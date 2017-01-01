Форум на миллиард Чего удалось добиться пермской делегации в Сочи

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Представители Пермского края 14—15 февраля приняли участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи. Губернатор Максим Решетников и пермские бизнесмены подписали ряд соглашений и провели серию встреч, направленных на привлечение инвестиций в регион. Впрочем, главным событием, безусловно, стала дискуссия с премьер-министром Дмитрием Медведевым, которая попала в сюжеты федерального телевидения и телеграм-каналы. Решетников традиционно пытался донести до Москвы, что деньги от Федерации должны «приходить» в регионы быстрее, а лимиты — формироваться заранее. Это упрощение бюрократии позволит эффективнее реализовывать нацпроекты. Зал аплодировал, Медведев почти согласился.

На мультимедийном стенде Пермского края — значимые проекты. Среди них — «Пермь — 300 лет на Каме», строительство микрорайона Любимов в Березниках, проект ООО «Упакс-Юнити», технопарк в сфере высоких технологий «Морион Digital»

Фото: Константин Долгановский

Хватит «отвисать»

Губернатор Пермского края Максим Решетников был одним из спикеров панельного заседания «Факторы успеха: идеи, кадры, компетенции». Он сидел в «президиуме» по правую руку от премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Во время своего выступления председатель правительства много говорил о преображении страны через нацпроекты и личную ответственность каждого чиновника на местах за «недостроенный километр дороги» или не вовремя сданную больницу. После доклада Медведева модератор дискуссии, экономический обозреватель телеканала «Россия 24» Николай Корженевский обратился к Решетникову: «Позавчера, 12 февраля, вы в инстаграме полтора часа общались со всеми, кто пожелал зайти в инстаграм...» «В нерабочее время, я надеюсь?» — шутливо прервал его Медведев, обращаясь к губернатору. «В нерабочее, в семь часов», — ответил губернатор. Николай Корженевский продолжил: «Так вот, вопросы, которые вам там задавали, очень бытовые: чистка снега, общественный транспорт, соцвыплаты. А сейчас мы говорим о нацпроектах — это такая большая сущность. Федеральный центр мыслит большими категориями, а вам жители задают «маленькие» вопросы, детали, скажем так. Вы понимаете, как сочетать решение этих бытовых проблем? Вообще такая работа позволит вам заниматься нацпроектами?»

«Одно без другого невозможно, — ответил Решетников. — Национальные проекты, как и все проекты, требуют инвестиций. И на первом этапе, пока мы их раскручиваем, люди не сразу увидят результаты. Решение бытовых вопросов даёт тот ресурс доверия, который в конечном итоге можно транслировать на реализацию таких больших проектов. Более того, если у тебя не налажена текущая деятельность, ты не сможешь реализовать проекты. Или они будут бессмысленны. Какой толк строить новые медицинские центры, если туда не ходит транспорт, люди добраться туда не могут? Или дороги туда не чищены, и люди жалуются. Это нормальная губернаторская работа, и, думаю, многие мои коллеги так и поступают».

Фото: Константин Долгановский

Тут Медведев вновь обратился к губернатору с уточнением: «Любопытно. Это же своего рода выборка. Основные вопросы, которые вам задают (в ходе прямых эфиров. — Ред.), они какие?»

«Как правило, по поводу социальных программ и социальных ожиданий, — ответил Решетников. — Много вопросов, касающихся жилья для молодых семей, инфраструктуры на земельных участках для многодетных, выплат, ЖКХ». Рассказывая о подарках для новорождённых, о которых также зашла речь в ходе инстаграм-общения, Решетников признался Медведеву, что инициатива была для края неожиданной. «Вы подписали план по «Десятилетию детства», и у нас появились новые обязательства. Мы оказались недоинформированы и, может быть, не совсем готовы. Было много вопросов, но сейчас программа запущена», — рассказал губернатор.

«Так всё же, — продолжил Корженевский, — нет ли конфликта между нацпроектами и текущей работой?» «Конфликт есть всегда. Потому что вся работа (и нацпроекты, и «текучка») падает «на того самого главного специалиста», который за всё это отвечает», — ответил Решетников и перевёл тему на консервативность законодательства на примере ригидности плана-графика закупок.

Максим Решетников, губернатор Пермского края:

— Завтра наступает 15 февраля. Деньги приходят в регионы. Что дальше будет происходить? Большинство мероприятий реализуется не на региональном уровне, а на муниципальном. Значит, нам надо принять порядок распределения денег по территориям, подписать с ними соглашения и довести до них деньги. Это займёт минимум месяц. Значит, деньги «упадут» в муниципалитеты ближе к концу марта. Далее муниципалитеты поставят это всё в свои бюджетные росписи, потому что, не внеся изменения, ты закупку объявить не можешь. После внесения изменений план-график должен две недели «отвисеться». Дальше ты формируешь конкурсную документацию. Если у тебя хотя бы на рубль цена контракта будет отличаться, надо опять менять план-график. Он должен снова две недели «отвисеться». В результате, если мы все, уработавшись, правильно все эти «квесты» выполним (а там в конце ещё оспаривание ФАС всегда происходит), мы контракты по региональным деньгам получим в конце июня, по муниципальным — в конце июля. И потом будем настигать строительно-ремонтный сезон. А поскольку соглашения у нас однолетние, в декабре мы начнём этот путь снова.

На словах про ФАС зал начал аплодировать. Социальный вице-премьер Татьяна Голикова откровенно смеялась. Медведев, впрочем, тоже сдержанно улыбался.

«Мы можем этих целей достичь значительно быстрее, если несколько повысим гибкость этого законодательства, — продолжил Решетников. — Сейчас такой запрос есть, и мы бы на него аккуратно заявились». Снова смех в зале, и снова дружные аплодисменты.

«Я правильно понимаю, что вас больше всего беспокоит темп реализации?» — уточнил «сосед по президиуму», ректор Московской школы управления «Сколково» Марат Атнашев.

«Ну да, — ответил Решетников, — потому что в конце концов всё падает на того самого Васю внизу, кто этим всем занимается. Надо и текущую деятельность поддерживать, и проекты и так далее. Очень много операционной деятельности, которую можно оптимизировать».

После этого Корженевский обратился к Медведеву, уточнив, как будет распределяться ответственность за реализацию нацпроектов между Федерацией и регионами. «Ответственность будет на тех, кто говорит, что «должно отвисеться», — лаконично ответил премьер-министр.

Фото: Константин Долгановский

Кстати, на следующий день, 15 февраля, в рамках совещания с губернаторами Медведев, по сути, согласился с Решетниковым по поводу изменения системы предоставления субсидий для регионов. «Бизнесу нужна предсказуемость, чтобы эффективнее планировать работу, инвестировать и расширять мощности. Для этого нужно долгосрочное финансирование от заказчиков, которыми выступают региональные и муниципальные власти. Причём это не на год, конечно, а на тот срок, на который выдаются субсидии из федерального бюджета. Затем требуется их переподтверждать, что усложняет работу регионам и бизнесу. Давайте обсудим возможность перенастройки системы предоставления бюджетных средств», — заявил Дмитрий Медведев.

«Никто не знает, что будет с теми, кто выступил»

Накануне этого панельного заседания Максим Решетников выступил на сессии «Национальные проекты и регионы: главные вопросы в начале пути». Федеральные эксперты и главы регионов обсудили, насколько реализуемы показатели нацпроектов и хватает ли у регионов ресурсов и свободы, чтобы принимать решения для достижения поставленных целей.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин сообщил, что они ставили каждому региону такие задачи, чтобы в целом рост российской экономики был выше общемирового уровня. После этого министр предложил дать слово губернатору Пермского края, чтобы тот мог первым рассказать о показателях нацпроектов в своём регионе. Но модератор встречи, глава комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров решил сначала разобрать другой регион. «Я впервые вижу, что кто-то смог договориться с Максимом Решетниковым. Мы в порядке эксперимента его тоже послушаем, но потом», — настоял он.

Когда губернатору Пермского края всё-таки дали микрофон, он заявил, что показатели не кажутся невозможными, если понимать, как их достичь. «Вначале, когда нам спустили показатели снижения смертности от онкологии и кардиологии, их достижение казалось невозможным. Но потом Минздрав РФ начал работать с регионами, расписал все программы и мероприятия, и стало понятно, что задачи хоть и сложные, но вполне решаемые», — отметил глава Прикамья.

Максим Решетников также сообщил, что сейчас на примере Пермского края разрабатывают программу по достижению тех или иных показателей в экономике, чтобы каждый регион мог примерить её на себя и понять масштаб задач, которые перед ним стоят. «Нам нужно переходить от пустого иногда обсуждения «Кому и сколько отмерить в граммах?» к вопросу «Откуда мы всё это будем брать?» — пояснил он.

В конце панельной сессии модератор попросил прощения у губернаторов, которым так и не дал слово. «Но знайте, что я вас не обделил, а пожалел. Потому что никто не знает, что будет с теми, кто выступил», — пошутил он.

Пермский край первым из регионов России запустит собственный экспортный акселератор, направленный на усиление экспортного потенциала компаний региона, заявил Максим Решетников во время выступления на дискуссии «Экспортный акселератор. Учимся торговать глобально». По словам главы Прикамья, предполагается, что в акселераторе примут участие порядка 50 предприятий, а порядка 30 из них дойдут до конца.

«Мы существенно доработали образовательную программу. К федеральной программе мы добавили вопросы, связанные с позиционированием на мировых рынках, определением некой экспортной стратегии. За основу мы взяли очень эффективную израильскую программу, когда бизнес удваивается за три года, и на её основе построили свою модель. Свою программу планируем комбинировать с федеральными и ре-

гиональными мерами. Если модель будет успешной, предложим её к масштабированию», — поделился региональным опытом Максим Решетников.

Меморандумы о взаимодействии

«Метафракс» станет единственным производителем параформа в России

Состоялось подписание меморандума о взаимопонимании в отношении заключения специального инвестиционного контракта (СПИК) между Пермским краем и ПАО «Метафракс». Документ подтверждает готовность предприятия возвести новое производство параформа на территории Пермского края. С пуском установки пермский «Метафракс» станет единственным производителем параформа в России. Мощность агрегата составит 30 тыс. т в год. Также инвестиционный проект предполагает строительство установки по производству формальдегида мощностью 180 тыс. т в год. Общий объём инвестиций — 5,2 млрд руб. По словам генерального директора «Метафракса» Владимира Даута, в настоящее время параформ в России не производится и импортируется из Европы и Китая. «Строительство установки в ПАО «Метафракс» позволит компании полностью обеспечить отечественных потребителей и снизить зависимость от импорта. Часть продукции будет поставляться на экспорт», — добавил Владимир Даут.

«Экспортно ориентированное производство — это то, к чему мы стремимся сейчас во всех областях, в том числе и в сфере химической промышленности. Инвестиционный проект по производству параформальдегида и формалина, который будет реализован в Пермском крае, позволит производить суммарно 210 тыс. т готовой продукции в год», — отметил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

В Прикамье создадут комплексную инфраструктуру для развития высокотехнологического бизнеса

Помимо этого, в рамках дорожной карты (она также была подписана на форуме) зафиксированы конкретные мероприятия по развитию инновационных проектов и реализации Национальной технологической инициативы (НТИ) в регионе. В частности, предполагается провести заседания топ-менеджеров технологических компаний, вузов, научных институтов Пермского края с участием представителей РВК, создать корпоративные акселераторы для проектов НТИ, возможно, с использованием методологии акселератора GenerationS. Кроме того, предполагается создание венчурного фонда трансфера технологий для поддержки проектов НТИ от Пермского края и, возможно, от других субъектов ПФО. Ожидается, что в течение трёх лет в регионе будет создано более 40 технологических проектов по приоритетным направлениям НТИ, в том числе не менее трёх компаний с ежегодной выручкой более 500 млн руб.

«В Прикамье будет создана комплексная инфраструктура для развития высокотехнологического бизнеса — от венчурных инструментов финансирования до акселерационных программ и образовательных мероприятий. Кроме того, компании Пермского края получат единую «точку входа» для включения в сообщество НТИ и доступа к федеральным механизмам поддержки», — заявил генеральный директор РВК Александр Повалко.

ВТБ профинансирует создание в Перми автоматизированной линии глубокой переработки пластика

Заместитель президента — председателя правления банка ВТБ Денис Бортников и генеральный директор ООО «Упакс-Юнити» Александр Долгополов в присутствии губернатора Пермского края Максима Решетникова подписали соглашение о финансировании инвестиционного проекта по созданию в Перми автоматизированной линии глубокой переработки полиэтилентерефталата и производства жёсткой упаковки для пищевых продуктов. ВТБ предоставит предприятию банковскую гарантию исполнения обязательств на сумму 578 млн руб. в адрес федерального Фонда развития промышленности, частично профинансировавшего проект. Также банк открывает компании кредитную линию на 477 млн руб. на приобретение оборудования. Создаваемая в рамках проекта производственная линия станет первой в мире, охватывающей полный цикл — от сортировки и глубокой переработки вторичного сырья до производства готовых изделий. Проект входит в число приоритетных в Прикамье, общая сумма инвестиций составляет 1,2 млрд руб.

Пермский край и Российский фонд прямых инвестиций договорились о сотрудничестве

На форуме было подписано соглашение о взаимодействии с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), предполагающее сопровождение фондом и регионом инвестиционных проектов иностранных компаний на территории Прикамья. Приоритетными сферами инвестирования для РФПИ в 2019 году станут технологический сектор и, в частности, телемедицина. Помимо этого, рассматривается возможность инвестирования в рынок отечественного образования, в том числе онлайн-обучение. В ближайшие два года фонд намерен увеличить инвестиции почти в четыре раза — до 60 млрд руб.

Руководитель Центра привлечения инвестиций в регионы РФ Александр Малах заявил, что в крае «довольно развитая экономика, которая достойна гораздо большего потока инвестиций». «Мы с губернатором довольно чётко обрисовали наши перспективы, нашли точки соприкосновения, договорились, что я в течение месяца приеду в Пермь. К этому времени ваши коллеги подготовят целый набор проектов, реализацию которых можно обсуждать. Я считаю, что один-два больших проекта найдём», — заявил Малах. Он заверил, что, если в крае появится иностранный инвестор, РФПИ совершенно безвозмездно будет его сопровождать. «Даже если мы не будем с ним соинвестировать, мы готовы помогать инвестору ориентироваться в сложном федеральном пейзаже», — отметил Александр Малах.

ФРИИ и технопарк «Морион Digital» стали партнёрами в развитии экосистемы предпринимательства

Двустороннее соглашение о сотрудничестве подписали пермский технопарк в сфере высоких технологий «Морион Digital» и Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ). Стороны договорились содействовать развитию технопарка посредством проведения совместных мероприятий. Среди них — формирование и воспроизводство запроса на инновации со стороны корпораций, экспертная оценка стартапов и ранжирование под запрос компаний, отбор наиболее перспективных проектов с высоким потенциалом коммерциализации для реализации в рамках технопарка «Морион Digital», формирование пула инвесторов.

«Наш альянс — это огромный шанс создать в Перми площадку роста. У нас амбициозные планы. В технопарке «Морион Digital» мы намерены сконцентрировать большое количество инновационных, телеком- и IТ-компаний. Планируем создать аналог московского ФРИИ, чтобы здесь, в Перми, можно было получить поддержку, необходимые знания для реализации своих проектов, финансирование и, что самое главное, выход на рынки», — пояснил учредитель «Морион Digital» Андрей Кузяев.

Пермский край поделится с Якутией лучшими IT-практиками

Подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Пермского края и правительством Республики Саха (Якутия) в области поддержки инноваций и цифрового развития. Прикамье безвозмездно передаёт Якутии наработки по порталу «Управляем вместе» и Центру организации закупок. Ранее цифровые системы были предоставлены Пермскому краю правительством Москвы, после чего были доработаны с учётом муниципальной специфики. Это, кстати, пример того самого регионального обмена лучшими IT-практиками, о котором шла речь на «цифровом» форуме в Пермском крае в конце января.