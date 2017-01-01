Компрос, ты ли это? Власти Перми представили планы по реконструкции Комсомольского проспекта

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В администрации Перми 5 февраля состоялось обсуждение проекта реконструкции одной из главных городских артерий — Комсомольского проспекта. Предполагается, что приоритет на Компросе будет отдан пешеходному движению, троллейбусы заменят автобусами, количество парковочных мест сократят на 20%, а на месте неиспользуемой части Комсомольской площади создадут сквер. Всё это планируется сделать к 2023 году, когда Пермь будет отмечать 300-летний юбилей. Но остаются и открытые вопросы: например, как пешеходы будут пересекать наиболее оживлённые перекрёстки — с ул. Революции и с ул. Ленина, где простыми «зебрами» не обойтись, а также как именно будут выглядеть фасады домов вдоль проспекта.

На Комсомольской площади будет создан парк с дорожками, лавочками и насаждениями

Единый стиль

Мероприятие, участниками которого стали представители администрации Перми, проектировщики и депутаты городской думы, стало логическим продолжением двух заседаний Градостроительного совета, которые прошли в августе и октябре прошлого года.

«На заседаниях градсовета мы обсуждали концепцию комплексного благоустройства Комсомольского проспекта. Сейчас у нас есть проект, есть слайды его визуализации, фотофиксация текущего положения дел и представление о том, как будут выглядеть некоторые части проспекта. Основная идея — создание комфортных условий для пешеходов, а также возвращение проспекту исторического вида, который был заложен ещё в конце 1950-х годов. Поэтому мы хотим не просто восстановить внешний вид улицы, а вдохнуть в неё новую жизнь. Предполагается, что весь проспект будет выполнен в едином стиле, с одинаковым освещением, малыми архитектурными формами, остановками общественного транспорта, тротуарной частью», — отметил глава Перми Дмитрий Самойлов.

По словам градоначальника, сейчас пешеходам приходится переходить от одного квартала проспекта к другому через поперечные улицы с нарушением правил дорожного движения. Этого быть не должно.

Глава города и проектировщики заявили, что и без грядущего юбилея города одна из главных улиц Перми требует серьёзных изменений: в некоторых местах узкие тротуары, сумбурная парковочная система, насаждения и газоны во многих местах уже совершенно непрезентабельны или отсутствуют. Ну а про практически полное отсутствие стиля уже говорилось неоднократно.

Октябрьская площадь — и автомобилистам, и пешеходам

Согласно презентации проекта планируется, что Октябрьская площадь будет включена в пешеходную часть. Для этого её центральный отрезок будет вымощен гранитом того же цвета, что и остальная часть аллеи, чтобы пешеходы издалека могли сориентироваться и понять, что идут именно по пешеходной части. На границах с проезжей частью «пешеходка» будет отделена делиниаторами — малыми мобильными архитектурными формами, которые можно оперативно демонтировать (например, в этой роли часто выступают клумбы). Такое решение не ноу-хау для этого места — в 1980-е годы аллея подобным образом уже продлевалась.

Троллейбусы заменят на автобусы

«Я помню то решение, оно вызвало тогда большой интерес и у жителей, и у гостей», — вспомнил депутат Пермской городской думы Василий Кузнецов.

Кроме того, пешеходная «линия» будет одной высоты с проезжей частью. Это сделано для того, чтобы можно было оперативно подготовить площадь к массовым мероприятиям, например к парадам или демонстрациям.

При этом парковка на площади не ликвидируется, но переносится ближе к корпусу ПНИПУ.

Полная замена плитки

На аллее и на части тротуаров плиточное мощение будет заменено гранитным. По словам генерального директора проектной организации ООО «СТ Центр» Алексея Котова, это предложено сделать из-за долговечности гранита, а также для единого стилевого оформления пешеходных зон. Гранитное мощение на аллейной и тротуарной части предполагается двух видов — 100 х 100 мм

и 300 x 600 мм.

«Гарантийный срок службы плитки составляет несколько лет. Потом её всё равно пришлось бы заменить. Гранит же куда более долговечен. При этом отмечу, что на плитку, которая портит летнюю обувь, особо жалуются девушки. С гранитом таких проблем меньше. Новое покрытие будет стилистическим продолжением всей концепции проспекта», — пояснил Котов.

Так будет выглядеть пешеходный бульвар с гранитной плиткой

Аллею ждёт замена чугунных решёток новыми, но в историческом виде, а также замена старых деревьев и кустарников более приспособленными к уральским морозам видами. Обновится освещение в едином стиле (высотой 4 м на аллее и 11 м на тротуаре), пройдёт наполнение малыми архитектурными формами.

«Так называемый Тихий Компрос мы совместно с МКУ «Институт территориального планирования» решили по форме и содержанию оставить таким, как сейчас. Единственным изменением помимо покрытия станет организация небольших детских площадок», — отметил Алексей Котов.

Аллея соединится воедино «зебрами»

Части пешеходной аллеи будут соединяться между собой «зебрами» на перекрёстках. Для удобства пешеходов левые повороты для транспорта будут организованы не на каждом пересечении, а «раз в два квартала». Причём в обе стороны, но не пересекаясь между собой. Таким образом, водители, едущие с противоположной стороны, смогут повернуть налево кварталом ниже.

Как уточнил руководитель Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис, на светофорах планируется добавить дополнительную фазу поворота налево.

«Если человеку необходимо повернуть налево, например на ул. Советскую, то он сможет доехать до перекрёстка с ул. Петропавловской, развернуться там и заехать на ул. Советскую. Такими парами перекрёстков Советская — Петропавловская, Луначарского — Екатерининская, Революции — Краснова планируется организовать движение», — отметил Максим Кис.

Но тут же закономерно встал вопрос о двух перекрёстках: с ул. Революции, по которой запустят трамваи, и с ул. Ленина рядом с ЦУМом. Сразу несколько специалистов заявили, что эти участки в плане организации непрерывного пешеходного движения — проблемные, потому что они максимально загружены транспортом, и организация «зебр» на них может привести к транспортному коллапсу.

В итоге этот вопрос был отправлен на дополнительную проработку.

Прощайте, троллейбусы

На совещании также обсудили решение заменить троллейбусное сообщение автобусным. Произойдёт это поэтапно и не в ближайший год. У такого решения есть несколько причин: меньшая маневренность и скорость движения троллейбусов, низкая надёжность вследствие их зависимости от контактной сети, высокие расходы на содержание и ремонт инфраструктуры и др.

«Этот вид транспорта экономически невыгоден. Сначала мы планируем прекратить троллейбусное движение на участке от ул. Ленина до ул. Монастырской, то есть закрыть те маршруты, которые идут на вокзал Пермь I, затем постепенно прекратить троллейбусное движение по всему Комсомольскому проспекту. Троллейбусы будут заменены автобусами», — отметил заместитель главы администрации Перми Анатолий Дашкевич.

Меньше парковок

Количество парковочных мест вдоль проспекта предлагается сократить на 20%. Это будет сделано для удобства пешеходов, но есть и чисто практическая причина: все надземные коммуникации планируется убрать под землю, для этого тротуары с технической зоной необходимо расширить до 6 м.

Компенсировать это планируется парковкой на Октябрьской площади и организацией большого подземного паркинга на 1200 мест на территории МФЦ рядом с эспланадой (на месте бывшей кондитерской фабрики), строительство которого тоже запланировано к 2023 году.

Сквер на Комсомольской площади

Главным сюрпризом для участников дискуссии (все остальные вопросы в той или иной степени были затронуты ранее) стала полная реконструкция неиспользуемой части Комсомольской площади, а именно участка внутри кругового движения напротив здания ГУ МВД России по Пермскому краю. Фактически участок превратится в парк с дорожками, лавочками и насаждениями.

«Вот эта идея крутая. Просто супер!» — практически одновременно заявили депутаты гордумы Василий Кузнецов и Арсен Болквадзе.

Идея в целом была полностью поддержана всеми без исключения — в городе появится ещё один сквер, а значит, и место притяжения горожан.

«На этом участке для транспорта не будет никаких дополнительных ограничений. Выигрывают и пешеходы. Кроме того, предлагаем перенести трамвайную остановку прямо на площадь для удобства пассажиров», — добавил Максим Кис.

Итоги

Несмотря на ряд принятых решений, многие важные вопросы пока остаются открытыми, и к ним будут возвращаться. Это, в частности, вопросы о том, как будет организовано пешеходное движение на перекрёстках с ул. Революции и ул. Ленина, как будут выглядеть фасады зданий вдоль проспекта и где будет устроена велодорожка. По этим вопросам будут проведены отдельные совещания и презентации.

Отметим, что в этом году начнутся работы на участке от ул. Монастырской до ул. Пермской. Реализацию следующего этапа (участок от ул. Пермской до ул. Революции) предполагается начать в 2020 году. К 300-летию города планируется полное обновление Компроса.

Окончательная стоимость всех работ будет определена после утверждения полного плана реконструкции. На августовском заседании градсовета Дмитрий Самойлов называл ориентировочную стоимость — от 900 млн до 1,5 млрд руб.