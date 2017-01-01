ЧОП его знает Власти Перми расширят кластер безопасности ещё на два района

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Запущенный в 2018 году в Дзержинском районе кластер безопасности будет распространён и на другие районы Перми. Комплексный подход к обеспечению безопасности позволяет более эффективно взаимодействовать с охранными организациями и сокращает время прибытия группы быстрого реагирования, указывают представители сферы образования. Эксперты считают, что принцип обслуживания одного кластера одной охранной структурой совершенно правильный: в совокупности факторов это играет решающую роль в случае возникновения угрозы безопасности учащихся и педагогов.

Система безопасности в школе «Мастерград» способна распознать человека по принципу «свой — чужой» и не пустить внутрь

Фото: Павел Шатров

О том, что краевые власти будут тиражировать экспериментальный проект по созданию кластера безопасности школ и детских садов, сообщил на минувшей неделе в интервью ТАСС губернатор Пермского края Максим Решетников. «Мы в экспериментальном режиме летом взяли кластер школ и детских садов и изменили несколько моментов (в области безопасности. — Ред.). В любом случае это ощутимо другой уровень безопасности. Сейчас стоит вопрос о тиражировании проекта. Наш следующий этап — включение краевых учреждений, чтобы больница или поликлиника, работающая в этом квартале, охранялась той же охранной компанией, которая работает в микрорайоне», — отметил глава Прикамья.

В городском департаменте образования пояснили, что новые кластеры безопасности появятся к началу учебного года в двух районах Перми — Индустриальном и Мотовилихинском. «В весенний период будет проводиться обследование образовательных объектов, после чего будут определены объёмы финансирования. Летом пройдут конкурсные процедуры и дооснащение систем безопасности. При этом на данный момент рассматриваются варианты внедрения кластерного подхода во всех объектах образования», — уточнили в департаменте. Ещё один кластер безопасности должен появиться в Свердловском районе, но дата его создания пока не определена.

Обеспечивать «физическую» безопасность кластеров будут частные охранные предприятия, расположенные в непосредственной близости от кластера, по принципу «один кластер — один ЧОП». Это обусловлено необходимостью оперативного реагирования при возникновении в образовательном учреждении какой-либо угрозы. В случае чрезвычайной ситуации сигнал поступает напрямую в единую дежурно-диспетчерскую службу посредством тревожной сигнализации. Также возможен вызов сотрудников вневедомственной охраны войск нацгвардии РФ по Пермскому краю.

В настоящее время подобный кластер безопасности расположен в Дзержинском районе Перми. В него вошли четыре муниципальные школы (№55, 111, «Мастерград», «Мультипарк») и три детских сада (№203, 407, «Конструктор успеха»). Их охрану в настоящее время обеспечивает ООО ЧОО «Капитал СК». В этих образовательных учреждениях при прохождении через турникеты учащиеся и педагоги прикладывают электронную карту, одновременно охраннику на монитор выводится фото ребёнка или сотрудника. Кроме того, в школе «Мастерград» в тестовом режиме работает система FaceРass. Она запрограммирована на биометрические данные держателя карты и синхронизирована с видеокамерами, установленными на входе в школу. Таким образом, система способна распознать человека по принципу «свой — чужой» и не пустить внутрь помещения. В соответствии с новыми требованиями также создан единый центр хранения видеоданных. Установленные по периметру здания камеры способны автоматически определить проникновение на территорию посторонних и передать информацию об этом специальным службам.

«По результатам работы кластера в этом учебном году будет дано заключение о его эффективности», — говорят в департаменте образования администрации Перми.

Эксперты, впрочем, положительно оценивают новую систему охраны. «Теперь мы знаем, что обслуживание всех образовательных учреждений кластера в правобережной части города находится в одних руках, это удобно. Охранная организация приезжает на вызов в течение одной-двух минут», — поясняет директор СОШ №111 Галина Мошева.

Работа с одним подрядчиком, соглашается заместитель директора по АХС школы №55 Галина Панина, позволяет образовательным учреждениям оперативно решать вопросы, связанные с безопасностью. «В здание школы все дети проходят только по электронным пропускам. Мы установили калитки с видеодомофоном, с 20 до 48 штук увеличили количество видеокамер. Изображение с видеокамер выводится на экран моего мобильного телефона. В любое время суток я или другой сотрудник школы можем отследить текущую ситуацию и в случае необходимости выехать на место», — говорит Галина Панина.

Заместитель директора по административно-хозяйственной части МАОУ «СОШ «Мастерград» Максим Коряков отмечает, что за всё время обслуживания к охранной организации не было никаких нареканий: в рамках плановых учений группа быстрого реагирования прибывала на место в течение двух-трёх минут после вызова.

ЧОП в перспективе будет более эффективно действовать в случае возникновения угрозы безопасности учащихся, считает депутат Пермской городской думы Павел Фадеев. «Они знакомы с персоналом, детьми, знают план школы, территорию и расположенные на ней здания, знают наиболее короткие подъездные пути, то есть всё то, что в конкретной ситуации может сыграть решающую роль», — отмечает эксперт.

В то же время, по мнению Павла Фадеева, для наиболее эффективной работы охранных фирм должен быть соблюдён и ряд определённых условий. «Необходимо понимать, насколько та или иная служба безопасности в состоянии обеспечить решение поставленных перед ней задач, обладает ли она необходимым материальным и кадровым ресурсом: подготовленными людьми, качественной аппаратурой, которая минимизирует время прохождения сигнала вызова, современным автопарком. Пермские ЧОПы более-менее (если на данный момент оценивать качество предоставляемых ими услуг) способны обеспечить решение тех задач, которые ставятся перед ними», — резюмировал депутат.

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