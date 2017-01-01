Эликсир музыки В Театре кукол показывают «алхимический мюзикл»

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Сразу скажем, «Волшебный напиток» — это не самая сложная и яркая работа режиссёра Дмитрия Вихрецкого, однако даже там, где требуется сделать недлинный детский спектакль с простой моралью, худрук Пермского театра кукол проявляет изрядную изобретательность.

Спектакль по специально ин­сценированной сказке Михаэля Энде был поставлен к Новому году, собственно, когда и происходит действие «Волшебного напитка». Это зимняя история, которая честно отработала серию праздничных и послепраздничных показов и, думается, вернётся год спустя. Это отличная иллюстрация к тому, какой достойный результат можно получить, располагая небольшими материальными ресурсами при наличии достойных ресурсов творческих.

Всё в «Волшебном напитке» — эксклюзив: музыка (Никита Нефёдов), стихи (Сергей Плотов), хореография (Ирина Ткаченко, перешедшая в Театр кукол из Театра-Театра на постоянную работу). Как и положено в кукольном спектакле, главное достоинство — интересный визуальный ряд (художник — Олег Каторгин), который дал возможность Дмитрию Вихрецкому уже в который раз продемонстрировать отличное знание различных приёмов и технологий.

Думается, маленькие зрители уже и не догадываются, что были времена, когда кукольный спектакль подразумевал, что на сцене будут именно куклы и не будет людей. Эти времена давно прошли. В спектаклях Дмитрия Вихрецкого на сцене всегда присутствуют актёры. Злодеи «Волшебного напитка» Люциус Бельзедуб (Владимир Пенягин), Тирания Супербия (Виктория Лавренова) и Мортем Мокс (Андрей Тетюрин) — это люди-куклы (художник по костюмам — Илария Никоненко), сыгранные живыми актёрами, но в «кукольной», слегка утрированной манере, которая требует особого вкуса и чувства меры, чтобы изображение не превратилось в карикатуру.

Даже когда актёры водят кукол, они не прячутся за ширмой: какой смысл? Никто же всё равно не поверит, что куклы живые! Сделать их живыми — с характером и харизмой — это актёрская задача, которая вовсе не зависит от того, видно актёра или нет. Добрые герои сказки, волшебные животные, кот и ворон, — ещё одно тому доказательство. Управляя сложными куклами, актёры Сергей Гапоненко и Вениамин Смыков в то же время ещё и играют, что называется, по-взрослому, по-честному.

Это уже не первый музыкальный спектакль Вихрецкого в Перми, но по-прежнему кукольный мюзикл — это риск. О хорошем вокале пока здесь говорить очень рано, но художественный руководитель намерен всерьёз работать в этом направлении.

Волшебный мир в спектакле создаётся с помощью мультимедийных технологий. В «Волшебном напитке» лаборатория Бельзедуба и сказочный город создаются с помощью видеопроекции с четырёх экранов, и возникает идеальный эффект присутствия, особенно в лаборатории. Всё на видео живёт, движется: листаются книги на полках, зажигается огонь в спиртовках, разевает пасть чучело крокодила, размахивает крыльями летучая мышь... Эффект подчёркивается тем, что куклы — кот и ворон — разного размера: в лаборатории — большие, на просторах города — маленькие. Сразу появляется перспектива.

Недлинный, всего 50 минут, «Волшебный напиток» — хороший спектакль для специальных событий. 29 января его с удовольствием посмотрели гости юбилейного вечера благотворительного фонда «Деревня Светлая» — дети с особенностями развития. Хохотали!.. На следующий день спектакль стал главным событием творческого вечера актрисы Наталии Аникиной — одной из исполнительниц роли Тирании.