Конденсат искусства и науки В Перми впервые прошёл фестиваль-финисаж Art&Science Fest

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Музей современного искусства PERMM на прошлой неделе, 8 и 9 февраля, отметил финал международного выставочного art&science-проекта куратора Дмитрия Булатова «Новое состояние живого». Фестиваль популярной науки и искусства Art&Science Fest прошёл на площадке завода им. Шпагина. Непривычный формат финисажа объединил в себе лекции о цифровом искусстве, мастер-классы для детей, концерт, кинопоказы, маркет и перформансы.

Живые скульптуры художника и перформансиста Романа Ермакова, кажется, удивили всех

Фото: Алёна Ужегова

Первый день фестиваля начался с показа программы Международного фестиваля сверхкороткого фильма Extra Short Film Festival. В зоне кинотеатра представили лучшие одноминутные фильмы фестиваля за всю его 13-летнюю историю. Куратором показа выступил организатор и директор фестиваля, художник, участник первого состава скандальной арт-группы «Синие носы» Дмитрий Булыгин.

Позже под диджейский сет Анастасии Панихиной гости расслабленно прогуливались по рынку еды, книг, дизайнерских аксессуаров и сувениров. Завершить рабочую неделю на заводе им. Шпагина пришла в основном молодёжь. Возможно, это связано с тем, что ключевым событием стал концерт российской группы «Обе две», которая презентовала новую программу «План побега».

Фото: Константин Долгановский

В этот же вечер состоялось открытие выставки подростков «ЛИСИМСНИИ». Ребята изучали музейное пространство, посетителей и их реакции на искусство. На выставке участники музейного проекта «За пartой» представили сублимацию искусства и науки, внешне решённую как арт-объект, а по сути — полноценное социологическое исследование. Так, зрители выставки увидели цвет глаз, которыми обычно смотрят на музейные экспонаты, услышали и увидели реплики посетителей, превращённые в графические изображения.

Во второй день в качестве экспертов для обсуждения цифрового искусства, «глубоких медиа» и высоких технологий были приглашены независимый куратор Антонио Джеуза, медиа-поэт, исследователь языкового медиа-искусства Наталья Фёдорова, художники Владлена Громова и Артём Парамонов. На лекциях они рассказали об истории и концепции машин в искусстве, влиянии цифровых технологий на художников и их произведения.

На площадке завода им. Шпагина был организован маркет, прошли мастер-классы и лекции

Фото: Константин Долгановский

Пока взрослые занимали головы вопросами «сотрудничества» искусства и науки, дети творили в научных мастерских. Свои площадки на фестивале представили «Чердак» музея PERMM, детский технопарк «Кванториум Фотоника», парк научных развлечений и школа дизайна «Точка». Под руководством педагогов дети создавали 3D-модели, примеряли очки виртуальной реальности, визуализировали свои переживания в специальных блокнотах. Маленькие учёные стали сотрудниками настоящей «Лаборатории фантастических исследований». Они участвовали в арт-экспериментах и исследованиях, работали с фантастическими гипотезами и абсурдными идеями, заново знакомились с миром и даже изобретали свой собственный.

Фантастические живые скульптуры художника и перформансиста Романа Ермакова, кажется, удивили всех. Похожие на экзотических гусениц ядовитых расцветок, они двигались под иноземную музыку. Вечером человеческие силуэты костюмов скрыла темнота, и перформанс выглядел изящнее дневного арт-сеанса.

Ключевым событием первого дня фестиваля стал концерт группы «Обе две»

Фото: Константин Долгановский

Завершился фестиваль науки и искусства российской премьерой фильма «Небеса + Земля + Джо Дэвис». Фильм посвящён легендарной фигуре в области искусства и науки художнику Джо Дэвису. В 2012 году фильм стал призёром кинофестиваля независимого кино Sundance Film Festival. Модератором обсуждения выступил исследователь и куратор art&science и «глубоких медиа», куратор выставки «Новое состояние живого» Дмитрий Булатов. Закрытие фестиваля прошло с сюрпризом. Красок в субботний вечер добавило выступление группы Babakaband во главе с музыкантом Антоном Рипатти.