Высокие сценарии Как Стратегия пространственного развития РФ повлияет на Пермский край

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На прошлой неделе, 13 февраля, правительство РФ утвердило Стратегию пространственного развития до 2025 года. В документе страну разделили на 12 макрорегионов, установив для каждого субъекта эффективные и неэффективные экономические специализации, а также целевые показатели, которых им надо достичь к 2025 году. Пермский край был «приписан» к Волго-Камскому региону. Прикамью не рекомендуют заниматься сельским хозяйством и производством текстиля. Впрочем, по словам экспертов, положения этого документа носят рекомендательный характер. Если в край придёт инвестор из неприоритетной отрасли — ему не откажут.

Пермскому краю правительство РФ рекомендует заниматься машиностроением, химией, добычей полезных ископаемых, лесозаготовкой и информационными технологиями

Фото: Константин Долгановский

Все — к развитию

Стратегия фиксирует изменение приоритетов в сторону направления денежных средств на обеспечение скоординированных действий органов власти всех уровней и субъектов естественных монополий по реализации приоритетов пространственного развития РФ. Органам исполнительной власти субъектов и органам местного самоуправления рекомендуется руководствоваться положениями стратегии при разработке и реализации документов территориального планирования, а также стратегий социально-экономического развития регионов и муниципалитетов.

На Российском инвестиционном форуме, который прошёл в Сочи 14—15 февраля, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пояснил, что деление на макрорегионы позволит сделать меры господдержки более адресными и эффективными, при этом исключив их дублирование, «чтобы, например, не строить в двух соседних областях заводы одинаковой специализации, создавая тем самым искусственную и ничем не оправданную конкуренцию».

Кроме Пермского края в Волго-Камский регион входят Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Чувашская Республика, Кировская и Нижегородская области. Соседняя Башкирия — это уже Волго-Уральский регион.

В документе для каждого из регионов указаны отрасли перспективной эффективной экономической специализации. Для Пермского края это лесоводство, лесозаготовка и связанные с ними виды деятельности, добыча полезных ископаемых, некоторые обрабатывающие производства (в основном связанные c машиностроением и химией), туризм, деятельность в области информации и связи, а также профессиональная, научная и техническая деятельность. В качестве неэффективных видов деятельности разработчики документа указали производство текстильных изделий, пищевых продуктов, а также растениеводство и животноводство.

Акцент на инвестора

Отметим, что в сентябре 2018 года депутаты Законодательного собрания и члены краевого правительства рассмотрели проект стратегии и пришли к выводу, что документ нуждается в серьёзной доработке. Предложения, озвученные в ходе обсуждения, планировалось обобщить и направить в рабочую группу Совета Федерации. Председатель комитета по промышленности и экономической политике Татьяна Миролюбова предложила добавить в список перспективной специализации Пермского края транспортировку и хранение, но федералы этого так и не сделали. «Очень жаль, что не включили. Потому что на самом деле это конкурентное преимущество Пермского края, которое могло бы быть. Но я думаю, что у правительства Пермского края всё равно достаточно полномочий, чтобы при желании способствовать развитию этого вида деятельности», — пояснила Миролюбова «Новому компаньону».

Единственное, что за эти полгода изменилось в списке перспективной специализации края, — это появление таких специализаций, как «производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования» и «производство прочих готовых изделий». Татьяна Миролюбова пояснила, что под ними понимается производство строительных металлических конструкций и изделий, металлических цистерн, резервуаров и прочих ёмкостей, парогенераторов, оружия и боеприпасов, ковка, прессование, штамповка и профилирование, изготовление изделий методом порошковой металлургии, производство ювелирных изделий, спортивных товаров, игр и игрушек, медицинских инструментов и оборудования, изделий народных художественных промыслов, а также оборудования для обеспечения безопасности (производство несгораемой и защитной одежды и прочих средств личной защиты).

Аэрокосмическую отрасль в отдельную специализацию так и не выделили. По словам депутата, она находится в таких видах деятельности, как «производство прочих транспортных средств и оборудования». Именно там значится производство летательных аппаратов, включая космические, — спутников, ракетоносителей — и соответствующего оборудования.

Но, по словам Миролюбовой, это не значит, что если в Прикамье придёт инвестор из отрасли, которой нет в списке, ему откажут. «Решение о строительстве завода в том или ином регионе принимает частный инвестор. Если ему будет более выгодно при отсутствии мер господдержки со стороны Федерации строить завод именно в этом регионе, понятно, что он будет это делать», — добавила она.

Татьяна Миролюбова уверена, что правительство края всё равно сможет получать субсидии, а также самостоятельно выделять деньги на эти «неперспективные экономические специализации», потому что, согласно стратегии, они являются «критически важными для Пермского края».

На вопрос, будет ли влиять на что-то разбивка на макрорегионы и улучшится или ухудшится ли что-то для края, Татьяна Миролюбова ответила, что надо подождать утверждения плана по реализации стратегии, а также стратегий социально-экономического развития макрорегионов и планов по их реализации.

«Неперспективные экономические специализации» являются неперспективными лишь с точки зрения развития страны в целом, — считает доцент НИУ ВШЭ — Пермь кандидат географических наук Татьяна Букина. — У нас природно-климатические условия не позволяют развивать растениеводство и животноводство в полной мере, как, например, в Краснодарском крае, а Чайковский текстильный комбинат не будет развиваться без госзакупок. Они важны для Пермского края, но если не будет определённых условий, то у нас не будет факторов для развития этой отрасли. Они неинтересны федеральному центру в разрезе данного региона, но краевые власти могут исходя из собственного видения развития региона реализовывать проекты, такие как «Покупай пермское».

В добровольно-принудительном порядке

В качестве целевых показателей Стратегии пространственного развития, которых регионам надо достичь к 2025 году, правительство РФ установило среднегодовые темпы роста валового регионального продукта, межрегиональную дифференциацию индекса человеческого развития по отношению к уровню 2017 года, рост транспортной подвижности населения и экспорт услуг от транзитных перевозок. Размер этих показателей зависит от того, какой сценарий пространственного развития будет использовать регион — инерционный (сохранение текущих тенденций и отказ от реализации стратегии) или целевой (снижение различий между субъектами Российской Федерации по основным социально-экономическим показателям).

Татьяна Миролюбова считает, что целевой сценарий будет для Пермского края более предпочтительным, так как он ориентирован на достижение целей данной стратегии. При этом, по её словам, Пермский край способен достичь этих показателей. Теперь надо дождаться этого плана и посмотреть, какие там будут указаны мероприятия, источники финансирования и инструменты. Предполагается, что план разработают в течение трёх месяцев.

Если же регион не сможет достигнуть этих показателей, то никаких карательных мер не будет. Но, возможно, изменятся условия получения федеральных субсидий и их величина.