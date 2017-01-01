Как подделка в колесе Пермские товаропроизводители проигрывают борьбу с контрафактом и терпят миллионные убытки

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На российском рынке неуклонно растёт количество контрафакта. Несмотря на все усилия товаропроизводителей по защите своей продукции, подделок меньше не становится, а точный объём контрафакта, «вращающегося» на внутреннем рынке, неизвестен. По мнению экономистов, на этот процесс оказал влияние начавшийся в 2014 году экономический кризис. По количеству контрафакта Пермский край мало чем отличается от других регионов, где проблема борьбы с незаконным товаром обозначена так же остро. Более того, подделывают не только продукцию известных марок, но и пермские товары

Количество контрафакта в России неуклонно растёт последние несколько лет. В конце января Федеральная таможенная служба РФ привела статистику, согласно которой в 2018 году таможенниками было выявлено 16,2 млн единиц контрафактной продукции (превышает показатель 2017 года на 6,1 млн ед.). Предметами правонарушений чаще всего являлись: этикетки (бирки), пищевые пакеты, автозапчасти, БАД, медицинские изделия, упаковочные материалы, алкоголь, парфюмерная продукция и товары лёгкой промышленности. Сумма предотвращённого ущерба правообладателям составила 6,8 млрд руб. (в 2017 году — 4,5 млрд руб.).

«Оценки масштабов распространения подделок среди участников рынка сильно варьируются в зависимости от товарной категории — от 1—2 до 45%, составляя в среднем около 10—12%. Наблюдаемый разброс оценок объясняется и тем, что никто не обладает надёжной информацией о реальных масштабах незаконного оборота, поскольку располагаемые инструменты измерения позволяют это сделать лишь косвенно и приблизительно», — отмечают эксперты лаборатории экономико-социологических исследований (ЛЭСИ) НИУ ВШЭ и некоммерческого партнёрства «РусБренд».

Среди изъятого в 2018 году Пермской таможней контрафакта оказались часы известных марок (Pатеk Philippe, Montblanc, Hermes), продукция лёгкой промышленности (Adidas, Nike, Reebok), сигареты («Ява», «Оптима», Winston). Количество выявленных в прошлом году подделок снизилось (59 857 единиц в 2018 году против 97 287 единиц в 2017-м), но связано это с тем, что в 2017 году была обнаружена крупная партия контрафактного алкоголя на территории Пермского края и Удмуртской Республики, что составило более половины всего изъятого контрафактного товара, выявленного за год, отметили в пресс-службе Пермской таможни.

Между тем не только товары известных зарубежных и отечественных марок попадают в сферу интересов недобросовестных дельцов. Зачастую на полках магазинов можно встретить и продукцию пермских производителей, которая оказывается подделкой.

Производитель активированного угля и средств индивидуальной защиты АО «Сорбент» (с июля 2018 года входит в структуры ООО «Зелинский групп» наряду с АО «Тамбовмаш» и ОАО «ЭХМЗ им. Н. Д. Зелинского») также ведёт борьбу с контрафактом. Для этого Ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты (СИЗ) специально создала координационный совет по противодействию распространению контрафакта и фальсификата.

Объектами подделок, как правило, становятся противогазы, респираторы и защитные костюмы, пояснили в компании, отметив, что это обусловлено минимальными финансовыми затратами на изготовление поддельной продукции. «Речь идёт именно об изготовлении, а не о производстве: списанные противогазы (респираторы, защитные костюмы) с истекшим гарантийным сроком хранения перекрашиваются, перемаркировываются и с поддельными документами продаются потребителю», — заявил руководитель Координационного совета по противодействию распространению контрафактных и фальсифицированных СИЗ при ассоциации Сергей Масков. По его словам, себестоимость поддельного противогаза (в 85% случаев подделывают именно это изделие) не превышает 400 руб. за единицу, тогда как изготовленное на предприятии лицензированное изделие стоит в разы дороже. География распространения контрафакта довольно обширна: Москва, Санкт-Петербург, Новороссийск, Самара, Уфа, Владивосток, Хабаровск, Тюмень, Рязань, Приморск, Находка. В период с 2011 по 2018 год недополученная выгода АО «Сорбент» составила порядка 45 млн руб.

Служба безопасности АО «Пермский свинокомплекс» дважды (в 2014 и 2018 годах) выявляла на рынке продовольственных товаров в Перми контрафактную продукцию, рассказал коммерческий директор предприятия Александр Худяков. По его словам, подделкой оба раза становились мясные консервы «Свинина тушёная», ГОСТ. «Товар имел видимые признаки кустарного производства: банка жестяная (выпускаемая АО «Пермский свинокомплекс» — алюминиевая), тонкая, с другими рёбрами жёсткости. Отличается и шрифт штампа на крышке. Этикетка контрафакта закатана под крышку. Это значит, что консервы не готовили в закатанной банке на специальном оборудовании, а варили в каких-то непонятных условиях и уже после этого закладывали в банку и закатывали», — пояснил Александр Худяков. При этом сотрудникам службы безопасности АО «Пермский свинокомплекс» так и не удалось найти ни изготовителя, ни поставщика поддельной продукции.

Факты подделки своей продукции в течение последних пяти лет подтверждает и один из крупнейших производителей кабеля в России и Европе ООО «Камский кабель». Количество контрафакта неуклонно растёт, и компания в последние годы активизировала борьбу с фальсификатом, пояснил заместитель генерального директора ООО «Камский кабель» Андрей Исаченко. Этим, по его словам, занимается целый ряд структурных подразделений предприятия: специалисты служб качества, главного технолога, безопасности, юристы.

«Чаще всего контрафакт обнаруживается в сегменте розничных товаров и в строительной сфере. Это низковольтные кабели и силовые провода, которые приобретают частные лица либо используют в своей работе строительные организации. По нашим оценкам, в некоторых сегментах уровень фальсификата кабелей и проводов в Пермском крае достигает 80%. Значительная доля фальсификата также является контрафактом», — говорит эксперт.

Одной из мер, направленных на борьбу с поддельной продукцией, «Камский кабель» считает введение единого стандарта маркировки кабельной продукции, а также внедрение механизма движения готовой продукции от производителя до конечного потребителя

с использованием технологии блокчейн.

Заместитель министра промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Владислав Тонков заявил, что по количеству контрафакта Пермский край мало чем отличается от других регионов, где проблема борьбы с незаконным товаром обозначена так же остро. По его словам, сейчас в различных отраслях промышленности наличие контрафактной продукции составляет от 5 до 30%.

Для решения этого вопроса в крае создана и действует региональная межведомственная комиссия по противодействию незаконному обороту поддельной продукции, куда входят представители власти, органов внутренних дел, контрольно-надзорных органов, Торгово-промышленной палаты, инспекции ростехрегулирования. Каждый конкретный случай обращения со стороны предпринимательского сообщества, предприятий выносится на комиссию. Например, в 2018 году на повестке была ситуация с незаконным оборотом контрафактной кабельной продукции (ООО «Камкабель») и высоковольтных электроизоляторов (ООО «Элиз»). «Проблемы, с которыми сталкивается бизнес, могут быть совершенно разными, но в рамках совместного взаимодействия мы, как правило, находим пути их решения», — отметил Владислав Тонков.