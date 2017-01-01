Кредиты от бедности Банки планируют и дальше увеличивать объёмы кредитования

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Итоги прошлого года позволяют говорить о новой волне кредитного бума. По данным Банка России за 11 месяцев 2018 года, объём розничного кредитования в Пермском крае увеличился на 37%. Эксперты объясняют такие показатели отложенным спросом на фоне экономического кризиса и прогнозируют, что в 2019 году динамику рынка будут ограничивать повышение коэффициентов риска по потребительским ссудам и рост ставок по кредитам. При этом на фоне сокращения реальных доходов люди, привыкшие к определённому уровню жизни, всё равно будут осуществлять крупные покупки за счёт заёмных средств.

Фото: Константин Долгановский

Саморазвитие и автомобили

Основными драйверами роста кредитования в 2018 году стали инфляция и реализация отложенного спроса на крупные покупки со стороны заёмщиков, считает Дмитрий Кочетков, директор территориального офиса Росбанка в Перми. Многие заёмщики долго откладывали крупные приобретения в активный период кризиса, опасаясь снижения дохода или потери работы.

Значительную роль, по мнению Кочеткова, сыграло также снижение ставок, продолжавшееся почти весь 2018 год. «Оно было обусловлено как объективными факторами, снижением рисковой составляющей заёмщика и стоимостью фондирования, так и высоким уровнем конкуренции за добросовестных клиентов», — отмечает эксперт.

По словам Натальи Ищенко, старшего вице-президента, директора департамента управления банковскими продуктами банка «Ренессанс Кредит», наиболее популярными видами кредитов в 2018 году по степени убывания были: нецелевые (потребительские) кредиты, автокредиты, кредитные карты и POS-кредиты (кредитование в точках продаж).

Интересно, что в потребительских предпочтениях жителей Пермского края в прошлом году наметились некоторые изменения. «В регионе увеличился спрос на кредиты для покупки абонементов в фитнес-центры, на обучение, на отдых и лечение, то есть на программы, связанные с саморазвитием. Традиционно высок был спрос на покупку автомобилей в кредит: в Пермском крае число клиентов, приобретающих автомобиль в салонах автодилеров с использованием кредитных средств, исторически превышает число покупателей, производящих оплату полностью за наличный или безналичный расчёт», — говорит Елена Гердт, директор Уральского округа Русфинанс Банка.

Сбавить темп

В наступившем году эксперты ожидают изменения рыночной ситуации. «Достаточно важным фактором позитивной рыночной динамики в недавнем прошлом была макроэкономическая стабилизация с некоторыми намёками на улучшение экономического положения населения. При этом стоит отметить, что развитие рефинансирования хотя и способствовало росту выдач, но, по сути, не повлияло на портфельную динамику в масштабах рынка. В 2019 году весьма вероятен переход рынка к замедлению роста», — считает Наталья Ищенко. По её свидетельству, в некоторых сегментах, таких как POS- и автокредитование, эта тенденция уже наблюдается.

Объёмы кредитования продолжат расти, но уже меньшими темпами, соглашаются и другие собеседники «Нового компаньона». По мнению Натальи Ищенко, при отсутствии резких экономических потрясений рыночный портфель розничных кредитов, возможно, прибавит в 2019 году 8—12%.

Более пессимистичную оценку высказывает Валентина Жильцова, бизнес-лидер банка «Открытие» в Пермском крае: «По инерции динамика роста ещё сохранится в первом-втором квартале. Затем рост ключевой ставки и реакция на него ключевых игроков рынка, а также экономическая ситуация приведут к тому, что во второй половине этого года роста кредитования мы не будем наблюдать».

Фото: Константин Долгановский

По словам Екатерины Щурихиной, ведущего аналитика по банковским рейтингам «Эксперт РА», динамику рынка в 2019 году будут ограничивать усилия регулятора по снижению кредитной активности населения (повышение коэффициентов риска по потребительским ссудам), а также рост ставок по кредитам.

При этом динамика ставки повлияет на рынок двояко. С одной стороны, она снизит спрос на новые кредиты, с другой — сделает менее привлекательным рефинансирование. А именно оно в прошлом году внесло значительный вклад в итоговые объёмы кредитования.

Как отмечает Екатерина Щурихина, для Пермского края эта потеря будет весьма значительной. «Сопоставление динамики выдач кредитов и динамики кредитного портфеля позволяет сделать вывод, что в 2018 году в Пермском крае рефинансирование кредитов осуществлялось более активно, чем в целом по стране», — говорит она.

Действительно, одним из наиболее популярных кредитных продуктов в 2018 году стала программа рефинансирования, соглашается Дмитрий Кочетков. Она была актуальна для кредитов, которые были выданы два-три года назад по значительно более высоким процентным ставкам.

Банкиры не слишком охотно дают прогнозы относительно будущего ставок по кредитам. Одни говорят, что в их текущих предложениях уже заложено повышение ключевой ставки. Другие уверены, что роста среднего уровня ставок не избежать. «На ставки по потребительским кредитам на рынке влияют различные факторы, среди которых ключевая ставка ЦБ, отражающаяся на стоимости фондирования, максимальная разрешённая регулятором ставка полной стоимости кредита, согласованные с торговой сетью-партнёром условия кредитования, ставки конкурентов», — говорит Елена Гердт.

Впрочем, уверена Екатерина Марцукова, руководитель отдела анализа банковских услуг Банки.ру, конкуренция за клиента не позволит банкам сильно повышать процент. По её мнению, в 2019 году ставки по потребительским кредитам вырастут на 1—1,5 процентных пункта. Существуют прогнозы, согласно которым повышение ставок затронет в основном небольшие и необеспеченные кредиты.

Дуют на воду

Среди факторов, которые будут поддерживать рост розничного кредитования в наступившем году, Екатерина Марцукова в первую очередь называет снижение реальных доходов населения. «Граждане постараются сохранить привычный образ жизни или просто не смогут осуществлять крупные покупки за свой счёт, и это поддержит спрос на кредиты», — говорит она.

В свою очередь, Дмитрий Кочетков ожидает продолжения активного роста кредитования с сохранением двух ключевых драйверов — реализации отложенного спроса и рефинансирования ранее выданных кредитов.

Уровень закредитованности населения растёт, а доходы остаются на прежнем уровне, и банкиры не скрывают существование риска неплатежей. «Наблюдающееся снижение реальных доходов населения, ухудшение индекса потребительской уверенности россиян и неустойчивая макроэкономическая ситуация. В совокупности всё это может вызвать увеличение количества социальных дефолтов, что прежде всего отразится на крупных и долгосрочных кредитах», — говорит Наталья Ищенко.

Отчасти этот риск связан и с расширением клиентской базы, которое является залогом роста бизнеса. По словам Дмитрия Кочеткова, стабилизация экономической ситуации в прошлом году позволила банкам ослабить требования к заёмщикам. Новые клиенты получили доступ к кредитным продуктам даже тех банков, с которыми они ранее не имели истории взаимоотношений, что стало дополнительным фактором роста кредитного портфеля.

В то же время пока данные Банка России говорят о том, что просроченная задолженность по потребительским кредитам в 2018 году снизилась на 13%. Обжёгшись на кризисе неплатежей в 2014 году, банкиры теперь внимательно следят за этими показателями.

Сам регулятор, опасаясь перегрева рынка, вводит меры, позволяющие его избежать: довольно значительно повышает коэффициенты риска по необеспеченным кредитам, имеющим полную стоимость от 10 до 30% годовых. Если раньше коэффициент риска по таким кредитам колебался в пределах 120—200%, то для кредитов, выданных с 1 апреля 2019 года, он будет равен 150—230%. Для банков это означает увеличение объёма резервирования по таким кредитам, что приведёт к повышению ставок по ним и некоторому охлаждению спроса на наиболее рискованные кредиты наличными. «Я прогнозирую, что платёжная дисциплина в 2019 году не ухудшится. Кардинально в банковской системе скоринговые подходы и требования к заёмщикам не упрощались, не снижались и качественно не менялись. Равно как и проверка служб безопасности и оценка долговой нагрузки клиента сохранялись на прежнем уровне. Поэтому нельзя сказать, что в 2019 году банк будет давать кредиты тем, кому раньше не давал. Вероятнее всего, платёжная дисциплина заёмщиков останется на прежнем уровне», — полагает Валентина Жильцова.