный говорил «прощальное слово», в котором благодарил депутатов за плодотворное сотрудничество в течение двух лет. После этого выступления Валерий Сухих иронично заметил: «Вас ведь не в армию забирают! Вы же всё равно с нами останетесь, только будете сидеть не в центре зала, а сбоку».

Также на заседании торжественно представят нового депутата заксобрания Марию Коновалову — зампредседателя Общественной палаты Прикамья, советника председателя совета директоров группы компаний «Метафракс» Армена Гарсляна. Мандат депутата ей достался после того, как Александра Борисова назначили на должность заместителя председателя правительства — министра территориального развития Пермского края.

Бюджет на первое и второе

В начале февраля губернатор Пермского края Максим Решетников внёс в краевой парламент два проекта поправок в бюджет на 2019—2021 годы. В частности, краевые власти предложили выделить деньги на расширение дорог Перми в рамках проекта «Пермь-300», выкуп территории бывшего товарного двора с последующим строительством нового ТПУ и комплекса «Пермь-Сити», проектирование Северного автомобильного обхода, капремонт домов с износом выше 70% и ряд других инициатив. Если оба законопроекта примут, расходы бюджета вырастут на 4,4 млрд руб. Доходы при этом увеличатся всего на 1,3 млрд руб.

Первый законопроект, фиксирующий выделение денег на ремонт квартир для детей-сирот, строительство распределительных газопроводов и ликвидацию кассового разрыва регоператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, планируется принять сразу в двух чтениях. А остальные — такие как выделение средств на снос товарного двора, изъятие земельных участков и объектов недвижимости для расширения дорог Перми в рамках проекта «Пермь-300», проектирование Северного обхода Перми, капремонт предаварийных домов — примут лишь в первом чтении, чтобы правительство успело подготовить недостающие нормативно-правовые акты.

Округа шагают строем

На февральской «пленарке» депутаты также рассмотрят законопроекты о создании Суксунского, Осинского, Чернушинского и Верещагинского городских округов. Все четыре законопроекта собираются принять сразу в двух чтениях.

Планируется, что всего в этом году городские округа в границах районов создадут ещё 12 муниципалитетов: Суксунский, Октябрьский, Нытвенский, Верещагинский, Осинский, Чернушинский, Добрянский, Ильинский, Александровский, Красновишерский, Очёрский и Чердынский районы. В результате этих объединений жителям предстоит выбрать в думы новых городских округов 211 депутатов. Количество муниципальных образований снизится ещё на 92 и составит 188, а количество чиновников, потерявших работу и имеющих право на компенсации из краевого бюджета, вырастет. Поэтому в бюджет края собираются внести поправки и предусмотреть на 2019 год на компенсации главам муниципалитетов и их заместителям, а также председателям представительных органов, оставшимся без работы, 21,9 млн руб.

«Памятник ищет хозяина»

В повестке пленарного заседания стоят сразу два вопроса, касающиеся охраны памятников истории и культуры: доклад начальника краевой Госинспекции по охране объектов культурного наследия Александра Жуковского и принятие во втором чтении поправок в закон Пермского края «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Пермского края».

В ФЗ №73 «Об объектах культурного наследия народов Российской Федерации» прописано, что ветхие объекты, находящиеся в федеральной собственности, можно передавать физическим и юридическим лицам в аренду на срок до 49 лет с символической арендной платой 1 руб. в год за объект.

В свою очередь, арендатор в течение семи лет с момента передачи памятника должен провести работы по его сохранению. Если это условие не выполняется, договор расторгается и объект возвращается в федеральную собственность.

Порядок передачи в аренду аварийных объектов культурного наследия, принадлежащих краю или муниципалитету, должны устанавливать власти соответствующего субъекта или муниципального образования. В конце сентября депутаты Пермской гордумы уже утвердили необходимые положения, чтобы снизить расходы города на содержание зданий и восстановить их за счёт инвесторов. Идея передачи ветхих объектов культурного наследия в пользование или собственность на льготных условиях краевым чиновникам тоже понравилась, поэтому они эту практику решили распространить и на объекты, находящиеся в собственности края.

В финансово-экономическом обосновании к законопроекту сказано, что на ноябрь 2018 года в краевой собственности было 23 неиспользуемых объекта культурного наследия, которые находятся в неудовлетворительном состоянии. На официальном сайте инспекции уже появился раздел «Памятник ищет хозяина», посвящённый поиску пользователей для объектов культурного наследия, где будут размещать информацию об объектах культурного наследия, которые муниципалитет, край или Российская Федерация планируют сдать в аренду, продать либо передать в концессию.

В своём докладе Александр Жуковский, вероятно, также расскажет о том, что Госинспекция делает, чтобы упростить процедуру получения разрешительной документации на проведение работ по сохранению памятников. Ранее он сообщал, что ведомство планирует уточнить виды работ, для которых требуется не проект, а просто подготовка рабочих чертежей, а также договориться с Минкультом РФ об уходе от бумажного документооборота. По словам Александра Жуковского, это позволит сократить сроки выдачи разрешительных документов и количество отказов, которые отпугивают инвесторов и арендаторов.

Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края:

— Главной темой февральского пленарного заседания станет краевой бюджет. Наибольшее увеличение расходов на трёхлетку связано с программой газификации (900 млн руб.) и реконструкцией котельных в муниципалитетах (1,5 млрд руб.). Считаю, что эти шаги по развитию инфраструктуры позволят ускорить решение накопленных годами проблем.

Среди актуальных инициатив отмечу и законопроект фракции «Единая Россия» о корректировке действующего закона о развитии кадрового потенциала сельхозпредприятий края. Согласно партийной законодательной инициативе молодой человек не старше 35 лет, у которого есть профильное образование и который не позднее двух лет с окончания учёбы устраивается на работу по специальности в сельскохозяйственную организацию, имеет право на получение единовременной стимулирующей выплаты. Для специалиста с высшим образованием она составит 150 тыс. руб., со средним проф-образованием — 100 тыс. руб. Инициатива, которая расширяет перечень категорий получателей этой выплаты, своевременна и необходима.

Февральское заседание открывает отчётный период. Депутаты рассмотрят информацию об оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел в 2018 году. Итоговый доклад представит начальник ГУ МВД России по Пермскому краю генерал Михаил Давыдов.

«Правительственный час» на этот раз будет посвящён сохранению и использованию памятников истории и культуры Прикамья. На недавнем заседании по вопросам улучшения жилищных условий населения и формирования комфортной городской среды президент РФ Владимир Путин заявил о том, что в России необходимо расширить программу поддержки исторических городов. Полагаю, многие города нашего края могут претендовать на этот статус.