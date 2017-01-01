Самопрезентация культуры Союз театральных деятелей и Пермский музыкальный колледж выступили в качестве издателей

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В самом конце 2018 года появилось несколько книг, которые нельзя проигнорировать, если следить за событиями в пермской культуре; — хотя бы потому, что обе книги, о которых пойдёт речь, достойны того, чтобы у них было продолжение.

Строго говоря, первый в новой истории издательский проект Пермского музыкального колледжа — это не совсем книга. Даже название не книжное: «95. Пермский музыкальный колледж». Понятно, что издание посвящёно «без пяти столетию» учебного заведения.

Большой буклет, который в колледже предпочитают называть «альбомом», сделан по-юбилейному эстетично: эксклюзивный дизайн Елизаветы Талавиры, дорогая бумага, безупречная полиграфия от «Астера». Много фотографий — архивных и современных. Впрочем, современность здесь важнее истории, потому что цель буклета — презентация возможностей колледжа. Здесь подробно рассказывается обо всех отделениях и специальностях, об изучаемых предметах, об уважаемых педагогах и прославившихся выпускниках. Знатоки музыки с удовольствием увидят на страницах портреты и высказывания дирижёра, лауреата «Золотой маски» Дмитрия Волосникова, скрипача Андрея Кудрявцева, певицы Елены Максимовой, альтиста Андрея Догадина, музыкального и театрального критика Ларисы Барыкиной и других достойных людей, чья профессиональная история началась с Пермского музыкального колледжа.

Несомненно, для учебного заведения это издание — серьёзный и небанальный поступок, но это лишь слабый намёк на то, что можно было бы сделать… И, возможно, удастся сделать в рамках празднования 100-летия колледжа. Так и видишь настоящую книгу, где вместо сухих текстов с бесконечными перечислениями фамилий и инициалов и многочисленных дежурных фотографий, где преподаватели такой-то кафедры стоят по струночке в два ряда, появятся живые воспоминания, портретные зарисовки, сохранившие обаяние героев, забавные истории из прошлого замечательного училища и блестящие авторские тексты, им посвящённые. Даже здание, в котором колледж разместился — памятник истории и архитектуры — достоин особого разговора.

Если нынешний юбилей колледжа — «без пяти столетие», то и буклет — «без пяти книга».

* * *

Сборник статей «Перекличка театральных эпох», изданный Пермским отделением Союза театральных деятелей России к 70-летию фестиваля-смотра «Пермская театральная весна», казалось бы, вполне даже книга — довольно толстая, содержательная, основательная… Но и она, если разобраться, является заявкой на нечто большее.

Составители Софья Ляпустина и Галина Куличкина взялись собрать критические статьи, прослеживающие путь, пройденный театрами Пермского края за 70 лет, — именно столько лет существует ежегодный смотр-конкурс спектаклей театров региона «Пермская театральная весна». Основать такой смотр в 1948 году — это было, как выразилась на презентации книги заместитель председателя Пермского отделения СТД Софья Ляпустина, круто! Да и сейчас проводить его совсем непросто, ведь, чтобы конкурс держал высокую планку, каждый год приходится приглашать иногородних критиков-экспертов, которые отсматривают по 40-50 спектаклей, ездя по всем театральным городам Пермского края.

В 1996 году к «Театральной весне» присоединилась «Волшебная кулиса» — фестиваль лучших спектаклей Пермского края, который в этом году с 17 по 25 ноября пройдёт в 15-й раз.

Сборник театральных рецензий, интервью и других газетных и журнальных материалов, изданный СТД, позволяет оценить разнообразие, объём, а в некоторых случаях и качество театральной жизни в Пермском крае более чем за полвека. Такое издание — отличное начало российского Года театра в регионе.

Но книга могла бы быть гораздо представительнее и ярче, если бы не банальные материальные трудности. СТД получил грант программы краевого минкульта «Пермская библиотека», но, если бы не финансовая помощь предпринимателя Юрия Торохова — бывшего театрального деятеля и кинорежиссёра, то пришлось бы делать мягкий переплёт, и книга долго не прожила бы.

Изучая содержание сборника, чувства испытываешь сложные. Те, кто знает театральную жизнь Перми и более-менее следит за публикациями в СМИ, не может не задаваться вопросами: «Почему выбрали именно этот спектакль, а не тот?», «А почему именно эту рецензию, а не другую?», «А почему рецензия на спектакль 1999 года идёт после рецензии на спектакль того же театра 2017 года?» — и ещё много «почему».

Главные «почему» вызывают сокращения, сделанные составителями в газетных, журнальных и интернет-текстах. Можно себе представить, насколько трудная задача была у Софьи Ляпустиной и Галины Куличкиной, понятно, что справиться с ней безупречно было попросту невозможно, и всё же некоторые вещи вызывают недоумение — так, есть настолько сокращённый текст, что из него выпало название рецензированного спектакля, и понять, о чём речь, можно только методом дедукции.

Всё это простительно: работа была нечеловеческая по объёму и при этом совершенно волонтёрская. И всё же, повторимся, нынешнее издание кажется лишь прообразом той солидной, тщательно подобранной и отредактированной энциклопедии театральной жизни Пермского края, какой достойна славная театральная история региона и какую, без сомнения, способно создать Пермское отделение СТД при наличии достаточного времени и средств.